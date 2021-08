Vítězství a putovní pohár v hlavní soutěži ve 28. ročníku závodu ve sportovní střelbě v americkém trapu v Chomýži u Bystřice pod Hostýnem vybojoval Ladislav Dufek. Druhé místo obsadil obhájce loňského prvenství Jaromír Zapletal, třetí byl Petr Ventura.

,,Na chomýžské střelnici se soutěžilo ve střelbě na 2 x 25 terčů. Šest nejlepších střelců postoupilo do finále. V něm se střílelo na 1 x 25 terčů. Soutěž byla od začátku do konce vyrovnaná. Po odstřílení 2 x 25 terčů postoupili do finále Jaromír Zapletal se 45 zásahy, Petr Ventura se 44 zásahy, Roman Zavadil a Ladislav Dufek, kteří měli 43 zásahů a Adam Vrána a Miroslav Tesař se 42 zásahy,“ prozradil jeden z pořadatelů závodu Jan Štěpaník starší.