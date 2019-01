Velké Karlovice – Resort Valachy Velké Karlovice připravil ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě a Baťovou nemocnicí ve Zlíně speciální odměnu pro dárce krve. Každý, kdo přijde na tamní transfúzní stanice darovat krev od 1. do 30. dubna 2016, získá zvýhodněný vstup za symbolickou korunu do relaxačního centra Wellness Horal v Resortu Valachy.

Saunový svět ve Wellnes v hotelu Horal. | Foto: Archiv Resort Valachy

Dárci tak mohou po odběru krve načerpat nové síly ve vyhlášeném wellness areálu s trojicích termálních bazénů se slanou vyhřívanou vodou a saunovým světem s nabídkou exotických masáží a saunových rituálů. S příchodem teplejšího dubnového počasí už se nyní dá relaxovat nejen uvnitř centra, ale také na čerstvém horském vzduchu, u šálku kávy či ovocného fresh džusu na venkovních terasách s odpočinkovými lehátky.

„Víme, že dárců krve stále není dost, rádi touto formou pomůžeme podpořit dobrou věc a odměnit dobrovolníky," uvedl ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.

Vstupenku do Wellness Horal, za niž dárci zaplatí korunu místo obvyklých 680 Kč, lze využít k pobytu v délce 4,5 hodiny ve všech prostorách relaxačního centra ve všedních dnech do 30 dnů od data darování krve (s výjimkou prvního dubnového týdne, kdy je wellness uzavřeno kvůli jarní údržbě). K získání výhody stačí prokázat se při příchodu kartičkou dárce zlínské nemocnice s termínem odběru od 1. do 30. dubna 2016.

Více informací: www.valachy.cz