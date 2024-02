Na konci února se v Prusinovicích koná tradiční závod Rohálovská desítka. Ta ale není jenom desetikilometrovým silničním během. Pořadatelé ji vždy zpestří přítomností zajímavé osobnosti.

Letos na Holešovsku znovu přivítají bývalou skvělou reprezentantku Československa ve vrhu koulí atletku Helenu Fibingerovou. Ta je v Prusinovicích patronkou závodu, který také v sobotu 24. února odstartuje.

Helena Fibingerová je rodačkou z Víceměřic na Prostějovsku. Jejími rodiči jsou manželé Fibingerovi, kteří pochází z Uherského Brodu.

Fibingerová s atletikou začínala ve Zlíně, tehdy v Gottvaldově. V kariéře ve vrhu koulí vybojovala spoustu vynikajících úspěchů.

Na mistrovství světa v Helsinkách v roce 1983 získala zlatou medaili. Na olympijských hrách v Montrealu v roce 1976 skončila na bronzové pozici.

Na mistrovství Evropy brala dvakrát stříbro a to v roce 1978 v Praze a v roce 1982 v Aténách. Na evropském šampionátu získala ještě v roce 1974 v Římě bronz.

Na halovém mistrovství Evropy vybojovala mezi roky1973 až 1985 osm zlatých a tři stříbrné medaile. Je také 15násobnou mistryní Československa. Na halovém mistrovství Československa slavila 14 titulů.

,,Helena Fibingerová je stále držitelkou ženského halového světového rekordu. Výkon 22,50 dosáhla 19. února 1977 v Jablonci nad Nisou,“ upozorňuje ředitel závodu Ondřej Němec.

Start 31. ročníku Rohálovské desítky v Prusinovicích, který je letos Mistrovstvím České republiky veteránů v silničním běhu, je v sobotu 24. února před místním kulturním domem, ve 12 hodin.

Online přihlášky do závodu jsou do pondělí 19. února za zvýhodněné startovné 300 Kč. Ženy nad 60 let a muži nad 65 let zaplatí 200 Kč. Pokud se nenaplní limit 500 startujících, tak bude možné ještě se přihlásit v den závodu u prezence, kdy bude startovné 400 Kč.

Veškeré informace jsou na webu: www.rohalovskadesitka.cz.