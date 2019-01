Region - Moravská vysoká škola Olomouc uspořádala pro zástupce veřejné správy mezinárodní workshop na podporu inovačních procesů malých a středních podniků v kraji. Program byl zaměřen na prezentaci zkušeností z úspěšných evropských regionů, a možný přenos do našeho kraje.

Dr. Christoph Meier, který se podílel na přípravě regionálních inovačních strategií v rámci Švýcarska, vystoupil na workshopu pro veřejnou správu Olomouckého kraje. | Foto: Kamil Polko

Pozvání přijal Christoph Meier, ředitel společnosti Platinn, která se podílí na přípravě regionálních inovačních strategií v rámci Švýcarska.

S tou MVŠO dlouhodobě spolupracuje. Meier hovořil o inovační politice, která vychází z reálných tržních potřeb a možností zapojení veřejné správy do ekonomického rozvoje malých a středních podniků v kraji. Ptali jsme se, jak vidí situaci na evropské úrovni a v Olomouckém kraji.

Hovořil jste o významné roli malých a středních podniků. Proč je v procesu rozvoje ekonomiky na místní úrovni důležitý právě tento typ firem?

Tento typ podniků má největší potenciál vlastního rozvoje i největší potenciál tvory nových pracovních míst. A právě tyto dva faktory, tedy produkce nových pracovních míst a zvyšování přidané hodnoty podniků, jsou hlavní cíle švýcarského konceptu hospodářského rozvoje regionu, na kterém se shodli představitelé na všech úrovních místní, kantonální i národní politiky.

U nás ve Švýcarsku se jednoznačně ukázalo, že zavádění inovačních strategií, v jejichž centru stojí MSP, vede k nastartování růstu zaměstnanosti a životní úrovně v regionu. Ke splnění těchto cílů přizpůsobit své nástroje všechny složky politicko-hospodářského celku.

Ať už jde o změny v systému vzdělávání, v podpoře transferu technologií a znalostí (z univerzit do podnikatelského prostředí), a zejména v podpoře malých a středních podniků.

Proč by mohl tento systém fungovat právě v Olomouckém kraji?

V Západním Švýcarsku, stejně jako v Olomouckém kraji, je hospodářská struktura regionu založena na MSP. 96 % podniků má do 50 zaměstnanců. Tyto jsou závislé na místních partnerech a zákaznících, a zaměstnávají téměř 50 % pracujících obyvatel.

Absolvoval jsem tady řadu seminářů s malými a středními podniky tady v regionu a téměř všechny firmy, se kterými jsem se setkal, mají velký potenciál rozvoje.

Jak konkrétně tento rozvoj podpořit?

Problém je, že představitelé těchto podniků nemají zkušenost s tímto přechodem a na cestě rozvoje a rozšíření svého podnikání potřebují podporu expertů. A tady právě nastupuje role organizace jako je třeba Platinn, která tuto podporu částečně hrazenou z veřejných prostředků podnikům poskytuje.

Může být problém také v nedostatku finančních prostředků?

To záleží na konkrétní situaci podniku. Nicméně obecně platí, že pro start-up potřebujete získat poměrně značnou vstupní investici, aby se firma vůbec mohla zaběhnout a udržet. U již existujících podniků jsou většinou náklady na zavedení nějakého inovačního projektu nesrovnatelně nižší. Všechny podniky, s nimiž jsem zde na workshopech pracoval, jsou ekonomicky zdravé.

A myslím, že mohou plánovat svůj budoucí rozvoj ze svých vlastních příjmů, bez navýšení kapitálu. Jak už jsem řekl, ve Švýcarsku mohou místní firmy v prvních krocích hledání inovačního potenciálu využívat poradenství za částečného finančního přispění veřejné správy.

Dvacet let fungování tohoto modelu ukázalo, že se jedná o velmi efektivní systém podpory s nejvýraznější návratností vložených vstupů (oproti rozsáhlým investicím do budování infrastruktury či do čisté vědy a výzkumu).

Mohou mít procesy podpory regionálního hospodářství vliv až na úroveň národní či dokonce evropské ekonomiky?

Ano. Jasný světový trend je směřování ke stabilnímu, udržitelnému regionálnímu hospodářství. To znamená, že se musíme přizpůsobit a obrovskou hnací silou ke změnám jsou inovace. A to je něco, co nemůžete naplánovat či nařídit shora, to jsou procesy, které se dějí v interakci mezi zákazníky a podniky.

A právě malé a střední podniky mají přímý kontakt se zákazníky.

Také je velmi důležité, aby do těchto procesů byla vtažena mladá generace. Proto si nesmírně cením toho, co dělá Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), která propojuje studenty s podnikatelským prostředím regionu už v průběhu studia. Budoucí vývoj tohoto kraje vidím velmi pozitivně.

Je důležité, aby se vysoké školy přímo podílely na podpoře regionu tak, jako to dělá MVŠO, která inovační strategie podporuje nejen výukou, ale i vlastním aktivním poradenstvím pro místní firmy. Zprostředkovává také komunikaci místních podnikatelů, veřejné správy a odborníků ze zahraničí, čehož dokladem byl i tento workshop. (red)