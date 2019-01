Region /ROZHOVOR/ - Na první pohled vypadá jako běžný čtyřicátník. Vyzařuje z něj však nezvyklý elán a chuť pokořovat výzvy. Oči nabité energií a slova plná plánů napovídají, že Bronislav Janeček je činorodý člověk, který neumí sedět s rukama založenýma v klíně.

Bronislav Janeček říká, že vedení společnosti už vlastně předal lidem. „Moje úloha je především ta, že připomínám lidem, proč tu firmu děláme takovou, jakou ji děláme,“ tvrdí Bronislav Janeček. | Foto: DENÍK/archiv

Generální ředitel skupiny REC Group sám o sobě říká, že podnikat jej baví, ale dělat byznys jen pro peníze je prý cesta do záhuby. „Musí vás to bavit," usmívá se při rozhovoru.

Při příjezdu do areálu firmy to nevypadá, že byste se museli prát s nějakou krizí, o které se dnes říká, že je všudypřítomná. Jsou i ve vašem oboru, sběru odpadu, cítit ekonomické tlaky?

Ty cítí každý. My o nich však jen nemluvíme, ale děláme něco pro to, abychom krizi nezaznamenali. Osobně říkám, že krize ještě nebyla. To však neznamená, že krize má nastat. V našem oboru jsem za poslední tři léta nezaznamenal, že by na tom nějaká firma byla tak zle, aby skončila.

Takže krize je podle vás jen strašák?

To, co nyní zažíváme, není krize, jde spíše o recesi či ještě přesněji o stav, kdy se věci dostávají do normálu. Před pěti lety jste zapíchli vidle do země a ony vám do rána vykvetly. To je dnes jinak. Když chceme dosáhnout stejného hospodářského výsledku, jako tomu bylo v roce 2008, musíme se mnohem více snažit. Tehdy stačilo udělat jen deset procent z toho, co pro stejný výsledek musíme udělat dnes.

Ale i přes nepřízeň doby se vám daří.

Doba je sice tvrdá, ale kdo je připraven, nebývá překvapen. A pokud se nám něco daří, pak je to naše vnímání změny. Změnu bereme jako příležitost a těšíme se, že může přinést pozitivní věci. Navíc máme jasně definované vize a cíle a víme, kam jdeme. Plány máme minimálně na pět let a jsme stále připraveni upravovat chod společnosti podle podmínek na trhu.

Je to možná i o konkurenci. Té ve vašem oboru není tak moc, nebo se mýlím?

Konkurence tu je a je velmi tuhá. Proti roku 2008 se určitě zdvojnásobila. Takže ne, že ji teď nemáme, spíše to vypadá, že před čtyřmi lety tu nebyla. Zatímco před čtyřmi lety jste nenarazili na obchodníka od konkurence, dnes na stejném místě narazíme hned na dva.

Firmy se dnes často rozhodnou šetřit na takzvaných přidružených aktivitách. Těch vy také máte spoustu. Budou i příští rok?

Ano. Spousta firem totiž dělá tu chybu, že v recesi začnou šetřit na reklamě, na mediálním projevu a dalších věcech. Kdyby se však poučily, v čem udělaly chybu firmy v dobách minulých recesí, tak by pochopily, že právě šetření na špatném místě je největší problém. Z akcí pro veřejnost couvat nebudeme. Rádi děláme něco pro region. Máme ve firmě lidi, kteří práci a vše kolem ní dělají srdíčkem. A právě všechny tyto akce srdíčkem děláme a budeme dělat. Všechny je pořádáme pro radost, a proto je určitě zachováme. Vždycky se snažíme, aby akce měly také ekologický podtext, protože jsme firma se zaměřením na ekologii. Snažíme se aspoň trošku pomoct světu, třeba tím, že lidé k nám donesou plastové láhve nebo starý spotřebič. Že jej nepohodí, ale odevzdají k nám do sběrného dvora. Není to moc, ale aspoň něco.

Nedávno vaše firma prošla změnami. Také se jinak jmenujete. Léta jsme vás znali pod názvem Kovosteel, nyní jste REC Group. Jaký k tomu byl důvod?

Je to vyústění dlouhodobých změn. Jde pořád o jednu a tu stejnou firmu, jen má dnes jiné rozdělení. Jmenujeme se REC Group, ale jsme vlastně původní Kovosteel. Deset let jsme jen rostli, a to až do takových rozměrů, že ani našim zaměstnancům nebylo jasné, co vlastně děláme. Poslední dva roky jsme proto pracovali na přeměně firmy v takzvané holdingové uspořádání, jehož završením je přejmenování matky. Po této změně je společnost jasně členěna.

