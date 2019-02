Za účelem zjednodušení a zrychlení přípravy vodních staveb dojde během letošního roku k posílení kompetencí státních podniků Povodí Labe, Vltavy a Moravy, na které přejdou investice na vodních cestách. Ředitelství vodních cest se bude nadále podílet na supervizi projektů realizovaných jednotlivými Povodími.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Pech

„Ministerstvo dopravy zůstává stále zodpovědné za koncepci vodních cest i koncepční přípravu projektů. Jediné co se mění je, že se napraví nelogická praxe, kdy investorem vodního díla bylo Ředitelství vodních cest a po dokončení stavby předalo dílo příslušnému povodí, které ho provozovalo. Praxe potvrzuje, že nejvhodnějším investorem dopravní stavby je ten, kdo ji bude provozovat, tak jak to i u nás do roku 2006 bylo. Příkladem je ŘSD i SŽDC, které jsou jak investorem, tak i správcem infrastruktury, kterou postaví,“ uvádí ministr dopravy Dan Ťok.