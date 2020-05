"Chceme ukázat, že nás není málo, a upozornit tak na to, že může dojít ke krachu mnoha firem. Dosud však na naše výzvy nikdo z vlády nereagoval, proto jsme se rozhodli pro tuto akci," uvedl jeden z organizátorů Jan Veselý z firmy Enjoy Europe.

Dopravci mezi návrhy na ulehčení v současné krizi zařadili například odpuštění fixních nákladů do konce března příštího roku, odpuštění odvodů za zaměstnance, odklad splátek leasingů, úvěrů a dalších poplatků nebo snížení sazby DPH.

Havlíček po převzetí dokumentu s návrhy uvedl, že jde o záležitost napříč několika ministerstvy, možnými opatřeními se proto bude zabývat i vláda. Zároveň upozornil, že v tuzemsku už může doprava fungovat bez větších omezení, problémem je však aktuálně mizivá poptávka. Některé z kroků, které stát provede, by tak měly oživit poptávku po službách zájezdových dopravců. Řešit se budou i případné odklady některých plateb.

Zdůraznil, že vláda poskytuje podnikatelům plošnou podporu, i když přiznal, že se situace v různých oborech liší.

Odkládá se splatnost mýtného

„Ta jednání se připravují, teď nemám přesné datum. Ale každý, kdo se ozve, tak se snažíme najít nějaký termín," řekl Havlíček v České televizi. Dopravci chtějí například uhradit roční fixní náklady od půlky letošního března do konce března 2021. To podle Havlíčka není technicky možné.

„Kdybychom měli hradit fixní náklady všem firmám, tak Česká republika zkrachuje do 14 dnů. My můžeme kompenzovat některé náklady, což děláme. Kompenzujeme 60 procent ze superhrubé mzdy všech jejich zaměstnanců.“

Odkládá se například splatnost mýtného, v případě silniční daně připustil ministr možnost jejího odpuštění. „Myslím, že by to nebyl tak velký zásah do rozpočtu. Musíme to samozřejmě vykomunikovat s ministerstvem financí,“ upozornil Havlíček s tím, že určitě není možné daň odpustit na celý rok.

Autobusovým firmám by ale podle něj měly pomoci především investice do cestovního ruchu. „Více než přímá podpora pomůže nepřímá podpora ve smyslu zabezpečení cestovního ruchu – aby lidé měli chuť cestovat a využívali tím pádem i vašich služeb,“ řekl zástupci dopravců. Naopak si nemyslí, že bude možné vyjednat s bankami větší odklad splátek leasingů, úvěrů.

Krize se objevila už v únoru

V zájezdové autobusové dopravě v Česku působí více než tisíc dopravních firem. Na konci roku 2019 bylo v ČR vydáno 5963 opisů eurolicencí pro 1463 autobusových firem pro cesty do zahraničí. Další stovky dopravců pak podnikají v zájezdové dopravě pouze v rámci Česka. Celkově v autobusové dopravě, která vedle zájezdových dopravců zahrnuje i linkovou přepravu, pracuje přibližně 7000 řidičů. Přesné statistiky počtu řidičů v zájezdové dopravě nejsou k dispozici.

Podle Veselého se krize v zájezdové dopravě začala projevovat už v únoru, kdy přestala jezdit asijská klientela, především z Číny. V březnu pak firmy přišly i o evropské a domácí zakázky, čímž byl obor téměř utlumen. Veselý v této souvislosti uvedl, že až 95 procent dopravců je nyní zcela bez zakázek, zbylá část se pak adaptovala například na svozy zaměstnanců.

Současná krize nejspíš povede ke krachu mnoha firem. Podle Veselého by mohla skončit až čtvrtina z nich. Z průzkumu dopravců také vyplynulo, že až 28 procent zaměstnanců v zájezdové dopravě bude propuštěno. Většina dopravců nyní své autobusy odstavila, část z nich je bude chtít prodat. Veselý ovšem upozornil, že po nich teď není žádná poptávka.

Demonstrativní jízda začala po deváté hodině ráno u Čechova mostu. Dopravci následně pokračovali kolem nábřeží k Argentinské ulici, kde se otočili směrem k Úřadu vlády. Odtud dále jeli na Letnou, odkud se tunelem vrátili k nábřeží. Tuto trasu pak několikrát obkroužili.