Říkáte, že jste deset let rostli. To je úspěch. Jak vypadaly vaše začátky? Kolik jste měli zaměstnanců?

V roce 1998 jsme zaměstnávali šest lidí, dnes jich máme 250. Ale je těžké říci, jak moc jsme vyrostli. Otázka je, čím jde vlastně úspěšnost firmy poměřit. Rozměry, obratem…?

Výrazně se musel proměnit i váš život a úloha ve firmě, je to tak?

Vládu nad touto firmou už jsem takříkajíc předal lidem. Já tu mám jedinou roli sám sebe nazývám pevným bodem. Připomínám lidem, proč tu firmu děláme takovou, jakou ji děláme. Lidé dnes často přejdou jen k honbě za výsledkem. Kdosi chytrý kdysi napsal, že když se poctivě věnujete podnikání, jsou peníze pouze bočním výsledkem. Věřte tomu, že když podnikáte jenom pro ty peníze, tak se daleko nedostanete. Já podnikám, protože si plním sny. Hraju si. Možná jsem v mládí nebyl dost vyhraný, proto buduju majáky, letadla, někdy možná větrné a vodní mlýny.

A hrajete si pěkně, to je vidět. V areálu máte postavený maják i kovozoo. To je nějaká symbolika, nebo právě ten dětský sen?

Myšlenka majáku skutečně vznikla, když jsme hledali symbol pro firmu. Chtěli jsme něco netradičního, co upoutá. A maják je vnímán jako symbol naděje, bezpečí a také jako pevný bod, který pomáhá v orientaci. Světlo z majáku také navádí správným směrem. Není to krásné? Dnes máme postavených majáků pět. V regionu vyroste ještě dalších deset.

A co to letadlo?

To je i taková vzpomínka. Před pár lety jsme pohřbívali program letounu L-610 v Kunovicích. Dělali jsme likvidaci té legendární výroby, a to nejenom linek, ale i samotných letadel. Dělníci v LETu se na nás dívali jako na hrobníky jejich práce. Tehdy jsem si řekl, že musíme něco zachránit. A to je právě toto letadlo, které nyní stojí při vjezdu do Starého Města. Pro mne je to upomínka na velkou akci, kterou jsme dělali, ale zároveň je to připomínka významné výroby v našem regionu.

Ale myšlenka kovozoo? Ta už je hodně jako z dětského snu.

To ano. Já mám prostě rád staré věci. Připadá mi, že předměty vyrobené třeba v minulém století jsou udělané fortelně. Líbí se mi, že mají příběh. Dnešní výrobky mi takové nepřijdou. Dříve se dělaly věci tak, aby sloužily, dnes se vyrábějí, aby vydržely dvouletou záruku. Už v minulosti jsme ze šrotu vytahovali zajímavé předměty. Ještě to sice nebyla kovozoo, ale už jsme je odkládali bokem. Na dovolené v Tunisu jsem pak uviděl svařená zvířátka jen tak z pár trubek a řekl jsem si, že to přeneseme k nám. Měli jsme jednu část areálu, která nebyla pěkná, právě tam vznikla dnešní kovozoo. Plánujeme, že v budoucnu zde založíme i nějakou tradici pro kováře a šikovné lidi. Bude to takový doplněk našeho Ekolandu.

Ekoland? To je co?

Ekoland je to vše, co vyrůstá v areálu společnosti REC Group mezi zmíněným letadlem a majákem. Patří sem taky kovozoo, loď Naděje, Kongresové centrum a velká zahrada s prostorem pro pořádání koncertů a našich tradičních ekologických akcí Den Země. Ekoland má být takové zážitkové místo, kam můžete přijít s celou svou rodinou. Pobavit se a přitom se zajímavou formou vzdělat v oblasti ekologie. Možná si tam uvědomíte, že odpady se dají využít různým způsobem a můžou být dokonce krásné.

Skutečně myslíte, že budou lidé do Ekolandu chodit?

Před šesti lety jsme u nás zavedli výukové programy a exkurze. Zájem veřejnosti má opravdu vzrůstající tendence. Tato oblast mne do budoucna velmi zajímá. Když se řekne kovoodpad, tak si všichni vybaví film Skřivánci na niti a ten neuvěřitelný binec. My se snažíme ukázat, že to jde dělat i jinak.