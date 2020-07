Tomáš Blaha vybojoval v Nemojanské devítce stříbrnou příčku

Tomáš Blaha (AK Kroměříž) obsadil stříbrnou pozici ve 13. ročníku Nemojanské devítky. V devítikilometrovém závodu s převýšením 250 metrů, zařazeném do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje, zaběhl čas 32:53. Zvítězil Tomáš Steiner z AK Drnovice, který byl v cíli o čtyřiadvacet sekund rychlejší. Na bronzové příčce skončil Jakub Sklenář (VK Olomouc, 33:46).

,,Závod rozložený do dvou okruhů se konal v hlubokých lesích Drahanské vrchoviny. Na těžké trati bylo nutné zdolat známou turistickou křižovatku Tři Javory. Náročný byl také následující seběh,“ upozornil Tomáš Blaha.

Ten se od startu pohyboval na čele. ,,Tomáš Steiner byl ale lepší. Do kopce si kontroloval pobyt na prvním místě a při seběhu využil svoji nejsilnější zbraň, kdy je díky technice běhu velmi rychlý. Já jsem do sedmého kilometru bojoval o první místo, ve zbytku závodu jsem to ale vzdal a soustředil se na udržení stříbrné příčky,“ přiznal Blaha.

ATLETIKA

Dagmar Vrajíková doběhla v trailovém závodu v Trojanovicích na bronzové pozici

Dagmar Vrajíková má za sebou další povedený závod. Otrokovická vytrvalkyně vybojovala v Trojanovicích bronzovou pozici. V trailovém závodu v Beskydech dlouhém 13 kilometrů s převýšením 750 metrů, zařazeném do sedmidílného seriálu 7 Pohoří trail Run, zaběhla čas 1:34:07. Ze zisku první příčky se radovala Brňačka Lenka Butorová (1:27:05), druhé místo obsadila Ollie Roučková (CZexxx OCR Team, 1:33:57). V kategorii žen nad 40 let Vrajíková skončila na druhém místě.

,,Pro start v Beskydech jsem se rozhodla až den před závodem v pátek večer. Do Trojanovic jsem přijela na poslední chvíli a v deštivém, mlhavém počasí na trati se spoustou bahna, bylo pro mě nedůležitější doběhnout ve zdraví do cíle,“ přiznala Dagmar Vrajíková.

Reprezentantka Otrokovic se však s nástrahami těžkého běhu dobře vypořádala.

,,Chvíli po startu závod začal pro mě nečekaným náročným prudkým stoupáním. Poté následoval prudký seběh. Potom už to bylo chvíli do kopce a chvíli z kopce. Ani nevím, co bylo těžší. A perličkou na závěr bylo vyběhnutí 300 schodů 200 metrů před cílem. Podmínky navíc ztěžovala mlha. Proto jsem chvílemi nevěděla, kam mám běžet, protože fáborky na trati byly špatně vidět,“ prozradila dále Vrajíková.

Ta však byla od prvního seběhu v kontaktu se dvěma krosaři, kteří ji ukazovali cestu.

,,Nakonec jsem unavená a šťastná zdárně doběhla do cíle. Třetí místo jsem ale nečekala. Proto z něho mám velkou radost,“ potěšilo Dagmar Vrajíkovou.

Zdroj: archiv Dagmar Vrajíkové

ATLETIKA

V srpnovém Běhu na 2 míle ve Zlíně čeká každého v cíli tradiční teplý lívanec

V sobotu 1. srpna se ve Zlíně opět koná oblíbený Běh na 2 míle. Start 5. závodu sezony 2020 je na obvyklém místě a v obvyklém čase v oblasti průmyslové zóny v Přílukách před budovou Madal Bal, v 9 hodin. Trať dlouhá 3,2 kilometru je rozložená do dvou rovinatých okruhů. Zváni jsou muži i ženy všech věkových kategorií. Poměřit síly samozřejmě může také mládež a na zkrácené 800metrové trati i děti.

