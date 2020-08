Tomáš Navrátil doběhl ve Vnorovské desítce na stříbrné příčce

Tomáš Navrátil (AK Kroměříž) vybojoval stříbrnou příčku ve 32. ročníku mezinárodního silničního běhu Vnorovská desítka. Na Hodonínsku dosáhl v závodu dlouhém10 kilometrů rozloženém do čtyř okruhů, času 32:32. Tradiční srpnový sportovní podnik na jihu Moravy ve Vnorovech vyhrál v čase 31:58 Marek Hladík (BMSC Bratislava). Na třetím místě skončil Brňan Martin Kučera (Eleven Run Team, 32:52).

,,Ve Vnorovech bývá vždy výborná atmosféra. Na jih Moravy se proto pokaždé rád vracím,“ těšil se na závod Tomáš Navrátil.

Reprezentant kroměřížského atletického klubu si dal po červencovém mistrovství republiky v půlmaratonu chvíli od běhání pauzu. A ani v posledních dnech se nevěnoval intenzivní přípravě.

,,Na startu letošní Vnorovské desítky se sešel zajímavý mix českých a slovenských soupeřů Já jsem ale v horkém počasí od sebe kvalitní výkon nečekal,“ přiznal Navrátil.

V prvním kole udával tempo Jakub Kopiar z Malacek.

,,Ve druhém kole však zrychlil tempo jeden z nejlepších slovenských vytrvalců Marek Hladík, který se také probojoval do čela. Atlet z Bratislavy pak náskok na vedoucí pozici pořád až do cíle navyšoval. Já jsem běžel na druhé příčce. Na konci druhého okruhu mě sice ještě na chvíli doběhl Kopiar. Jeho atak jsem však odrazil a potom už jsem si doběhl pro stříbrnou pozici,“ uvedl Tomáš Navrátil, který si v závodu na Hodonínsku otestoval nový model běžecké obuvi Asics Metaracer určený pro olympijský maraton.

BENCHPRESS

Siláci se v Holešově sejdou při mistrovství republiky v benchpressu

Siláci pozor! V Holešově se v sobotu 22. srpna koná otevřené mezinárodní mistrovství České republiky v benchpressu. Pořadatelem je klub SKP Holešov. V sokolovně na Plačkově se bude soutěžit v disciplínách Raw a Equip. Přihlášeno je celkem 152 závodníků z 55 klubů. Ti jsou rozděleni do 12 skupin. Závodit se bude v 11 váhových kategoriích mužů a 11 váhových kategoriích žen. V pátek večer a v sobotu ráno je na programu prezentace a vážení. Sobotní závod začíná v 10 hodin.

PROGRAM MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V BENCHPRESSU V HOLEŠOVĚ 2020:

Pátek 21. srpna:

19:00 – 20:30 Prezentace, vážení pro Raw a Equip.

Sobota 22. srpna:

8:00 – 9:45 Prezentace, vážení pro Raw a Equip.

10:30 – 10:45 Slavnostní zahájení.

10:45 – 20:00 Závody ve všech váhových kategoriích mužů i žen.

CYKLISTIKA

V Klobuckých kolech byl nejrychlejší Miroslav Michálek z Púchova

Člen formace Cykloservis Martin Samatana slovenský biker Miroslav Michálek z Púchova vyhrál 9. ročním mezinárodního závodu v cross country Klobucká kola 2020. Michálek dosáhl ve Valašských Kloboukách v hlavním závodu dlouhém 18 kilometrů rozloženém do 4 okruhů, zařazeném do letošní šestidílné Valašskokarpatské cyklotour, času 1:01:48. Druhou příčku obsadil se ztrátou 2 minut a 12 sekund obhájce loňského prvenství Radovan Holík (Cyklogat Malenovice), třetí místo vybojoval Tomáš Plášek z Rokytnice nad Vláří (Fit and core racing Team, 1:13:11). Na čtvrté pozici dojel Karel Merta (Nany bike Team, 1:19:10), pátý skončil Miroslav Kořének (Snow bike, 1:19:48).

,,Hned po startu se do čela probojovali Michálek, Holík a Plášek. Na těžké trati, když na ní bikeři museli čtyřikrát zdolat stoupání na Královec, se však brzy tato trojice roztrhala. S přibývajícími kilometry se rozestup mezi nimi stále zvětšoval. Loni stříbrný biker na Valašsku Miroslav Michálek letošní závod nakonec s velkým náskokem ovládl,“ informoval jeden z pořadatelů devátého ročníku Klobuckých kol Radomír Bačo.

Závod žen rozložený do 2 okruhů měřil 9 kilometrů. Absolutní vítězkou se stala Pavlína Maráčková (SK Jiří Team Ostrava), jež na Valašsku vybojovala prvenství za čas 48:48. Stříbrnou pozici brala za čas 50:20 Brumovjanka Zdeňka Bednářová (Kolo-běžky). Lucie Kopuncová z Bojkovic (57:03) si dojela pro třetí místo.

