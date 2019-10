V Běhu rodným krajem Emila Zátopka se dařilo Martině Novotné a Tomáši Blahovi

Kroměříž – Reprezentantům AK Kroměříž se dařilo v 17. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka.

V podniku dlouhém 22,3 kilometru, který měl převýšení 375 metrů, byla úspěšná Martina Novotná. Atletka z Brusného vybojovala v závodu žen v čase 1:36:02 páté místo. Zvítězila Jepkurii Gladys Biwott Keni (1:28:28).

,,Na trati běhu rodným krajem Emila Zátopka jsem si letos zaběhla osobní rekord,“ pochvalovala si Martina Novotná.

Vytrvalkyně z Kroměřížska od začátku zvolila rozvážnou taktiku. ,,Hlídala jsem si, abych nepřepálila tempo. Od startu jsem ale s Janou Klimešovou z Čelákovic bojovala o páté místo. Ve stoupání do kopců jsem byla já lepší, při sebězích mně však Klimešová vždy dostihla. V průběhu jednadvacátého kilometru jsem se však definitivně posunula na pátou pozici,“ prozradila Novotná.

V závodu mužů obsadil Tomáš Blaha (1:25:20) jedenáctou příčku. Vyhrál Tomáš Lichý z Jablunkova (Splašení Goroli, 1:14:00).

,,Přestože jsem v kategorii čtyřicátníků skončil druhý, tak mám ze závodu rozpačité pocity. Můj výkon ale odpovídal momentální formě. Letos se mi tak dobře neběželo, jako loni. Chyběla mi lehkost,“ nezapíral Tomáš Blaha.

Ten se neudržel ve vedoucí skupině a po celý průběh závodu se pohyboval kolem 10. místa.

,,Nejlíp jsem byl kousek za Veřovicema devátý. V průběhu 17. kilometru jsem ale měl krizi a do cíle jsem doběh jenom silou vůle,“ přiznal ještě Blaha.

Letošní Běh rodným krajem Emila Zátopka se konal na tradiční trati se startem v Kopřivnici, dále se běželo přes Štramberk, Ženklavu, Veřovice, sedlo nad pramenem Jičínky až do Rožnova pod Radhoštěm, kde byl ve Valašském muzeu v přírodě cíl. Na start závodu se postavilo 181 mužů a 49 žen.

ATLETIKA

Pětimílový Běh Napajedelskou bránou vyhráli Jiří Červenka a Jana Žaludková

Napajedla – Jiří Červenka (SK Jaroslavice) zvítězil ve 4. ročníku Běhu Napajedelskou bránou. V závodu na 5 mil rozloženém do 4 kol, který se běžel na okruhu Na Kapli a podél řeky Moravy, dosáhl času 29:14. Stříbrný Matěj Beníček (KESBUK) byl v cíli o jednadvacet sekund pomalejší. Třetí skončil v čase 30:16 Pavel Trňáček ze Zlína. Domácí Martin Palla (30:58) obsadil čtvrté místo, pátý do cíle doběhl Jiří Kubíček (Mattoni Freerun Zlín, 31:59).

Hned od startu o první místo bojovali pouze Červenka s Beníčkem. Jiřího Červenku zastihl závod v lepším rozpoložení, proto v něm zaslouženě vyhrál.

,,Závod v Napajedlech jsem si zaběhl v rámci tréninku. Od začátku jsem se v něm pohyboval na druhé příčce. Červenka byl totiž suverénní. Navíc mě v průběhu třetího kola začala sužovat křeč v boku a musel jsem zvolnit. Křeč naštěstí po kilometru ustoupila. Svého největšího soupeře už ale nešlo dostihnout. Stříbrnou pozici jsem však měl pod kontrolou,“ konstatoval v cíli stříbrný Matěj Beníček.

Pětimílový závod žen v Napajedlech vyhrála zlínská Jana Žaludková, jež vybojovala zlatou příčku za čas 34:52. Druhá byla Veronika Lipovská (36:26), třetí pozici obsadila Tereza Hromadníková (obě Napajedla, 38:15).