,,Přestože jsou dovolené a prázdniny v plném proudu, tak věřím, že chuť zasportovat si, zajímavá účastnická tombola a teplý lívanec připravený pro každého v cíli, k nám přiláká spoustu kvalitních i rekreačních běžců,“ vybízí k letnímu sportování všechny zájemce jeden z pořadatelů z klubu Sri Chinmoy Marathon Team Zlín Andrej Višněvský.

Loňský srpnový dvoumílový běh v Přílukách vyhráli Adam Gajdůšek z Otrokovic (11:17) a Michaela Mikešová (Biathlon Halenkovice, 13:45).

FOTBAL

Sportovní odpoledne v Lačnově zakončí taneční zábava se skupinou Modas Band

Sportem se budou bavit v sobotu 1. srpna v Lačnově. TJ Sokol Lačnov a Vašek Miklovič v tamním fotbalovém areálu pořádají sportovní odpoledne. Jeho hlavní náplní bude od 13.30 hodin turnaj fotbalových přípravek. Připravený je i turnaj v penaltovém rozstřelu pro veřejnost. Program vyvrcholí od 18 hodin miniturnajem starých pánů. Toho se zúčastní týmy Lačnova, Horní Lidče a Francovy Lhoty. V průběhu odpoledne budou připravené soutěže pro děti.

Pořadatelé lákají i na bohaté občerstvení. Diváci i hráči budou mít možnost pochutnat si na grilované živáni, makrelech na grilu, klobáskách z udírny, nebo čepovaném Radegastu.

Večer od 19 hodin se v lačnovském fotbalovém areálu uskuteční taneční zábava se skupinou Modas Band. Na zábavu je lidové vstupné 80 Kč.

JEZDECTVÍ

V Prusinovicích se na kolbišti Kopaniny konají Jezdecké závody

Příznivci koní se v sobotu 1. srpna sejdou v Prusinovicích na Kroměřížsku. Tamní jezdecký klub pořádá tradiční letní Jezdecké závody.

Pořadatelé vypsali sedm soutěží. Na místním travnatém kolbišti bude k vidění Soutěž ve dvoufázovém skákání 60 – 70 cm, Westernová soutěž barely, Parkur stupně ZM, Parkur do 50 cm, westernová soutěž Tyče, Parkur se stupňovanou obtížností do 110 cm a Vozatajský parkur.

Začátek na závodišti Kopaniny za obcí Prusinovice v prostředí směrem na Dřevohostice, je ve 12 hodin. Prezentace bude probíhat na věži rozhodčích mezi 10. a 11. hodinou.

MOTORISMUS

V Bohuslavicích nad Vláří se sejdou příznivci traktorů, motocyklů a čtyřkolek

Další zajímavá motoristická akce se uskuteční v sobotu 1. srpna na Valašsku. V Bohuslavicích nad Vláří se koná 3. ročník Výstavy traktorů, motocyklů a čtyřkolek. Začátek na bohuslavickém Výletišti je ve 13 hodin.

Kromě přehlídky vystavených strojů pořadatelé ještě připravili spanilou jízdu kolem obce a jízdy zručnosti v několika kategoriích.

Na Výstavišti v Bohuslavicích nad Vláří se bude o dobrou náladu starat a celou akci moderovat DJ Aleš Ptáček. Bohaté občerstvení je zajištěné. Vstupné je dobrovolné.

SPORTOVNÍ STŘELBA

V Chomýži pořádají 27. ročník střeleckých závodů v americkém trapu

V Chomýži u Bystřice pod Hostýnem se v pátek 31. července a sobotu 1. srpna koná 27. ročník veřejného závodu ve sportovní střelbě. Soutěž v brokové střelbě v americkém trapu na 2 x 25 terčů bude probíhat v prostorách místní střelnice. K vidění bude také uzavřený závod ve střelbě o přeborníka Mysliveckého sdružení Křídlo.

V pátek je na programu mezi 15. a 18. hodinou trénink. Začátek hlavního závodu je v sobotu v 9 hodin. Závod vyvrcholí v sobotu odpoledne mezi 15. a 16. hodinou. Občerstvení a hlavně zvěřinové speciality budou připravené.