,,Maráčková si od úvodních metrů hlídala pobyt na vítězné pozici. Ovšem Zdeňka Bednářová jí byla velmi zdatnou soupeřkou,“ upozornil Radomír Bačo.

V letošních Klobuckých kolech si v 16 kategoriích zazávodilo 124 příznivců horských kol.

GALERIE VÍTĚZŮ ZÁVODU KLOBUCKÁ KOLA 2020:

Muži I. (2002 – 1981): Miroslav Michálek (Cykloservis Martin Samatana).

Muži II. (1980 – 1971): Pavel Ovesný (Snow§amp bike Valašské Klobouky).

Muži III. (1970 a starší): Martin Petrůj (Zvonek Sport Valašské Klobouky).

Junioři (2005 – 2003): Michal Mana (Fit§amp. core racing Team).

Ženy I. (2002 – 1981): Pavlína Maráčková (SK Jiří Team Ostrava).

Ženy II. (1980 a starší): Lucie Kopuncová (Pinkhorse Bojkovice).

Předškoláci 1 (2016 a mladší): Metoděj Müller (Kolokroužek Zlín).

Předškoláci 2 (2015 a 2014): Ondřej Matušů (SK Edie Team Vsetín).

Mladší přípravka chlapci (2013 a 2012): Ondřej Valerián (Kolokroužek Zlín).

Mladší přípravka dívky (2013 a 2012): Ella Trochtová (Trenčín).

Starší přípravka chlapci (2011 a 2010): Sebastian Trnka (Cyklistická tour).

Starší přípravka dívky (2011 a 2010): Sofia Matiesková (VELOSVET cycling Team).

Mladší žáci (2009 a 2008): Tomáš Dvořák (Cykloch Team).

Mladší žákyně (2009 a 2008) Nikol Pavlicová (S.N.A.H.).

Starší žáci (2007 a 2006): Tomáš Mana (FIT§amp. racing Team).

Starší žákyně (2007 a 2006): Julie Dohnalová (Běhatlon Valašské Klobouky).

CYKLISTIKA

V Lipině se nad hotelem Jelenovská pojede závod ve sjezdu horských kol Klobucké stezky

Třetí závod z letošní Gergel Wood Bikerally Séries se koná v sobotu 22. srpna v Lipině u Valašských Klobouk. Trať závodu ve sjezdu horských kol Klobucké stezky je připravená nad hotelem Jelenovská směrem k lyžařskému svahu Lipina.

V Lipině se na 2 tratích pojedou 4 rychlostní zkoušky. Časy všech jízd se sčítají. Začátek je v 11 hodin.

Už v pátek 21. srpna je na Valašsku na programu mezi 14. a 18. hodinou volný, neměřený, neoficiální, nepovinný trénink. Tratě pro trénink budou otevřené i v sobotu 22. srpna mezi 8. a 10. hodinou.

Pořadatelé vypsali kategorie pro Střelce, Juniory, Muže, Ženy, dále kategorie Hardtrail, Gentleman, pro Legendy a kategorii Paradownhill. Vyhlášený bude i absolutní vítěz.

,,Pro bikery jsme připravili lehčí tratě přírodního charakteru. Všechny skoky jsou na ní objízdné,“ prozradil za pořadatele Michal Oliva.

DOSTIHY

Ve Slušovicích se v sobotu koná druhé letošní dostihové odpoledne

Ve Slušovicích se v sobotu 22. srpna uskuteční druhé letošní Dostihové odpoledne. K vidění bude celkem 9 dostihů. Z toho 6 rovinatých, 2 steeplechase a 1 proutěné překážky. Poběží se i dostih poníků. Pokud bude přihlášeno víc poníků, tak budou rozdělení do dvou oddělení podle KHV. Obě oddělení by startovala v 14.45 hodin s distančním odstupem.

Začátek druhých slušovických dostihů v roce 2020 je ve 14 hodin. Poslední dostih se poběží od 18 hodin.

,,Pokud nebudou vyhlášena nějaká omezení počtu účastníků hromadných akcí, tak nebude omezen ani prodej vstupenek. Ty se budou prodávat pouze na závodišti. Pokladny budou otevřené od 12.30 hodin,“ informuje za pořadatele Zdeněk Karlach.

Sobotní program ve Slušovicích za příznivého počasí ještě zpestří seskok parašutistů.

MOTOKROS

V Bílých Karpatech ve Strání pořádají motokrosový závod

V sobotu 22. srpna se příznivci vůně benzínu sejdou ve Strání na Uherskohradišťsku. Na místní trati se v rámci 3. ročníku závodu Motocross Strání 2020 pojede 6 závodů. Pořadatelé vypsali kategorie Hobby, pro Veterány, Open, Pitbike a pro čtyřkolky. V Bílých Karpatech si zazávodí také jedna dětská kubatura.

