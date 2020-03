Čtyři roky žije a sbírá plavecké úspěchy za velkou louží. Od prosince nový český šampion na 50metrové prsařské trati Lukáš Macek uspěl i v posledním univerzitním klání v USA, kde na začátku března vybojoval svůj poslední titul. „K němu jsem přidal ještě dva bronzy. Nemůžu, říci, že jsem plně spokojen, to se povede málokdy jakémukoli vrcholovému sportovci. Ale vzhledem k tomu, jak sezona probíhala, mohu být spokojený,“ pousmál se 22letý zlínský rodák, který kvůli studiu na Floridě čtyři sezony hájil barvy univerzitního týmu Kaiser West Palm Beach.

Co vás přibrzdilo?

Trápily mě bolesti zad a během tréninku jsem nebyl schopen se přiblížit k dobrým časům. Plavání na univerzitě v Americe vyžaduje disciplínu, musíte přijít na každý trénink čtyři roky za sebou a snažit se z toho vytěžit maximum pro sebe a pro tým. Po třech letech už jsem ze sebe vydal vše a s tím zbytkem se mi podařilo dosáhnout letošního výsledku.

Do ideálu tedy něco chybí…

Jak jsem zmínil, letošní příprava byla náročná, a i proto ne dokonalá. Během posledních dvou let jsem lehce upustil od prsou a začal se věnovat motýlu a polohové dvoustovce. Je možné, že kdyby teď bylo možné v přípravě pokračovat, mohl bych plavat dobře motýla. Navíc jsem letos zaplaval nejrychlejší kraul na padesátimetrové trati. Nicméně nejlepší forma byla před dvěma lety.

Finišujete se studiem. Jak se vám daří?

Momentálně dokončuji posledních pět předmětů, které mi zbývají k dosažení bakalářského titulu. Nyní se situace bude možná měnit kvůli zásahu viru v celém světě. Čekám na rozhodnutí univerzity, jak se to dotkne mého dokončení studia.

Koronavir je už i za mořem. Kdy jste začal tento problém za mořem pociťovat i ty?

Jeho vývoj v Číně jsem zachytil už koncem ledna na internetu, mě samotného se to začalo týkat od půlky března. Začínají tady platit omezení na restaurace. Okolní části města, ve kterém bydlím, mají omezené vycházky. Dočetl jsem se, že hlavní řetězec potravin, Walmart, bude mít omezenou dobu prodeje, aby byl schopen doplnit zásoby zboží do regálů. Na kampusu kontrolují všechny příchozí a měří jim teplotu. V New Yorku vypukla karanténa stejná jako v Česku.

Jak výuku poznamenávají omezení spojená s koronavirem? Jak se nyní učíte?

Opatření škol se liší. Všechny veřejné školy jsou zavřené a výuka se přesunula online. Moje škola, soukromá, se rozhodla dát výuku online na další dva týdny, přičemž další rozhodnutí padne poté. Nicméně samotná výuka se tolik nezměnila. Každý předmět má svůj obsah na internetu, my tomu říkáme Blackboard, v Česku to studenti znají například jako Bakaláře. Učitelé tak mohou vyučovat přes online konference a sdílet soubory se studenty. Vše, co se odehrávalo v osobním kontaktu, se teď přesunulo na obrazovky počítače.

Promoce máte naplánovány hned začátkem května. Nemáte obavy?

Tohle je jedna z nejzásadnějších otázek, na jejíž vyřešení čekám. Univerzita zatím neví, co přesně se bude dít za týden, natož za měsíc a půl. Nemám bohužel žádnou představu, jak se situace bude vyvíjet.

Jak na aktuální problém s koronavirem reaguje okolí, Američané?

Momentálně jsou poměrně klidní, začínají nakupovat zásoby, ale není to zatím pod takovým tlakem, jak to probíhalo v Česku, kde se lidé rvali o potraviny.

Změnil se váš kontakt s rodinou v Česku?

S přítelkyní a rodinou se kontakt nezměnil, je velmi intenzivní. Nedávno jsem ale přemýšlel, že by se věci řešily daleko hůř, kdybychom neměli internet. Musel bych čekat na dopisy, jestli je vše v pořádku a opačně.

Dá se srovnat přístup Česka a USA ke koronaviru?

