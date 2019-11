Valašskokloboucký vytrvalec Milan Zvonek si zaběhl v Istanbulu osobní maratonský rekord

Valašské Klobouky – Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky) se z Istanbulu vrátil ve výborném rozpoložení. V maratonu ve městě rozloženém na dvou kontinentech obsadil 36. místo. V neelitní kategorii skončil desátý a v mužské kategorii 35 – 39 let dokonce vybojoval stříbrnou příčku. Zároveň byl druhým nejrychlejším Čechem v závodu. Zvonka ovšem nejvíc potěšilo, že si v Istanbulu zaběhl osobní maratonský rekord 2:45:01.

Ve výborné konkurenci zvítězil v čase 2:09:43 Daniel Kipkore Kibet z Keni, před Yitayalem Atnafu Zerihunem (Etiopie, 2:09:56). Bronzový skončil Keňan Peter Kwemoi Ndorobo (2:10:08).

V cíli istanbulského maratonu bylo klasifikováno 2848 vytrvalců.

,,Závod startoval brzy ráno v asijské části Istanbulu. Hned na jeho začátku následovalo přeběhnutí po mostě přes Bospor a pak trať pokračovala v evropské části Istanbulu,“ prozradil Milan Zvonek, který v Turecku v úvodu maratonu zvolit tempo 3:45 na kilometr.

,,Hned po startu jsem se pohyboval ve skupině se dvěma Turky a také s Japonci. Ti moje tempo akceptovali. Zároveň jsem ve větru šetřil energii. Jenže Turci postupně zrychlovali a Japonci odpadli. V této skupině jsem se udržel do 18. kilometru. Potom jsem postupně zpomaloval a ztrácel tím sekundy na vysněný čas 2:39:59. Velká krize přišla po 30. kilometru, kdy jsem cítil, že mi chybí cukry. Servis na trati jsem neměl. U sebe v ruce jsem měl jenom jeden gel a ampulku s hořčíkem. Obojí jsem však použil už kolem 20. kilometru. Na občerstvovačkách byla jenom voda a občas Red bull. Zachránil mě až 35. kilometr, kde jsem použil láhev z občerstvovačky z elity, která měla stoly s pitím zvlášť,“ přiznal valašskokloboucký vytrvalec.

,,To mně pomohlo a tak jsem si zbývajících 8 kilometrů a závěrečný prudký kopec do cíle k Modré mešitě relativně užil,“ svěřil se maratonec z Valašska.

Tomu se nakonec v Istanbulu, kde závod s velkou diváckou kulisou a nádhernými výhledy na moře, líbilo.

,,Tamní maraton však patří zvlněným profilem trati k těm náročnějším,“ upozornil na závěr Milan Zvonek.

FLORBAL

Rožnov pod Radhoštěm v duelu s Ústí nad Labem věří v podporu diváků

Rožnov pod Radhoštěm – S chutí získat další body a napravit si reputaci z některých nepovedených zápasů odehrají o víkendu florbalisté Rožnova pod Radhoštěm už třináctý letošní prvoligový souboj. Valaši se chtějí v sobotu prosadit proti Ústí nad Labem. Úvodní buly duelu s týmem ze středu tabulky bude ve sportovní hale Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel vhozené v 18 hodin.

,, Jako nováčci soutěže hosty moc neznáme. Nicméně víme, že mají dobrou obranu, která se těžko překonává. Přesto se Ústí nad Labem pokusíme udolat útočným florbalem. Taktiku v utkání postavíme na vysokém presinku. Tím bychom měli Severočechy donutit dělat chyby při rozehrávce. Musíme však hrát disciplinovaně, protože v minulých duelech jsme inkasovali hodně branek v oslabení,“ ví, kudy vede cesta k výhře rožnovský kouč Miroslav Kasl.

Vůdce lavičky Valachů, jenž už může v zápase zase využít služeb zkušeného šestatřicetiletého obránce Stanislava Barabáše a mladého forvarda Davida Žnivy, ještě spoléhá na podporu domácích fanoušků.

,,Diváci jsou vždy naším velkým hnacím motorem,“ věří, že bude v sobotu v Rožnově pod Radhoštěm tradiční bouřlivá florbalová atmosféra, která dovede domácí mužstvo k vítězství Miroslav Kasl.

FUTSAL

Zlín potvrdil v Opavě roli favorita. V závěru zápasu si zahrál i sedmapadesátiletý Pavel Krajča starší

Zlín – Další pohodovou výhru si v pátek zaknihovali druholigoví futsalisté Zlína. Vysokoškoláci z krajského města povzbuzení dobrým výkonem v semifinále národního poháru proti mistrovi republiky Spartě Praha zvítězili v Opavě 7:3.

