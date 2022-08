,,Na chomýžské střelnici se soutěžilo ve střelbě na 2 x 25 terčů. Šest nejlepších střelců postoupilo do finále. V něm se střílelo na 1 x 25 terčů. Soutěž byla od začátku do konce zajímavá. Po odstřílení 2 x 25 terčů postoupili do finále Michal Vrána se 49 zásahy, Pavel Krčma měl 44 zásahů, Zdeněk Dohnal a Oldřich Ponížil se 42 zásahy a Zdeněk Klesnil s Václavem Bastlem se 41 zásahy,“ prozradil jeden z pořadatelů závodu Petr Očadlík.