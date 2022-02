„Digitální gramotnost je nezbytně nutná. Technologie nás obklopují a zasahují nejen do pracovního, ale také osobního života. Informatika už dávno není jen o tom umět ovládat kancelářské programy, odeslat e-mail nebo ořezat fotku. Člověk se musí umět zorientovat ve stále rostoucím světě digitálních technologií,“ říká v rozhovoru Viktor Vráblík, garant Akademie informatiky a ICT metodik Střední školy Baltaci ve Zlíně.

Proč by měli rodiče přemýšlet o tom, že jejich potomek by měl vystudovat zrovna obor informatika? Co studenta informatiky na střední škole čeká, co se na školách tohoto typu včetně té vaší může naučít?

Informatika je budoucnost. Poptávka po lidech, kteří se orientují v informačních technologiích, má stoupající trend. A rostoucí poptávce samozřejmě odpovídá i finanční ohodnocení.

Studenta ve škole čeká komplexní vhled do informačních technologií. Pokud se budeme bavit pouze o odborných předmětech, dozví se, jak fungují počítače, respektive výpočetní technika. Naučíme ho programovat, navrhovat a vyvíjet webové aplikace, pracovat s počítačovou grafikou (rastrovou, vektorovou i 3D modelování), upravovat videa a zvládne také správu počítačových sítí. Samozřejmě toto není kompletní výčet všeho, s čím ho u nás ve škole seznámíme.

Co všechno by měl absolvent tohoto oboru vědět a umět, aby se uplatnil v praxi?

Absolvent musí mít v prvé řadě dobré odborné znalosti – ty mu dáme my. Musí ale počítat s tím, že se obor neustále vyvíjí. Aby udržel krok, musí na sobě neustále pracovat. Uplatnění v praxi je pak vždy otázkou zaměření, povahy studenta a jeho schopnosti řešit problémy a improvizovat. Proto nejen do výuky odborných předmětů začleňujeme kritické myšlení, přístup k řešení problémů a krizové řízení.

Takže jaká práce v dospělosti může čekat absolventy IT škol?

Spektrum uplatnění je velmi široké. Můžeme se bavit o programátorech, graficích, webových designérech, databázových specialistech, síťařích… Samozřejmě je pro studenty výhodné, i když ne nezbytně nutné, pokračovat ve studiu na vysoké škole s konkrétním zaměřením, které si vyberou na základě svých preferencí.

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati s Fakultou aplikované informatiky. Učební plány odborných předmětů pravidelně revidujeme a upravujeme tak, aby přechod na vysokou školu nebyl pro studenty příliš náročný. Konkrétně mám na mysli obor Softwarové inženýrství. Ale samozřejmě je možné pokračovat ve studiu i na jiné vysoké škole se zaměřením na informatiku.

Jak těžké je třeba vytvořit aplikaci pro mobilní telefon, naučí se to žáci během studia?

V případě mobilních aplikací začínáme návrhem. Tak, aby splňoval všechny náležitosti správného UX/UI designu. Co se týče vývoje, tak ten v případě mobilních aplikací neřešíme přímo nativně, tedy jako aplikaci přímo mobilního operačního systému. V případě takového vývoje je vždy komplikované převádět výtvor na různé platformy. Proto jsme se rozhodli, že jako “mobilní” aplikace přistoupíme k vývoji pomocí webových technologii (HTML, CSS, JavaScript, PHP, …). Takto vytvořená aplikace je pak lehce spustitelná kromě prohlížeče i na všech zařízeních (iOS, Android) a není pak nutné vytvářet speciální verzi pro každou platformu.

Spolupracujete při výuce i s firmami? Může to přispět k tomu, že výuka se víc přiblíží praxi a tedy tomu, co potencionální zaměstnavatelé od absolventů požadují?

Spolupráce s prestižními firmami je pro nás stěžejní. Praxe je pro studenty velmi důležitá. Mít teoretické znalosti a umět je prakticky využívat – to jsou dvě rozdílné věci. Studenti mají ve druhém i třetím ročníku povinnou souvislou praxi. Sami se mohou rozhodnout, jakou firmu nebo odvětví informačních technologií si zvolí. Někteří se chtějí profilovat jako programátoři, jiní zase třeba jako webdesignéři nebo grafici.

Ani teoretická výuka odborných předmětů ve škole není úplně odtržená od reality. V každém ročníku je posílena o praktická cvičení, například cvičení z programování, cvičení z webů nebo cvičení z grafiky, kde žáci řeší konkrétní praktická zadání.