Hostům se od začátku zápasu dařilo. Ve 4. minutě je poslal po spolupráci s Křepelkou do vedení kanonýr Konečník. Za dvě a půl minuty stejný hráč upravil stav na 0:2. Poté se na další gól čekalo až do 18. minuty, kdy skóroval Sklenář na 0:3. O čtyřiaosmdesát sekund později to bylo po chybě Opavy a dorážce Zdeňka Konečníka už 0:4.

Také ve druhém poločase byl Zlín produktivní a hosté úměrně s přibývajícím časem pořád navyšovali svůj náskok až na 1:7. Slezané v sestavě s bývalým prvoligovým fotbalistou Zbyňkem Pospěchem, zmírnili svoji porážku až v posledních čtyřech minutách střetnutí.

,,Utkání bylo do 15. minuty vyrovnané. Oba týmy pozorně bránily a čekaly na chyby soupeře. Za stavu 0:3 jsme se ale uklidnili a potom už jsme jeho vývoj bez problémů kontrolovali. Dařilo se nám agresivně napadávat rozehrávku domácích a úspěšní jsme byli také v koncovce. Stínem zápasu je však zranění kolene naší gólmanské jedničky Romana Vitáska. Toho musel nahradit Ondřej Žáček,“ hodnotil povedenou partii na severu Moravy vedoucí zlínského kolektivu Pavel Krajča starší.

Ten dokonce do utkání na poslední dvě minuty nastoupil a v sedmapadesáti letech se stal nejstarším hráčem druhé ligy. ,,Lákalo mně aktivně okusit atmosféru soutěže,“ přiznal Krajča starší.

FERRAM OPAVA – VŠSK FUTSAL ZLÍN 3:7 (0:4)

Branky Zlína: Konečník 4, Sklenář, Kašík, Křepelka.

Zlín: Vitásek – Pavel Krajča st., Sklenář, Kašík, Křepelka, Huťka, Žáček, Tomaštík, Konečník. Vedoucí mužstva: Pavel Krajča st.

FUTSAL

Zlín proti Jakubčovicím taktiku postaví na ofenzivním futsalu. Domácí se chtějí prosazovat i ze standardních situací

Zlín – Roli favorita chtějí v neděli potvrdit druholigoví futsalisté Zlína. Ti v souboji dvou mužstev ze středu tabulky přivítají Jakubčovice. Utkání ve sportovní hale Datart začíná ve 20 hodin.

,,Hosté jsou silní hlavně v domácí malé hale, kde si soupeři těžko zvykají na specifickou hrací plochu. Mají však kvalitní tým, který má herní styl postavený na dlouhých nakopávaných míčích,“ prozradil základní poznatky o celku z Novojičínska zlínský gólman Roman Vitásek.

Ten také ví, že nejnebezpečnějšími hráči Jakubčovic jsou David Molnár a Marek Hrubý.

,,Oba jsou často produktivní. Umí střílet branky i vytvářet šance spoluhráčům,“ upozorňuje dále Vitásek.

Zlín se ovšem zápasu nebojí a chce ho vyhrát. Domácí se navíc chystají pobavit diváky pohlednou hrou. ,,Taktiku postavíme na ofenzivním futsalu. Pomoct bychom si měli i ze standardních situací,“ plánuje brankář domácího mužstva.

Sebevědomí zlínského kolektivu ještě umocňuje skutečnost, že by měl být v důležitém duelu kompletní, protože skončil podzim ve fotbalových soutěžích.

,,Někdy se některým hráčům kryly futsalové a fotbalové povinnosti. Od poloviny listopadu už se ale všichni můžeme naplno věnovat jenom futsalu,“ vysvětluje Roman Vitásek.

HOKEJ

O víkendu se bude na Slovácku oslavovat 90 let Ostrožského hokeje

Uherský Ostroh – V Uherském Ostrohu se bude celý víkend oslavovat 90 let Ostrožského hokeje.

Už v pátek se v exhibičním zápase utká Ostrožský výběr s legendami Zlína. Utkání začíná v 17 hodin. ,,V obou mužstvech se představí spousta skvělých hráčů. Za náš tým nastoupí například bratři Němčičtí, nebo Michal Vodný. Za Ostrožský kolektiv si ale v retro dresech zahraje několik generací hráčů. Zlínské legendy hlásí sestavu například s gólmanem Petrem Tučkem, a také s Milošem Gureněm, Petrem Čajánkem, Jaroslavem Balaštíkem, Petrem Leškou, Ondřejem Veselým, nebo Rostislavem Vlachem. Po skončení zajímavého a divácky atraktivního duelu proběhne autogramiáda bývalých reprezentantů,“ prozradil generální manažer hokejového klubu z Uherského Ostrohu Bronislav Zápařka.