Loňským nejlepším střelcem se v hlavním závodu v americkém trapu na 2 x25 terčů plus ve finálové střelbě na 1 x 25 terčů stal nástřelem 73 bodů Pavel Kučera. Druhé místo vybojoval Dušan Doseděl (72 bodů), třetí příčku obsadil po dodatkovém rozstřelu Václav Žůrek.

ŠACHY

V mezinárodním turnaji ve Vsetíně si zahrálo 144 šachistů

Kvalitní obsazení měl šachový Přebor města Vsetína. V sedmidenním turnaji se ve velkém sále vsetínského Domu kultury představilo 144 šachistů z Česka, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a Švýcarska. Hrálo se 9 kol v tempu dvakrát devadesát minut plus 30 sekund na každý tah.

Hlavní turnaj FIDE Open A vyhrál šestadvacetiletý GM Vojtěch Plát z Lysé nad Labem, před šestnáctiletým FM Richardem Stalmachem (Beskydská šachová škola). Na bronzové příčce skončil třiadvacetiletý šachista FM Dawid Czerw z Polska.

,,V tomto turnaji se prosazovali hlavně mladší hráči,“ upozornil jeden z pořadatelů Josef Kovařík.

V turnaji FIDE Open B zvítězil Adam Effenberger (ŠK Vinary), před Bartolomějem Buchtou z Beskydské šachové školy. Třetí místo obsadil jeho oddílový kolega Daniel Židek.

,,Měření sil ve FIDE Open B bylo velkou věkovou konfrontací. Vždyť nejmladší Heleně Frydel z Německa je jenom 7 let. Nejstarším účastníkem byl sedmasedmdesátiletý Vladimír Bambušek z Karolínky,“ prozradil Kovařík.

Nejúspěšnějším šachistou ze Vsetína v turnaji byl FM Vladimír Bělunek, který obsadil v hlavním turnaji FIDE Open A deváté místo.

V Domě kultury ve Vsetíně se představilo celkem 23 hráčů ze vsetínských šachových oddílů.

VÝSLEDKY PŘEBORŮ VSETÍNA 2020.

FIDE Open A: 1. GM Vojtěch Plát (Lysá nad Labem) 7,5 bodu, …9. FM Vladimír Bělunek 6 bodů, …23. Jan Bosák 5 bodů, …34. GM Stanislav Juříček 4,5 bodu, …42. Jakub Stančík 4 body, …53. Jaroslav Závodný (všichni Zbrojovka Vsetín) 3,5 bodu.

FIDE Open B: 1. Adam Effenberger (ŠK Vinary) 7 bodů, …17. David Klimek 5,5 bodu, 18. Jakub Zádrapa 5,5 bodu, 20. Pavel Mladý 5,5 bodu, …22. Roman Orság 5,5 bodu, …25. Nela Otáhalová (všichni Zbrojovka Vsetín) 5 bodů.

STOLNÍ TENIS

Stolně tenisový veterán ze Slavičína Jaroslav Kučera vyhrál turnaj v Bratislavě

V dobrém rozpoložení se v současném období nachází stolní tenista Jaroslav Kučera. Reprezentant SK Slavičín po finálové účasti na konci června v české Velké ceně veteránů v Holicích uspěl také ve Velké ceně Masters na Slovensku.

Stolně tenisový matador z Valašska v polovině července vyhrál v kategorii sedmdesátníků turnaj v Bratislavě.

,,Turnaj se hrál na 13 modrých stolech v příjemném prostředí bratislavského sportovního centra. Slovenští pořadatelé pro nejlepší hráče v každé kategorii připravili pěkné poháry a věcné ceny. Turnaje se ve všech kategoriích zúčastnilo 108 hráčů a hráček. V naší společnosti sedmdesátníků se v hlavním městě Slovenska představilo 16 stolních tenistů,“ prozradil Jaroslav Kučera.

