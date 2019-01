FOTOGALERIE / Před necelým měsícem oslavil teprve šesté narozeniny, brzy ho ale bude znát doslova celá republika. Jakub Sladký z Uherského Hradiště se totiž stal novou tváří dětských výrobků přední české potravinářské společnosti Hamé. Jeho šibalský úsměv zdobí kečup Otmánek a okurky Znojmia.

„Focení mě bavilo, byla to sranda,“ říká Kuba, který uspěl mezi více než padesáti účastníky konkurzu. Původně si myslel, že bude jen na okurkách, když ale zjistil, že na zákazníky bude vykukovat i z kečupu, rozzářil se jeho úsměv ještě víc. „Okurky mám rád, kečup ale ještě víc. Nejvíc k párkům nebo hranolkám,“ prozrazuje předškolák.

Vedle stojící maminka jeho slova potvrzuje. „Kečup by si nejradši dával úplně ke všemu, musíme mu to zakazovat, nebo by si ho vylil snad i do krupice,“ směje se Martina Hájková. Že bude mít syna mediální hvězdou, to vůbec nečekala. „Do konkurzu jsme ho přihlásili více méně z recese. On je takový náš malý šašek. I při focení všechny bavil, tak to možná i proto nakonec vyšlo,“ hledá tajemství úspěchu malého Kuby jeho maminka, která pracuje jako fakturantka v distribučním skladu Hamé.

Interní konkurz, kterého se zúčastnily právě děti zaměstnanců, uspořádala společnost kvůli změně legislativy, která zakázala označovat potravinářské výrobky jako dětské.

„Novou situaci jsme vzali jako příležitost. Jsme tradiční česká firma a ceníme si toho, že v našich závodech svým způsobem panuje rodinná atmosféra a mnohdy u nás pracují dlouhá léta celé rodiny. S motivem dětí a vůbec rodin našich zaměstnanců chceme marketingově pracovat dlouhodobě,“ vysvětluje Lenka Vaněk, marketingová ředitelka Hamé.

Ale zpět k malému Jakubovi. Modeling ho údajně živit nebude, přesto by měl být častým terčem fotoaparátů i televizních kamer.

„Až budu velký, budu hrát NHL. A budu lepší než Ovečkin. On dal sice teď nedávno v jednom zápase čtyři góly, já jsem jich ale dal na turnaji v Kroměříži dvacet,“ povídá přesvědčivě klučina, kterému to vedle hokejky jde i s fotbalovým balonem, tenisovou raketou i na lyžích. „A děda mě učí hrát golf,“ dodává Jakub Sladký s tím, že za vydělané peníze v NHL koupí mamince velký džíp.