V sobotu budou oslavy od 9 hodin pokračovat karnevalem na ledě s Brusličkou a od 10.15 hodin turnajem minipřípravek ročníku narození 2013 a 2014.

V neděli vše vyvrcholí mistrovským zápasem v krajské lize mezi Uherským Ostrohem a Velkou Bíteší. Úvodní buly souboje o důležité body bude vhozené v 17 hodin.

STOLNÍ TENIS

Nejlepší české stolně tenisové veterány čeká v Hluku Turnaj mistrů. K favoritům patří Libor Slováček a Petr Polák

Hluk – Vrchol sezony mají v sobotu před sebou nejlepší čeští stolně tenisoví veteráni, kteří se v Hluku sejdou v posledním turnaji Velké ceny Česka Masters.

Závěrečného Turnaje mistrů, v němž se v každé kategorii představí osm nejlepších hráčů, mají právo z regionálních stolních tenistů zúčastnit se Master Libor Slováček ze Vsetína, Štefan Sagáčik (Valašské Meziříčí), Otmar Mergenthal z Kroměříže, zlínský Petr Polák, Antonín Vlk z Ostrožské Nové Vsi, Tatiana Téglová z Valašského Meziříčí a Iveta Zámečníková ze Zlína. Největší naději na nejlepší výsledek mají Libor Slováček a Petr Polák.

Na Slovácku se bude bojovat v devíti mužských a pěti ženských kategoriích. V Hlucké sportovní hale v Boršické ulici bude připraveno 26 stolů. Na nich jsou na programu i duely o konečné umístění od deváté příčky. Nominováno je zhruba 200 stolních tenistů.

Zápasy hráčů a hráček od 40 let až po souboje osmdesátníků, začnou v 9 hodin. Turnaj mistrů vyvrcholí mezi 18. a 20. hodinou.

TENIS

Ve Zlíně se bude v sobotu hrát tenisový Turnaj mistrů. Favoritem je domácí Dušan Machala

Zlín – Tenisový Turnaj mistrů se bude v sobotu hrát ve Zlíně. V krajském městě se v nové nafukovací hale na Vršavě sejde v kategorii Open 12 nejlepších českých amatérů nad 50 let. Na programu bude i soutěž v kategorii Jašek Cup. V ní se představí 10 tenistů. Na čtyřech antukových kurtech se oba turnaje budou hrát vyřazovacím systémem na jeden vítězný set.

,,Očekávají se zajímavé a hlavně vyrovnané souboje. Vždyť v kategorii Open má Dušan Machala před druhým Antonem Oškrobaným náskok pouze 31 bodů. V Jašek Cupu vede Cyril Krajčír před Liborem Zapletalem dokonce jenom o 7 bodů,“ upozorňuje ředitel celého okruhu Jan Nahodil.

Oba podniky Master začnou úvodními duely v 9.15 hodin. Rozhodující semifinálová utkání a finálové zápasy budou k vidění mezi 14. a 16. hodinou.

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ V KATEGORII OPEN 2019 :

1. Dušan Machala (Zlín) 265 bodů, 2. Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) 234, 3. Petr Handlíř (Brno) 208, 4. Milan Rolinc (Opatovice) 200, 5. Miloš Michel (Bytča) 196, 6. Jan Nahodil (Valašské Klobouky) 184, 7. Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce) 175, 8. Pavel Saturka (Jihlava) 153, 9. Pavel Remiáš (Ostrava) 148, 10. Jaromír Vičan (Zašová) 132, 11. Rostislav Gažák (Kunčičky u Bašky) 111, 12. Luboš Sojka (Poličná) 108.

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ V KATEGORII JAŠEK CUP 2019:

1. Cyril Krajčír (Moravský Svätý Ján) 92 bodů, 2. Libor Zapletal (Lhotka u Zlína) 85, 3. Karel Křen (Luhačovice) 70, 4. František Koch (Vítkov u Opavy) 69, 5. Ctirad Dohnal (Hranice na Moravě) 45, 6. Jaromír Tomis (Frýdlant nad Ostravicí) 45, 7. Libor Fluss (Budišov nad Budišovkou) 42, 8. Jan Chvál (Moravský Svätý Ján) 42, 9. Zdeněk Gratcl (Žabčice) 37, 10. Marian Dobrotka (Sidonie) 35.