Historie zahrádkářských výstav ve Věžkách sahá až do roku 1976, kdy začal tamní zahrádkářský svaz pořádat celostátní výstavy ovoce, zeleniny, výpěstků a později i ptactva. Lidé z blízkého i vzdáleného okolí tam přijížděli obdivovat například různé odrůdy jablek, hrušek, zeleniny, také květiny, dýně, stromky a další úrodu.

Pomyslným mezníkem se pak stal rok 2012, kdy se firma pořádající výstavy přestěhovala do nových prostor v Kroměříži. Od následujícího roku tak akci pořádá přímo obec – letos už podeváté. A jak přiznává i sama manažerka Pavlína Majdová, příprava podobné akce je náročnější, než se na první pohled může zdát. „Letošní akce jsme začali chystat v červnu 2021. Po podzimní výstavě se uzavře rok. Zhodnotí se, co bylo dobré a co by chtělo zlepšit a začíná se intenzivně pracovat na výstavách v následujícím ročníku. Domlouvají se mediální spolupráce, inzerce. Připravuje se doprovodný program – navrhují se expozice, domlouvají se hudební produkce apod. Kontaktují se vystavovatelé, hledají se brigádníci…Na první pohled nezdá, ale je za tím opravdu hodně práce,“ říká.

Stánkařů ubývá

I v tomto odvětví zamíchala s kartami pandemie koronaviru.

„Dlouhodobě ubývají stánkaři. Je to totiž jedna určitá skupina lidí, která stárne a mladí se do toho moc nehrnou. Spousta vystavovatelů skončila už dříve a dva roky omezení to dovršily. Vystavovatelé nemohli prodávat, část z nich se nechala zaměstnat a už se ke stánkovému prodeji nevrátila,“ vysvětluje Majdová.

Jak se naopak poslední roky promítly do zájmu návštěvníků, se teprve uvidí. „Třeba podzim se nám hodně vydařil. Tehdy tady bylo snad ještě více lidí než před pandemií. Měli jsme navíc dobré počasí, což u nás dělá hodně, jelikož nemáme zastřešené prostory. Jak to ale bude letos, to teprve uvidíme,“ dodává manažerka.

První jarní akce bez omezení

Jarní výstava ve Věžkách byla od 27. dubna.

„První jarní akce, která byla po dlouhé době bez koronavirových omezení. Loni bylo možné prodávat jen květiny a potraviny. Rok předtím to zase mohly být jen výrobky z Česka. Rozmanitost nabízeného sortimentu udělá opravdu hodně. Proto jsem ráda, že jarní výstava už může být tak, jak ji známe a máme ji rádi – v plné síle,“ říká Majdová.

Pestrá nabídka je totiž důležitější, než se na první pohled může zdát.

„Lidé k nám jezdí s tím, že si koupí květiny, o kousek dále zase něco do kuchyně, o stánek dál si dají něco dobrého, a nakonec si koupí ještě třeba nový ubrus. Je to prostě tak – chtějí to mít všechno na jednom místě, ať nemusí už dále nikam jezdit,“ dodává manažerka s tím, že na akcích nemůže chybět ani tradiční hudební program, soutěže pro děti nebo výstava techniky.

„Snažíme se samozřejmě dělat program tak, aby si tady každý našel to své,“ říká.

Na akci se podílí až třicet lidí

Na samotné realizaci a hladkém průběhu akce se pak kromě Majdové podílí celá řada lidí.

„Zaměstnaných je nás šest i s panem starostou. Bez brigádníků bychom se tedy neobešli. Na jarní výstavě se počet může pohybovat okolo třiceti lidí,“ dodává.

I přesto, že jsou zahrádkářské výstavy nabízeným sortimentem jasně dané, organizátoři chtějí akci stále inovovat.

„Máme zde manžele se zahrádkářskou poradnou. Do budoucna bychom chtěli mít třeba i zahradní architekty, kteří by mohl zájemcům pomoct se zahradou. Dále třeba odborníky, kteří se pohybují okolo fotovoltaických elektráren. Je pro nás důležité zachovat tradici, ale chceme nabídnout i moderní věci, které dnes lidé chtějí mít doma,“ uzavírá manažerka.