Je zde velice podobný přístup jako v Česku. Nicméně si myslím, že opatření zde nejsou tak razantní jako u nás. Každý stát si to řeší jinak, ale tady na Floridě už jsou chvíli zavřeny všechny školy. Postupně se k nim přidávají i restaurace, bary a ruší se veřejné setkání. Situace se ale nevyvinula tak jak v Česku. Je možné, že i zde bude za pár týdnů zákaz vycházení.

Kdy jste přestali plavat, kdy vám uzavřeli bazén?

Po dokončení závodů 7. března jsme měli prázdniny, týden po tom jsme dostali ještě týden volna navíc. Ale tréninky už by být nemohly, protože se bazény začaly uzavírat. Je možné, že si tu už nikdo do léta nezaplave.

Jak velký problém je to pro vás?

Abych řekl pravdu, vůbec mě to netrápí. Občas je důležité si odpočinout, obzvlášť když už je všeho moc. Na druhou stranu jsem chtěl obětovat čas suché přípravě v posilovně, ale na to si teď budu muset počkat.

Kdy pro plavce začíná problém, když ztratí kontakt s vodou?

Je to individuální záležitost, nicméně věřím, že každý zkušený plavec pozná, že přes víkend ani jednou neskočil do vody a v pondělí ráno má smíšené pocity. Někdy je to důležité, protože si tak tělo odpočine a je připraveno opět podat maximální výkon. V takovéto situaci je to ovšem úplně něco jiného. Letos měla být olympiáda a je dobře, že byla odložena, neboť plavci musí řešit, jak se udržet v kondici a právě udržovat cit na vodu.

Dá se plavání nějak simulovat na suchu?

Suchá příprava je nezbytnou součástí celého procesu trénování. Dá se tak předejít únavovým zraněním, udržovat kondice a budovat síla. Pokud by mi někdo řekl, že se teď musím obejít bez vody dva týdny, tak si s tím poradím a vymyslím plán. Ale nyní je vše daleko složitější. Nikdo neví, jak dlouho budou bazény zavřené. Měsíc až dva bez vody se nedají kompenzovat suchou přípravou. Nicméně všichni mají stejné podmínky. Takto se ukáže, kdo je jak zkušený a ostřílený plavec.

Nemáte strach o letošní šampionáty a akce?

Je dost pravděpodobné, že se akce odloží či zruší. Neměl jsem v plánu pokoušet se kvalifikovat na ME, a tak mě to ani osobně netrápí. Momentálně je vše ve vyšší moci, jak se věci budou dít. Pokud by ani naše domácí mistrovství neproběhlo, tak bych si nad tím hlavu nelámal. Letos jsem se těšil až závody skončí, než abych se těšil na ně. Jistě pochopíte, co tím chci říct.

Kdy se podle vás dostanete situace v plavání opět do standardního tréninkového provozu, rytmu?

Věřím, že ke konci letošního roku se věci dají do pořádku. Otázkou je, jak se bude zbytek roku vyvíjet ve společnosti, protože od ní se to bude vše odvíjet.

Plánujete po dokončení studia návrat domů nebo zůstanete za mořem?

Jsem rozhodnutý se vrátit zpět a pokračovat v životě tady. O životě v Americe jsem přemýšlel, ještě než jsem sem přišel. Ale až z vlastního prožitku jsem pochopil, že se cítím lépe doma v Česku. Určitě jsem ovlivněný životem na Floridě a je dost možné, že kdybych strávil čas v jiném americkém státě, tak bych došel na jiný názor. Ale nemám potřebu to už pokoušet.

Co dál po škole? A co plavání, jakým směrem se budete ubírat?

Jakmile dokončím školu, začnu si hledat práci a začnu novou kapitolu života s mou přítelkyní. Plaváním se určitě neuživím. Je možné, že mě to ještě bude táhnout zpět, ale určitě už bych to dělal čistě pro radost. Když vás něco baví, tak ani nevnímáte, že musíte toto, udělat tamto a nepociťujete žádné bariéry. Plaval jsem zatím 14 let a z toho mě 13 let naplňovalo a nemusel jsem přemýšlet, jestli mi to za to stojí. Nyní mám možnost v tom pokračovat, ale zároveň začít od začátku podle mé vlastní potřeby.