Přejímka probíhá mezi 7. a 9. hodinou. Tréninkové jízdy začínají v 9 hodin. Start prvního závodu je ve 12 hodin. Závodit se bude až do 19 hodin. Přihlášky se podávají na mxstrani@post.cz.

MOTOKROS

Na Valašsku se uskuteční motokrosový závod Zděchovská grapa

Už 49. ročník motokrosových závodů Zděchovská grapa se koná v neděli 23. srpna ve Zděchově na Vsetínsku. Pořadatelé na Valašsku vyhlásili kategorie pro amatéry, juniory, ženy, hobby, MX1, MX2, veterány do 49 let, veterány nad 49 let a plechovky.

Závodit se bude na 1800 metrů dlouhé trati, která se nachází ve zděchovském sportovním areálu.

Tréninky začínají v 8 hodin. Závody budou probíhat mezi 14. a 18. hodinou.

Pro diváky je připravené bohaté občerstvení a slosovatelné vstupenky o zajímavé ceny.

MOTORISMUS

V Tumačově si v sobotu zazávodí mopedy

Moped rallye a závod Moto veteránů se koná v sobotu 22. srpna v Tlumačově. Ten se pojede na místním 1,3kilometrovém asfaltovém okruhu. Pořadatelé připravili závody v kategoriích moped originál, moped speciál, moped bez omezení, fechtl, a závod moto veterán pro motocykly starší 30 let. Závodů se můžou zúčastnit jezdci starší nad 15 let.

Začátek první rozjížďky je v 10 hodin. Startovné je 300 Kč. Občerstvení je zajištěné. Diváci mají vstup zdarma.

PROGRAM MOPED RALLYE TLUMAČOV 2020:

8:30 – 9:00 Přejímka závodníků

10:00 – 12:00 První rozjížďky

12:00 – 14:00 Exhibice Moto trial show

14:00 – 16:00 Druhé rozjížďky

16:45 Vyhlášení výsledků.

TENIS

Hodnotně dotovaný Kahan Cup vyhrál Ivan Januška ze Šanova u Znojma

Ivan Januška z Šanova u Znojma vyhrál 1. ročník tenisového turnaje šedesátníků Kahan Cup.

Jihomoravan v antukovém podniku v Brumově, kterého se zúčastnilo 17 hráčů, ve čtvrtfinále zdolal Milana Bílka (Mohelnice), v semifinále pokořil Jaromíra Vičana ze Zašové a ve finále porazil Slováka Petera Mišíka z Ilavy.

Z regionálních hráčů dosáhl na nejlepší výsledek Jaromír Vičan. Matador ze Zašové vybojoval postup mezi čtyři nejlepší tenisty. Karel Křen z Luhačovic a Petr Polák ze Zlína postoupili do čtvrtfinále.

,,Januška ve všech duelech vynikal výborným pohybem po celém kurtu. Fyzicky zdatný Jihomoravan sice neměl žádný vítězný úder, ve výměnách ho však zdobila jistota a přesná hra. Nejdůležitější zápasy zvládal skvěle takticky. Poražený finalista Mišík sice v základní skupině Janušku porazil. V souboji o první příčku ale tenista z Ilavy dělal laciné chyby,“ informoval ředitel turnaje Jan Nahodil.

Tomu se líbily také výkony Jaromíra Vičana. ,,Vičan byl až do semifinále suverénní. Své soupeře ničil přesným tvrdým herním pojetím. Dařily se mu i voleje. V semifinálové partii s Januškou mu ale tato taktika nevycházela. Jeho hra totiž tenistovi z jihomoravského Šanova vyhovovala,“ uvedl ještě Nahodil.

Letošní brumovský Kahan Cup byl bohatě sponzorsky dotovaným turnajem. Hlavní sponzor všem hráčům zaplatil celodenní občerstvení. Snídani, svačinu, oběd, koláče, ovoce a další jídlo. Sponzor dotoval i pitný režim. Každý tenista navíc dostal tubu tenisových míčů. Nejlepší hráči byli odměněni zajímavým prize money.

VÝSLEDKY TURNAJE KAHAN CUP V BRUMOVĚ 2020:

Čtvrtfinále: Peter Mišík (Ilava) – Karel Křen (Luhačovice) 6:2, Pavel Remiáš (Ostrava) – Pavel Saturka (Jihlava) 6:4, Ivan Januška (Šanov u Znojma) – Milan Bílek (Mohelnice) 6:2, Jaromír Vičan (Zašová) – Petr Polák (Zlín) 6:4.