Sportovní veterán z Valašska prošel celým turnajem bez většího zaváhání. V základní skupině postupně zdolal nasazenou turnajovou jedničku Jakubů (Istebné) 3:0 (9, 9, 10), Benačku z Nitry 3:0 (8, 6, 4) a Kočvaru z Prahy Střížkova rovněž 3:0 (7, 7, 6).

,,Duely v základní skupině jsem neodehrál v nejlepší formě. Hlavně utkání s Jakubů mě stálo hodně psychických sil. Naštěstí jsem se soupeřem z Istebného zvládl ve všech setech koncovky,“ oddechl si Kučera.

V pavouku ve čtvrtfinále poradil Hrivnáka z Košic 3:0 (8, 8, 5), v semifinále udolal Beladiče (Vajnory) 3:2 (5, 6, - 9, - 10, 6) a ve finále ¨porazil nasazenou dvojku v turnaji Melka z Martina 3:0 (4, 3, 9).

,,Těžký byl hlavně souboj s Beladičem. S matadorem z Vajnor jsem vedl 2:0 na sety, ale potom jsem si postup do finále zkomplikoval. Domácí hráč vyrovnal na 2:2. Ve čtvrté sadě jsem neproměnil mečbol. Vývoj rozhodujícího pátého setu už jsem si pohlídal. Ve finále s Melkem jsem hrál koncentrovaně a soupeře z Martina jsem díky útočnému pojetí jednoznačně překonal,“ radoval se z triumfu v Bratislavě Jaroslav Kučera.

Na Slovensku si zahráli i další reprezentanti Zlínského kraje. Štefan Sagáčik z Valašského Meziříčí v kategorii mužů 50 – 59 let prohrál až ve finále s Mariánem Begalou z Humenného. Otmar Mergenthal (Kroměříž) skončil ve stejné společnosti šestý. Petr Polák. (Orel Zlín) obsadil v mužské kategorii 60 – 64 let páté místo.

TENIS

V sobotu se v Brumově koná štědře dotovaný tenisový turnaj Kahan Cup

V sobotu 1. srpna se v Brumově kvůli nepříznivému počasí uskuteční z června odložený 1. ročník mezinárodního tenisového turnaje amatérů pro hráče nad 60 let Valachia Kahan Cup 60 +.

V areálu Topas Clubu se bude hrát na čtyřech antukových kurtech. Začátek je v 9 hodin. Prezentace končí v 8.45 hodin. Startovné je 500 Kč.

Turnaje se zúčastní maximálně 28 tenistů. Všichni obdrží věcnou cenu a všichni dostanou tubu tenisových míčů. Nejlepší hráči budou odměněni zajímavým prize money.

,,Hlavní sponzor navíc všem hráčům zaplatí celodenní občerstvení. To znamená snídani, svačinu, oběd, koláče, ovoce a další jídlo. Sponzor zaplatí i veškeré nealkoholické i alkoholické nápoje,“ prozradil jeden z pořadatelů Marián Dobrotka.

Největšími favority ve štědře dotovaném turnaji jsou Slovák Peter Mišík z Ilavy a Jaromír Vičan ze Zašové.

TENIS

V Kroměříži na Bajdě se bude hrát antukový turnaj ve čtyřhře Tonda Cup

Otevřený tenisový turnaj amatérů jako vzpomínka na Tondu Vrzala Tonda Cup se uskuteční v sobotu 1. srpna v Kroměříži. Na antukových kurtech v areálu na Bajdě se bude hrát turnaj ve čtyřhře mužů a turnaj ve čtyřhře žen. Hrací systém bude upravený podle počtu přihlášených deblů.

Začátek je v 9 hodin. Rozhodující zápasy o celkové umístění budou k vidění odpoledne mezi 13. a 16. hodinou. Občerstvení je zajištěné.

V loňském roce se turnaje zúčastnilo 15 mužských čtyřher a 6 ženských deblů. Prvenství v mužích vybojoval pár František Hanák s Janem Mrňkou. Mezi ženami se z triumfu radovala dvojice Daniela Bortlíková s Evou Havlíčkovou.