,,Byla jsem překvapená, že jsem závod tak zvládla. Na začátku jsem musela natáhnout krok, protože Veronika Lipovská běžela velmi dobře. Díky tomu jsem se dostala do tempa a to se mi podařilo udržet až do cíle,“ potěšila obhajoba prvenství v Napajedlech Janu Žaludkovou.

V rámci Běhu Napajedelskou bránou se konal také závod na 2 míle. V něm v mužích vybojoval zlatou příčku David Šimek (11:11). V ženách byla nejrychlejší Linda Šilberská (oba Napajedla, 13:50).

ATLETIKA

Ve Valašském Meziříčí prohrál Jiří Matoušek pouze s Keňany. Milan Zvonek si zaběhl osobní rekord na 10 kilometrů

Valašské Meziříčí – Regionální reprezentanti byli úspěšní v silničním běhu Deza desítka okolo komína ve Valašském Meziříčí. Závod, který byl součástí 5. ročníku pětidílné série Agrofert Run 2019, vybojoval v hlavní kategorii mužů do 39 let Jiří Matoušek (AK Kroměříž) v čase 33:33 čtvrté místo, Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 34:41) mezi nimi obsadil šestou příčku, Martin Čmelík (Leskovec, 36:04) skončil osmý a Martin Both (Titan Trilife Zlín, 36:06) devátý. Vyhrál Keňan Moses Kibere (32:08). Stříbrný byl jeho krajan Elijoli Xamblia (32:11), třetí byl další Keňan Nelson Cheruitch (32:47).

,,Keňané od začátku běželi sólo závod. Já jsem se za nimi do čtvrtého kilometru pohyboval ve skupině s Tomášem Steinerem z AK Drnovice, Petrem Kučerou z Grymova a Václavem Vandrovcem z SK Přerov. Dařilo se mi držet konstantní tempo, které Vandrovec, Kučera ani Steiner neakceptovali. Od pátého kilometru už jsem si proto bezpečně hlídal pobyt na čtvrté příčce,“ letmo popsal klíčové momenty závodu na Valašsku nejlepší Čech ve výsledkové listině Jiří Matoušek.

Milan Zvonek se připravuje na listopadový maraton a běh ve Valašském Meziříčí se mu hodil do tréninkového plánu.

,,První kilometr jsem dokázal běžet s Keňany. Potom jsem musel tempo zvolnit. Přesto se mi ve Valašském Meziříčí podařilo zaběhnout osobní rekord na 10 kilometrů,“ potěšil výsledný čas Milana Zvonka.

Desetikilometrový závod startoval v areálu valašskomeziříčské Dezy a běžel se na okruhové trati po Masarykově ulici, Hranické ulici, podél Bečvy do Lhotky nad Bečvou a do cíle opět v areálu Dezy.

ATLETIKA

Po říjnovém zlínském dvoumílovém běhu se bude losovat zeleninová a ovocná tombola

Zlín – Už desátý letošní Běh na 2 míle se koná v sobotu ve Zlíně. 3,2 kilometrový závod se uskuteční na tradiční rovinaté trati rozložené do dvou okruhů v Přílukách. Start je před budovou Madal Bal v 9 hodin. Prezentace končí v 8.45 hodin. Zazávodit si můžou všichni muži i ženy bez rozdílu věku. Pořadatelé samozřejmě nezapomněli ani na děti. Pro ně připravili 800metrový závod.

,,Ani kolem říjnového zlínského dvoumílového běhu nebude chybět dobrá atmosféra. Všichni běžci určitě budou mít ze svého výkonu radost. Ti nejlepší dostanou drobné odměny. V cíli jsme také připravili kromě tradičních lívanců i zeleninovou a ovocnou tombolu s úsměvnými otázkami,“ zve do Příluk jeden z organizátorů Andrej Višněvský.

ATLETIKA

Běh veřovickým hřebenem startuje v Krhové. Cíl bude v sedle Pindula u Zbojnické koliby

Krhová – Klub horských běžců Radegast pořádá v sobotu 6. ročník Běhu veřovickým hřebenem. Start závodu dlouhého 17,3 kilometru, který má převýšení 890 metrů, je od bývalé restaurace Jehličná v obci Krhová u Valašského Meziříčí, je v 10 hodin. Cíl bude v sedle Pindula u Zbojnické koliby v nadmořské výšce 549 metrů. Trať vede po turistické pěšině po hřebeni Trojačky, dále přes vrchy Huštýn, Krátká, Dlouhá a na rozcestí Malého Javorníku.

