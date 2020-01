Andrej Višněvský na začátku ledna absolvoval 50. zlínský dvoumílový běh. Monika Železníková při premiéře pokořila hranici 14 minut

Zlín – Andreje Višněvského zastihl začátek roku 2020 v pohodovém sportovním rozpoložení. Osmadvacetiletý reprezentant domácího klubu Sri Chinmoy Marathon Team vyhrál úvodní letošní Běh na 2 míle ve Zlíně, když se blýskl v lednovém závodu dlouhém 3,2 kilometru, časem 10:42. Druhý v pořadí Petr Veselský (Aspot Hulín)´byl v cíli pomalejší o devatenáct sekund, bronzovou pozici obsadil František Dosoudil z Hulína (Solario Team, 11:03). Čtvrtý byl Dalibor Jedlička (SSK Vítkovice, 11:27), páté místo bral za stejný čas Filip Tomanec (KHS Zlín).

,,Byl to můj 50. start ve zlínském dvoumílovém běhu,“ upozornil Andrej Všněvský.

Ten si proto závod užíval a nakonec ho s pohodovým náskokem také ovládl.. ,,Od začátku jsme byli na čele společně s Petrem Veselským. Po 800 metrech se Petr probojoval na první příčku. V průběhu druhého kilometru jsem však hulínského soupeře předběhl a na zlaté pozici jsem pak zůstal až do cíle,“ prozradil Višněvský.

,,Od startu jsem běžel na třetím místě. Ve druhé polovině závodu jsem však zrychlil tempo, ale Petr Veselský můj atak odrazil. Přesto jsem si na zlínské dvoumílové trati zaběhl osobní rekord,“ potěšilo bronzového v pořadí Františka Dosoudila.

V závodu žen na rovinaté trati v Přílukách dominovaly velmi mladé běžkyně. Zvítězila teprve jedenáctiletá Monika Železníková z Babic (Biathlon Halenkovice, 13:56), před 13letou Klárou Kolajovou z Košíků (AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště, 15:27). Bronzová skončila desetiletá zlínská Natálie Pavlenková (15:29). Domácí Kateřina Pokludová vybojovala za čas 16:30 čtvrtou příčku, Iveta Mahovská ze Zlína doběhla pátá (16:52).

,,Byl to můj první start na dvoumílové trati ve Zlíně. A hned se mi podařilo pokořit hranici čtrnácti minut,“ pochvalovala si v cíli Monika Železníková.

Stejně jako v minulých sezonách, tak také letos se ve zlínských dvoumílových bězích bude hodnotit závod, v němž bude rozhodovat poměr věku a výsledného času. Toto lednové měření sil vyhráli 49letý František Dosoudil (Solario Team, 11:03) a díky času 18:12 dvaasedmdesátiletá Anežka Janečková z AK Zlín.

Na začátku roku si v Přílukách zazávodily i dětské kategorie. V závodu dlouhém 800 metrů mezi žáky zvítězil dvanáctiletý zlínský Tobiáš Tlusták (2:57). Prvenství mezi žákyněmi si zaknihovala reprezentantka AK Zlín 10letá Klára Řezníčková (3:13).

ATLETIKA

Tomáš Blaha vybojoval v běhu přes hanácky Mont Blanc stříbrnou příčku

Kroměříž – Tomáš Blaha z AK Kroměříž vybojoval ve 41. ročníku Zimního běhu přes Kosíř v kategorii čtyřicátníků druhé místo. V desetikilometrovém závodu zaběhl čas 40:57. Zvítězil Ondřej Horák z Fortexu Moravský Beroun (39:15), bronzový skončil v čase 41:20 Brňan Luděk Finstrle. V absolutním pořadí v tradičním lednovém krosovém podniku na Olomoucku skončil Blaha šestý.

,,Závod, který byl prvním podnikem Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2020, měl start i cíl ve Slatinicích. Jeho trať vedla přes Velký Kosíř, neboli hanácký Mont Blanc. V minulosti se mi v tomto závodu několikrát dařilo. Také letos jsem se svým výsledkem spokojený,“ tvrdí Tomáš Blaha.

