FOTOGALERIE / Nejen vanilkové rohlíčky, ale i další voňavé a krásně nazdobené cukroví patří k vánočnímu období stejně neodmyslitelně jako kapr s bramborovým salátem nebo horký punč. Jak na to, aby bylo cukroví správně křupavé, nerozpadalo se ještě v krabici a chutnalo opravdu skvěle?

Nechejte se inspirovat tipy a radami od cukrářky a pekařky Resortu Valachy Pavly Stoklasové. Ta spolu se svými kolegyněmi každý rok v prosinci napeče stovky rohlíčků i dalších kousků pečiva, na kterých si pak pochutnávají hosté při vánočních pobytech v karlovických hotelech Lanterna a Horal.

Vanilkové rohlíčky: nešetřete na tuku

Při přípravě těsta cukrářka doporučuje nešetřit. Největší chybou je volba nevhodného levného tuku. „Doporučuji používat jedině máslo, které je sice drahé, ale s levnějšími tuky je těsto „gumové“ a daleko hůř se s ním pracuje. Po různých zkušenostech také už používám jen Babiččinu mouku. Je sice nejdražší, ale pro tento typ pečení nejlepší,“ říká Pavla Stoklasová.

Mouku před pečením ještě prosívá, aby byla nadýchaná. Velkou roli hraje i kvalita ořechů. „Měly by být opravdu dobře usušené, ideálně když je skladujete zavěšené v textilním pytlíku. Určitě nedoporučuji mít je mleté v mražáku. Při pečení jsou pak žmolkovaté,“ dodává cukrářka.

Připravené těsto nechává minimálně den odležet v chladnu. Při tvarování rohlíčků se má postupovat co nejrychleji. „Těsto by nemělo být dlouho na rukách kvůli udržení nízké teploty. Když máslo zteplá, roztéká se a škodí to tvaru. Navíc vám máslo zůstává na rukách a vlastně ho z těsta odebíráte. A když k tomu ještě moc moučíte podložku, můžete výrazně změnit kvalitu těsta,“ upozorňuje Pavla Stoklasová.

Rohlíčky se pečou v troubě předehřáté na 180 až 200°C. „Hned po vytažení je ještě horké máčím ve směsi mletého cukru a vanilkového cukru a pak rovnou ukládám do krabičky. Čím víckrát se totiž na čerstvě upečené rohlíčky sahá, tím spíš z nich cukr opadává a deformují se. Vanilkou opravdu nešetřete, na chuti se to vyplatí,“ radí pekařka.

Suroviny na těsto:

410 g Babiččiny hladké mouky

140 g cukru moučka

240 g másla

140 g rozemletých ořechů

1 žloutek (nejlépe z domácího vejce)

20 g vanilkového cukru

Perníčky? Zkuste s fondánovou polevou

„Receptů na perníčky existuje celá řada, většinou se liší jen poměrem surovin nebo volbou tuku. Já mám ten svůj od mé učitelky vaření z odborné školy. Je zajímavý tím, že se do těsta používá nejen pšeničná, ale i žitná mouka. Perníčky díky tomu déle vydrží měkké a člověk má také pocit, že přece jen mlsá trochu zdravěji,“ říká Pavla Stoklasová. Ke zdobení si zvykla místo běžného bílku s cukrem používat fondán. „Dělá hezčí bílou barvu, líp se s ním pracuje a ozdoba na perníčku je pak odolnější a nepraská,“ dodává pekařka.

Suroviny na 2 kg těsta – cca 200 perníčků:

1 200 g hladké mouky (750 g pšeničné, 450 g žitné)

420 g cukru moučka

250 g Hery

6 vajec

8 lžic medu

3 lžíce kakaa

1 lžíce perníkového koření

1 vanilkový cukr

3,5 lžičky sody

Citronová kůra

Poleva na perníčky: 400 g fondánu, 1 bílek, 8 kapek citronu

Mouku prosejeme, promícháme s cukrem, sodou, perníkovým kořením a kakaem. V rendlíku rozpustíme Heru, přidáme med a za stálého míchání přivedeme k varu. Rozpuštěný tuk s medem vlijeme do mouky a metlami zamícháme. Vznikne tam nejprve sypká směs podobná drobence, teprve k ní přidáme všechna vejce. Vypracujeme těsto nejprve hnětacími metlami, pak ručně. Necháme jeden až tři dny odležet.

Těsto před rozvalováním po částech propracujeme na vále, vyválíme na 4 až 5 mm vysokou placku, z které tvořítky vyrábíme různé tvary. Pečeme při teplotě 190 °C, po upečení potíráme směsí 1 ks vejce a 1 ks žloutku. Po vychladnutí zdobíme polevou.

Ořechové hvězdičky: zužitkujte, co zbylo

Jednoduché, rychlé a chutné cukroví, které s vámi snadno zvládnou připravit i děti. Výroba těsta i tvarování cukroví opravdu zvládne každý.

Tento recept je tipem Pavly Stoklasové pro případ, že vám zůstanou přebytky z pečení jiného cukroví. Na korpus využijete volné kousky lineckého těsta, na hrudku zase směs pro vosí úly. Příprava je jednoduchá a rychlá, snadno ji zvládnou i děti.

Suroviny na těsto - korpus:

470 g hladké mouky

150 g cukr moučka

315 g Hery

2 žloutky

20 g vanilkového cukru

citronová kura z 1 citronu

Suroviny na „hrudku“:

300 g cukr moučka

300 g mletých ořechů

1 bílek

Z rozváleného těsta vykrájíme hvězdičky. Na ně klademe hrudky z ořechové směsi. Nakonec nahoru klademe na ozdobu mandle nebo vlašský ořech. Vložíme do trouby vyhřáté na 175 -180°C a pečeme velmi krátce – jen pět až šest minut.