Pořadatelé připravili dvě kategorie pro muže a to do 40 let a nad 40 let. Ženy si zazávodí v jedné společné kategorii. Prezentace probíhá od 8.30 do 9.45 hodin. Startovné je 100 Kč. Vyhlášení výsledků bude ve Zbojnické kolibě v 13 hodin.

Loni v Běhu veřovickým hřebenem zvítězil díky času 1:25:23 Jakub Uherek z Bašky v Beskydech. Závod žen vyhrála Zuzana Weissová (Ekonomy Praha, 1:44:49).

Mužský traťový rekord drží z roku 2017 Martin Holiš (Valašské Meziříčí, 1:22:08). Ženskou traťovou rekordmankou je z roku 2015 Marie Delingerová (Fortex Moravský Beroun, 1:40:51).

ATLETIKA

Prvenství ve Zlínském podzimním půlmaratonu v Přílukách obhajují Jiří Petr a Jana Žaludková

Zlín – Devátý ročník Podzimního půlmaratonu se uskuteční v neděli ve Zlíně. 21 kilometrů dlouhý závod, který pořádá klub Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, se poběží na devíti rovinatých okruzích v areálu průmyslové zóny v Přílukách. Společný start všech kategorii mužů i žen je před budovou Madal Bal v 10 hodin. Prezentace probíhá mezi 8. a 9.30 hodinou.

Závodu se může zúčastnit každý zájemce, tedy i rekreační běžci. Startovné je do čtvrtku 26. září 250 Kč, od pátku 27. září 500 Kč. V jeho ceně je mimo jiné i oběd. Očekává s účast zhruba 100 půlmaratonců.

Loni na podzim půlmaraton v Přílukách vyhráli v mužském traťovém rekordu Jiří Petr (Salomon/Suunto, 1:12.06) a zlínská Jana Žaludková (1:31:15). Absolutní ženský traťový rekord na přílucké trati drží ze 4. března 2012 Jana Dorazilová (AK Kroměříž, 1:25:01).

CYKLISTIKA

V Podkopné Lhotě zaútočil Tomáš Strnka na zisk první příčky v posledním kopci před cílem

Podkopná Lhota – Tomáš Strnka ovládl 6. ročník závodu horských kol Fagus Bike Kopná Lhotská 25tka. Reprezentant klubu Bike Team Sazovice zajel v závodu dlouhém 25,8 kilometru rozloženém do tří okruhů, čas 1:13:41. Stříbrný obhájce loňského prvenství Pavel Žák (Kolovka KM-BT Morkovice) byl v cíli o jednadvacet sekund pomalejší, třetí místo získal za čas 1:19:23 další morkovický biker Tomáš Petříček.

,,Hned po startu jsem v prvním nejdelším stoupání diktoval tempo. Na vrcholu prvního kopce se také vytvořila tříčlenná vedoucí skupina. V ní se mnou byli ještě Pavel Žák a Vojtěch Neradil. Při nájezdu do třetího okruhu už jsme zůstali vpředu pouze Pavlem Žákem. V posledním kopci před cílem jsem pak zaútočil. Na můj nástup můj největší soupeř už nedokázal zareagovat a tak jsem si pobyt na zlaté pozici kontroloval,“ potěšila výhra i skalp Pavla Žáka v Podkopné Lhotě Tomáše Strnku.

V závodu žen jednoznačně dominovala v čase 1:44:51 valašskomeziříčská bikerka Denisa Knapková (Superior Riders), Petrou Žákovou z Mysločovic (1:51:24). Bronzová skončila Veronika Brázdová z Kroměříže (Valachbajk Team, 2:01:56).

CYKLISTIKA

Na Ploštině se při závodu horských kol poběží také do schodů

Ploština – V sobotu se na Ploštině pojede závod horských kol Memoriál Josefa Valčíka. Ten je zároveň posledním sedmým podnikem Valašskokarpatské cyklotour 2019.