Naše škola spolupracuje s úspěšnými zlínskými firmami jako je například B2A, která je také generálním partnerem oboru informatiky. Spolupracujeme také s firmami Bussiness Logic, Weboo nebo Wrapstyle. Zde všude zajišťujeme našim studentům odbornou praxi, pokud si sami nevyberou žádnou firmu. S generálním partnerem konzultujeme i obsahy jednotlivých předmětů a snažíme se je přizpůsobovat reálným potřebám trhu.

Odborné předměty vyučují lidé, kteří se danou problematikou zabývají i mimo naši školu. Předávají tak studentům praktické zkušenosti. Výuka u nás tedy není jen o „suché teorii“, i když je potřeba si na rovinu říct, že bez ní to nikdy nepůjde. Na to je informatika až příliš exaktní věda.

Je o tento obor zájem i mezi dívkami, nebo platí často opakovaný stereotyp, že to je "o technice pro kluky" a "ajťák je svérázný člověk žijící ve světě jakýchsi divných kódů"?

Tento stereotyp je ve společnosti bohužel velmi pevně zakořeněný, i když vlastně vůbec nevím proč. Dnes už to naštěstí není pravda. U nás máme řadu skvělých „ajťaček“. Je ale pravda, že počet uchazeček o studium oboru IT není příliš velký. Počet dívek ve třídách není závratně vysoký, ale na druhou stranu není ani nulový. I když se stále bavíme o jednotkách, věřím, že se to v budoucnu bude jenom zlepšovat.

Co je v dnešní době při výuce informatiky nejdůležitější?

Obecně je vždy nutné studentům vysvětlit, jak v praxi využijí nabyté teoretické znalosti. Jednoduše řečeno, musí pochopit, proč se to všechno vlastně učí. Určitě je nutný i zájem studentů o samotný obor, ale to se asi nevztahuje jen na informační technologie. Hodinová dotace je sice velká, ale bez domácí přípravy a vlastního bádání to jde vždy jen velmi těžko.

Informační technologie dnes zažívají velký boom a neobejde se bez nich v podstatě nikdo. Není podle vás výuka tohoto oboru na středních školách obecně poněkud v pozadí? Nemělo by se jí věnovat víc času a větší hodinová dotace, když dnes je alespoň základní počítačová gramotnost v praxi nezbytná?

Na druhou stranu podle mě není dobré zvyšovat hodinovou dotaci IT na úkor všeobecně vzdělávacích předmětů, jako je dějepis nebo občanská nauka. I ty jsou totiž pro dobře fungující společnost nezbytné. Mnohem lepším řešením je hledat mezipředmětové přesahy a začleňovat digitální technologie právě sem. Často v tom však školám brání nedostatečné technické vybavení.

Jak by podle vašich zkušeností měla vypadat kvalitní škola se zaměřením na IT technologie?

U nás tomu interně říkáme gymnázium pro informatiky. Pro žáky ze základní školy je často velmi těžké rozhodnout se, co by v životě chtěli dělat, kam jít studovat. Často říkají, že by chtěli “dělat něco s počítačem”. Nevědí ale, na co se zaměřit. U nás jim nabízíme komplexní náhled do světa IT. Vyzkouší si postupně všechno a sami poznají, která část IT je pro ně nejzajímavější a kam by chtěli do budoucna směřovat. Podle toho si také vybírají svou závěrečnou maturitní práci.

Výhodou naší školy je především skvělé technické vybavení. Disponujeme čtyřmi počítačovými učebnami. Dvě jsou vybaveny výkonnými počítači, jedna novými notebooky a jedna učebna je vybavena iMacy. Technologie využíváme i při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména jazyků. Žáci mají k dispozici iPady. Projektor v každé třídě je v dnešní době už standard.

Odborné předměty vyučujeme v profesionálních programech, se kterými se budou absolventi ve své praxi běžně setkávat. Studenti pak nemají problém při nástupu do nového zaměstnání, nemusí se s programy seznamovat. Pracujeme se softwarem od společnosti Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere After Effects), využíváme nástroje JetBrains, Cinemu 4D a mnohé další.

A myslíme i na odpočinek – žáci mají k dispozici dvě relaxační místnosti – games room (konzole PlayStation 4 s VR) a sport room (stolní fotbálek, ping-pong). Máme také kvalitně vybavenou knihovnu.

Třetí, neméně důležitou věcí, je již zmiňované zaměření na praxi. To je vlastně ta nejdůležitější část. Přičteme-li k tomu přátelské prostředí, malý počet žáků ve třídě a individuální přístup, pak je volba naší školy jasná.