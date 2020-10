Nákladně zařízené interiéry obchodů, společných prostor, zábavních, gastronomických a odpočinkových zón v těchto dnech davy netáhnou.

Obchodníci se začínají přizpůsobovat, a tak centrum nově nabízí donáškovou službu až do kufru auta. Lidé si objednají zboží přes e-shop příslušného obchodu a ještě ten den si ho vyzvednou na parkovišti obchodního domu, aniž by museli opustit svůj vůz. Tamní prodejci aspoň nepřijdou o nějakou část běžného zisku.

„Inspirovali jsme se u našich kolegů ze Spojených států, kde se tato možnost vyzvednutí zboží setkala s velkým ohlasem a řada zákazníků si na ni zvykla velmi rychle,“ uvedla Petra Valentová, marketingová manažerka Westfield Chodov. „Pokud vím, v Česku jsme mezi obchodními centry první, kdo donášku zboží do auta nabízí,“ dodala.

Sklady místo prodejen?

Inspirace ze zámoří proniká také do úvah o dalším osudu některých méně úspěšných nákupních center, především na okraji metropole. A opět se týká nakupování přes internet. Pandemie totiž zkoncentrovala předpovídaný nárůst internetových nákupů na příštích pět let do pouhých pěti měsíců.

„Vzrůstá poptávka po kvalitních a dobře dostupných logistických nemovitostech. Na druhou stranu maloobchodní nemovitosti čelí řadě výzev. V důsledku nastalých změn začali jejich vlastníci intenzivněji zkoumat možnosti, jak zázemí prodejen využívat pro distribuční účely,“ uvádí firma Prologis, která je developerem skladů a logistických center.

E-shopy totiž potřebují nejen sklady pro objednané zboží, ale také musejí mít kapacity pro takzvané vratky, tedy zásilky, které jim zákazníci v zákonné lhůtě posílají zpět.

Vítěz realitního trhu

Ne všechny obchodní domy lze ovšem přebudovat na sklady. První překážkou může být změna územního plánu. Logistická centra také potřebují poměrně velké manévrovací a nakládací plochy pro nákladní vozy. Každopádně průmyslové nemovitosti si v současné době vedou nejlépe z celého realitního trhu.

„Industriální sektor se ukazuje jako nejodolnější, jak z hlediska úrovně nájemného, tak tím, že si udržuje nízkou míru neobsazenosti,“ říká Clare Sheilsová, šéfka tuzemské pobočky realitní poradenské firmy CBRE.

Kurýrní služby podle ní čeká období prosperity. „Roste poptávka. Ve snaze dopravit k zákazníkovi co nejrychleji objednané zboží, které je citlivé na teplotu, a to nejen potraviny, ale například i zdravotnické produkty, jsou aktuálním trendem moderní sklady s chladicími jednotkami,“ doplňuje Lukáš Šaling z CBRE.