Ten ale začal ve volnějším tempu. ,,V chladném počasí jsem se úvodních deset minut zahříval a chvíli po startu jsem se pohyboval kolem pětadvacáté pozice. V prvním kopci už jsem se ale začal v průběžném pořadí posunovat dopředu a dva a půl kilometru před cílem už jsem mezi čtyřicátníky běžel na stříbrné příčce. Druhé místo mezi nejmladšími veterány jsem pak už měl pod kontrolou,“ prozradil ještě Blaha.

ATLETIKA

V sobotu se v Hulíně poběží 15. ročník Hulmenské desítky.

Hulín – Triatlonový klub Aspot Hulín pořádá v sobotu 18. ledna 15. ročník silničního běhu Hulmenská desítka. Start desetikilometrového podniku je ve sportovním areálu na fotbalovém a atletickém stadionu Spartaku Hulín, v 10 hodin. Cíl je na stejném místě. Prezentace končí v 9.45 hodin. Trať povede směrem do Pravčic a zpět.

Pořadatelé vypsali čtyři mužské kategorie. Poměřit síly si můžou muži do 39 let, do 49 let, do 59 let a nad 60 let. Svůj závod na Hané mají také dvě ženské kategorie do 34 let a nad 34 let. Nejlepší tři muži i tři nejrychlejší ženy v absolutním pořadí budou finančně odměněni.

.,,V případě příznivého počasí jsme i letos do programu Hulmenské desítky zařadili také dětské závody. Od 11.30 hodin budou k vidění v šesti kategoriích souboje kluků a holek, žáků a žákyň od tří do patnácti let. Ti mají připravené tratě od 150 metrů do 1,5 kilometru. Navíc si všichni seniorští i mládežničtí účastníci závodu můžou po dobrém výkonu pochutnat na připraveném občerstvení,“ zve za pořadatele do Hulína Rostislav Burda.

V posledním ročníku Hulmenské desítky v roce 2019 hlavní závod mužů ovládl časem 33:46 Tomáš Navrátil z AK Kroměříž. V ženách vybojovala první příčku díky času 39:04 Martina Novotná ze stejného klubu.

BADMINTON

Turnaj ve Strání vyhrála sehraná dvojice Vladimír Luzar mladší s Jindřichem Kacellem

Strání – Domácí dvojice Vladimír Luzar mladší, Jindřich Kacelle vyhrála 8. ročník badmintonového turnaje amatérů ve čtyřhře ve Strání. Nejlepší pár ve finále porazil luhačovický debl Radovan Ciesar, Hynek Pavlacký. Bronzovou příčku obsadili další reprezentanti Strání Petr Mikláš s Josefem Miklášem. Čtvrtí skončili Petr Šupák s Michalem Maliňákem (Strání).

,,Letošního ročníku turnaje, v němž se všechny zápasy hrály na dva vítězné sety, se zúčastnilo 16 párů. Nejstarším hráčem byl pravidelný účastník 68letý Vladimír Luzar starší,“ informoval jeden z pořadatelů Miloslav Janovský.

Ten také hodnotil nejlepší dvojice. ,,Luzar mladší s Kacellem jsou sehraným deblem, který se na kurtu dobře doplňoval. Také pro domácí neznámý pár Ciesar s Pavlackým zdobila ve výměnách jistota. Otec a syn Miklášovi se letos poprvé probojovali do semifinále. V něm sice podlehli Ciesarovi s Pavlackým. Ovšem pak si v zápase o třetí místo připsali cenný skalp zkušených badmintonistů Šupáka s Maliňákem,“ prozradil Janovský.

VÝSLEDKY 8. ROČNÍKU TURNAJE:

Semifinále: Luzar ml., Kacelle – Šupák, Maliňák 2:1, Ciesar, Pavlacký – Mikláš st., Mikláš ml. 2:0.

O 3 místo: Mikláš st., Mikláš ml. – Šupák, Maliňák 2:0.

Finále: Luzar ml., Kacelle – Ciesar, Pavlacký 2:0.

FUTSAL

Remízu pro Zlín v duelu s Baníkem Ostrava zachránil sedmadvacet sekund před koncem Pavel Krajča mladší

Zlín – Další bod ve druhé nejvyšší futsalové soutěži v Česku vybojovalo mužstvo VŠSK Zlín. Reprezentanti Baťovy univerzity v sobotu pozdě večer ve 14. kole východní skupiny 2. ligy remízovali s Baníkem Ostrava 5:5.