Pořadatelé z Orla Drnovice vypsali celkem 15 kategorií od nejmladšího žactva až po veterány. Bikeři si to rozdají podle věku na tratích od 200 metrů po 13 kilometrů. Prezentace pro dětské kategorie, které startují v 10 hodin, probíhá mezi 8.30 a 9.45 hodinou. Prezentace pro seniorské a juniorské kategorie končí v 11.30 hodin.

Start hlavního 13 kilometrů dlouhého hlavního závodu mužů je ve 12 hodin před muzeem na Ploštině. Ženy uslyší startovní výstřel ve 13 hodin. Pro ně je připravený desetikilometrový závod. Cíl je na stejném místě.

,,Závod bude probíhat na kopcovitém dvou a půl kilometrovém okruhu. Zhruba z jedné třetiny se pojede po asfaltové cestě, ze dvou třetin pak v terénu. Na trati se v každém okruhu poběží také do 14 schodů a bikeři musí překonat rovněž jedno desetiprocentní stoupání,“ prozradil hlavní organizátor Josef Častulík.

Ten na Ploštině očekává zhruba 120 až 140 příznivců horských kol.

Vítězství na Valašsku obhajuje Michal Krejčí z Kašavy (Valachbajk team), který loňský 13kilometrový závod vyhrál v čase 36:47. Mezi ženami vybojovala zlatou příčku Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky), jež na desetikilometrové trati zajela čas 26:41.

CYKLISTIKA

V sobotu se koná 49. ročník silničního cyklistického závodu Do vrchu Pusteven

Pustevny – Už 49. ročník silničního cyklistického závodu do vrchu Pusteven se koná v sobotu. Ten měří 5,6 kilometru a má převýšení 518 metrů. Hromadný start hlavních kategorií je v Trojanovicích u hotelu Ráztoka, ve 12 hodin. Cíl je na území našeho regionu na vrcholu Pusteven.

Přihlásit se je možné v den závodu mezi 9. a 11.30 hodinou. Startovné je pro muže a ženy od 19 let 150 Kč, pro ostatní kategorie 50 Kč.

Absolutní mužský vítěz získá prize money 3000 Kč. Ženská vítězka bude odměněna 2000 Kč. Vypsána je také prémie 5000 Kč za čas pod 16 minut. Pořadatelé připravili také tombolu startovních čísel.

TENIS

Frýdlantské podzimní smeče vyhrál tenista ze Lhoty u Zlína Libor Zapletal.

Region – Libor Zapletal vyhrál v tenisovém turnaji Frýdlantské podzimní smeče Soutěž Jašek Cup. Reprezentant Lhoty u Zlína v podniku zařazeném do české série Senior´s Tour 2019, na antuce ve Frýdlantu nad Ostravicí ve finálové skupině porazil všechny soupeře. V ní zdolal Libora Flusse (Budišov nad Budišovkou), Františka Kocha (Vítkov u Opavy), Michala Doležila (Baška u Ostravy) i domácího Jaromíra Tomise.

,,Zapletala zastihl turnaj ve velmi dobré formě. Všechny soupeře trápil nepříjemnou hrou od základní čáry. Dařily se mu údery z forhendu i bekhendu. Veterán ze Lhoty u Zlína si věřil i v klíčovém duelu proti Tomisovi. V něm byl psychicky odolnějším tenistou,“ chválil vítěze Jašek Cupu ve Frýdlantu nad Ostravicí ředitel celého okruhu Jan Nahodil.

Na severu Moravy se hrála také Soutěž kategorie Medium + Open. V ní z regionálních tenistů dosáhl na nejlepší výsledek Jaromír Vičan ze Zašové. Ten vybojoval třetí místo.

Vičan v rozhodujících duelech udolal ve čtvrtfinále Miroslava Petruželu (Daskabát u Olomouce) 7:5, v semifinále prohrál s pozdějším vítězem Antonem Oškrobaným z Považské Bystrice 1:6. V zápase o třetí příčku matador z Valašska zdolal Jihlavana Pavla Saturku 6:3.

,,Duel se Saturkou zvládl Vičan velmi dobře takticky. V partii o bronzovou pozici byl matador ze Zašové v úderech jistějším tenistou,“ prozradil Nahodil.