Semifinále: Mišík – Remiáš 3:2 skreč, Januška – Vičan 6:2.

Finále: Ivan Januška – Peter Mišík 6:4.

TENIS

Ve Vsetíně se bude v sobotu hrát tenisový turnaj ,,Milo Cup“

V sobotu 22. srpna se ve Vsetíně koná 5. ročník tenisového turnaje ve dvouhře amatérů ,,Milo Cup“ 2020. Turnaj se odehraje na antukových kurtech Zbrojovky Vsetín. Zúčastní se ho maximálně 24 tenistů. Hrát se nejprve bude skupinovým systémem. Dva nejlepší hráči z každé skupiny postoupí do vyřazovacích zápasů.

Prezentace probíhá mezi 8.30 a 8.45 hodinou. Začátek je v 9 hodin. Rozhodující utkání budou k vidění mezi 14. a 16. hodinou.

Startovné je pro členy vsetínského tenisového klubu je 300 Kč. Pro ostatní 400 Kč. V jeho ceně je pronájem kurtů, dále pak tenisové míče, oběd, občerstvení, poháry a věcné ceny.

Přihlášky se podávají do čtvrtku 20. srpna. Informace podá Miloš Juříček na telefonu 732 873 319.

Vítězství z roku 2019 obhajuje Jan Podešva, který ve finálovém zápase dvou vsetínských hráčů porazil Miloše Juříčka 6:4.

TRIATLON

Luhačovický triatlon rozhodl Roman Kašpar na kole. Michaela Kotecká dominovala v závěrečném běhu

11. ročník terénního LCE3aTlonu 2020 – Luhačovického triatlonu ovládl Roman Kašpar z Újezdce u Luhačovic. V závodu složeném z 560 metrů plavání, 22 kilometrů jízdy na horském kole a 10 kilometrů běhu, dosáhl výsledného času 1:45:33. Druhé místo obsadil se ztrátou 1 minuty a 36 sekund Štěpán Mudrák, třetí do cíle doběhl v čase 1:52:12 Michal Hubáček. René Slánský (Poteč) skončil čtvrtý (1:53:55) a Zdeněk Slezák (OB Luhačovice) byl pátý (1:55:35).

,,Roman Kašpar šel z vody ze sedmé pozice a po plavání ztrácel 1 minutu a 33 sekund na čelo závodu. Na technické trati cyklistiky se mu však dařilo a na kole najel na Štěpána Mudráka 2 minuty a 48 sekund. V závěrečném běhu pak triatlonista z Újezdce u Luhačovic náskok na vedoucí pozici ještě o tři sekundy navýšil,“ informoval o rozhodujících momentech v závodu mužů hlavní organizátor a zakladatel Luhačovického triatlonu Libor Slezák.

Ženy si v okolí Luhačovic zazávodily na trati složené z 380 metrů plavání, 20 kilometrů jízdy na horském kole a 8,5 kilometru běhu. Prvenství mezi nimi vybojovala uherskobrodská rodačka Michaela Kotecká, jež se blýskla časem 2:04:50. Druhé místo získala za čas 2:12:53 Barbora Pišová, zisk bronzu si zaknihovala Iva Vavrysová (obě OB Luhačovice, 2:15:45).

,,Michaela Kotecká rozená Mahdalová, která v minulosti hájila barvy OB Luhačovice, pochází z Uherského Brodu. Matka tří dětí dnes žije v Lucembursku a pracuje ve Francii. Jako dvacetiletá v roce 1998 reprezentovala Česko na juniorském mistrovství světa v orientačním běhu,“ představil zajímavou vítězku v ženském závodu v Luhačovicích Libor Slezák.

Ten také hodnotil její výkon. ,,Na trati cyklistiky se Míša trápila. Na kole na Barboru Pišovou nabrala téměř pětiminutovou ztrátu. Ovšem v běhu podala skvělý výkon a v závodu svoji největší soupeřku nakonec porazila o 8 minut a 3 sekundy,“ chválil nejlepší triatlonistku Slezák

Na kratší trati bojovali rovněž muži. Jejich závod vyhrál Šimon Sláma (OB Luhačovice, 1:49:21), před želechovickými dvojčaty Jakubem Linhartem (2:08:53) a Adamem Linhartem (oba SKOB Zlín, 2:23:59).

V letošním ročníku Luhačovického triatlonu se v obou závodech postavilo na start 34 triatlonistů a triatlonistek. Do cíle jich doběhlo dvaatřicet.

Nejstarším účastníkem byl 58letý Josef Hubáček, který v hlavním závodu obsadil v čase 2:00:17 devátou příčku. Nejmladším účastníkem byl jeho vnuk devítiletý Sebastian Macka. Ten na kratší trati dosáhl času 2:49:12, což mu ve výsledkové listině mezi muži v této společnosti stačilo na zisk 4. místa.