,,Po zajímavém a pohledném zápase, který se musel divákům líbit, jsme se ziskem bodu spokojení,“ tvrdí vedoucí zlínského mužstva Pavel Krajča starší.

Jeho tým měl však utkání velmi dobře rozehrané. Domácí po úvodním tlaku vedli po gólech Konečníka a Forala v 7. minutě 2:0.

,,Na začátku střetnutí nám vycházely kombinační akce. Dařil se nám přechod z obrany do útoku. S přibývajícími minutami se ale Baník zlepšoval a Severomoravané ve druhém poločase otočili stav na 3:4 a 4:5,“ prozradil Krajča starší.

Zlín však zachránil alespoň dělbu bodů. Sedmadvacet sekund před koncem duelu Foral nastřelil míč před bránu, kde se k němu dostal Pavel Krajča mladší a ten balón napálil do sítě.

,,Remíza je spravedlivá. My jsme měli povedený nástup do zápasu. Po změně stran hráli Ostravané velmi dobře. My jsme však díky velké vůli v posledních sekundách odvrátili porážku,“ oddechl si Pavel Krajča starší.

VŠSK FUTSAL ZLÍN – BANÍK OSTRAVA 5.5 (3:3)

Branky Zlína: Foral 2, Konečník, Torma, Pavel Krajča ml..

Zlín: Vitásek – Juhás, Pavel Krajča ml., Žáček, Huťka, Konečník, Foral, Kašík, Lendler, Torma, Tomaštík.

NOHEJBAL

Turnaj trojic v Otrokovicích ovládl sehraný tým CVT

Otrokovice – Tým CVT v sestavě Ladislav Bršlica, Václav Ščepka, Viktor Skřivánek zvítězil ve 20. ročníku nohejbalového turnaje v Otrokovicích. Druhé místo vybojoval Mitas (Jaroslav Úruba, Ladislav Hnaníček, Lukáš Ondra), bronzovou pozici obsadil kolektiv Virgin Group (Kristýna Plechatá, Veronika Tymichová, Aneta Fojtíková). Kolektiv Speedu (Pavel Bršlica ml., Jiří Sotolář ml., Marek Bína) skončil čtvrtý, tým Valíme bomby (Jiří Hýža, David Šíp, Pavel Fürst) pátý a Demi Time (Ivo Nováček, Zuzana Drahotová, Luie Tejkalová) šestý.

Nejlepším hráčem byl vyhlášený Pavel Bršlica mladší (Speed), nejstarším účastníkem byl 68letý Rudolf Petrůj. Cenu útěchy získali Šuplíci (Richard Večeřa, Tomáš Vodák, Dominik Hejda) a cenu bufetu Rumíci (Miroslav Zavadil, Pavel Bršlica st., Jaroslav Šmédek, Jiří Sotolář).

,,Turnaje se zúčastnil rekordní počet 19 trojic. Ty byly rozděleny do 3 základních skupin. Z nich 8 nejlepších kolektivů postoupilo čtvrtfinále. Od čtvrtfinále se pak hrálo klasické play off,“ informoval jeden z pořadatelů a spolehlivý smečař vítězného kolektivu CVT Ladislav Bršlica.

Ten také popsal rozhodující momenty v turnaji. ,,Finálový duel rozhodla kompaktní hra na všech postech kolektivu CVT. V souboji o třetí příčku dívčí trio Vingin Group složené z hráček ženské reprezentace Česka přehrálo precizní hrou jedno z největších překvapení turnaje tým Speedu v němž se představili fotbalisté SK Baťova. Ti měli cit pro míč a velmi dobrou obranu,“ prozradil Ladislav Bršlica.

VÝSLEDKY ROZHODUJÍCÍCH ZÁPASŮ:

Čtvrtfinále: CVT – Veteráni 2:0, Virgin Group – Demi Time 2:0, Speed – Valíme bomby 2:1, Mitas – Čupakabra 2.0.

Semifinále: CVT – Virgin Group 2:0, Mitas – Speed 2:0.

O 3. místo: Virgin Group – Speed 2:0.

Finále: CVT – Mitas 2:0.