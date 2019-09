Ve Slopenské desítce Jonáš Hubáček málem zabloudil. Martině Latinákové udělaly radost děti Michal a Lenka

Slopné – Kvalitní konkurence se sešla v 15. ročníku Slopenské desítky.

Vítězství na Valašsku v závodu dlouhém 10 kilometrů, zařazeném do Českého poháru v běhu do vrchu, vybojoval reprezentant Řetechova Jonáš Hubáček, který na kopcovité trati dosáhl času 37:23. Druhé místo obsadil s šestapadesátisekundovým mankem Pavel Dvořák (AC Prostějov), třetí byl František Vágenknecht z Nové Paky (39:39).

,,Závod ve Slopném jsem naposledy běžel před šesti lety ještě jako junior. Představu o trati jsem ale měl. Naposledy jsem na ní zaběhl čas kolem 40 minut. A protože dost trénuji, tak jsem věřil, že letos budu rychlejší,“ šel do Slopenské desítky optimisticky naladěný Jonáš Hubáček.

Ten se brzy už v průběhu prvního kilometru probojoval do čela. ,,Poté jsem na první příčce pořád navyšoval náskok. V jednom úseku jsem však málem zabloudil. Zachránil mně ale Pavel Dvořák,“ děkoval svému největšímu soupeři Hubáček, kterému se závod po kotárech v okolí Slopného líbil.

,,Profil trati nahoru dolů mě bavil. Jenom závěrečný seběh jsem si moc neužíval. Trochu mně píchalo v boku a nepříjemné bylo také velké dusno,“ přiznal v cíli krosař z Řetechova Jonáš Hubáček.

Také v dalším pořadí se ve výsledkové listině objevila zajímavá jména. Martin Čmelík z Leskovce doběhl do cíle díky času 40:12 čtvrtý, Svatopluk Janečka (Velké Karlovice, 40:50) obsadil pátou příčku, Slovák Michal Staník (BK Lysá pod Makytou, 41:33) skončil šestý, Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 41:37) sedmý a Andrej Višněvský (41:53) si do Zlína odvezl zisk osmé pozice.

Ve Slopném si zazávodili také ženy. Zlatou příčku mezi nimi brala Martina Latináková ze Sehradic (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 51:48), před otrokovickou Dagmar Vrajíkovou (53:19), bronz vybojovala Vendula Skoupá ze Slavičína (Sykora running, 53:35). Čtvrtá skončila Renata Michálková ze Slovanu Luhačovice (54:33), pátá doběhla zlínská Jitka Bařinková (54:41).

,,Závod se letos konal o tři týdny dřív, než v loňském roce. To bylo také poznat na klimatických podmínkách. Nicméně přestože jsem Slopenskou desítku běžela poprvé, tak jsem si ji užila. Trať jsem totiž dobře znala, protože v okolí Slopného často trénuji. Od začátku jsem nasadila svoje tempo a to jsem držela až do konce,“ uvedla v cíli spokojená Martina Latináková.

Té navíc ve Slopném udělaly radost její děti. ,,Michal i Lenka skončily v závodech ve svých kategoriích na čtvrtých místech,“ potěšilo ještě Latinákovou.

ATLETIKA

Milana Zvonka sužovaly v Tatranské šelmě popraskané puchýře na chodidlech

Valašské Klobouky – Milan Zvonek si vyzkoušel extrémní běžecký závod Tatranské šelma, který je jediným svého druhu ve Vysokých Tatrách. Unikátní trailový podnik v horském běhu byl dlouhý 50 kilometrů a měl převýšení 3000 metrů. Trať traverzovala všechny tatranské doliny a vedla po Tatranské magistrále a běžci na ní proběhli celé Vysoké Tatry i Belianské Tatry. V některých místech se pohybovali i ve výšce 2000 metrů nad mořem.

,,Zájem o Tatranskou šelmu letos výrazně převyšoval možnosti pořadatelů. Proto došlo i na losování. V mužské kategorii bylo volných 200 míst. Prvních 100 běžců se vybíralo podle umístění v podobných závodech. O zbývajících 100 účastnících startovního pole rozhodoval los,“ vysvětloval vytrvalec z Valašských Klobouk.

,,Povrch trati byl však výrazně náročnější, než jsem čekal. Od startu jsem vyhlížel avizovaných 30 procent lesního chodníku. Za celý závod jsem však na něho nenarazil. Naopak všude byla jenom žula,“ prozradil Zvonek.

Ten už po 15. kilometrech cítil popraskané puchýře na chodidlech. ,,Zastavil jsem, abych si je přelepil. Na mokrých nohách ale náplast nedržela. Do kopce se sice běželo v pohodě. Ovšem při sebězích to hodně štípalo. Takový závod se ovšem nevzdává,“ podělil se sportovní bojovník z Valašska se svými patáliemi ve Vysokých Tatrách.

Zvonek nakonec v mužích skončil na 20. místě. V cíli mu naměřili čas 6:50:11. Zvítězil Antonín Semerád (SK Praga, 5:52:59).

,,S výsledným časem jsem spokojený. S umístěním nikoliv. Závod, v němž jsem vypil 5 litrů ionťáku a snědl 2 energetické gely, byl však krásný, ale hodně těžký. Na Valašsku ovšem netrénovatelný. Přesto jsem rád, že jsem si ho mohl vyzkoušet,“ svěřil se na závěr Milan Zvonek.

ATLETIKA

V zářijovém zlínském dvoumílovém běhu se očekávají kvalitní časy

Zlín – Klub Sri Chinmoy Marathon Team Zlín v sobotu pořádá devátý letošní dvoumílový běh. Závod dlouhý 3,2 kilometru startuje v Přílukách před budovou Madal Bal v 9 hodin. Prezentace probíhá mezi 8.30 a 8.55 hodinou. Dobrovolné startovné je 20 Kč. Zazávodit si můžou všechny věkové kategorie mužů i žen. Na 800 metrů dlouhé trati mají možnost poměřit síly také děti.

,,Dětem skončily prázdniny a dospělým pomalu končí období, ve kterém si nejvíc vybírali dovolené. Proto na startu očekávám početnější účast, než tomu bývalo v červenci a srpnu,“ předpokládá jeden z organizátorů Andrej Višněvský.

,,V září jsou navíc příznivější klimatické podmínky, než v předcházejících dvou měsících. Proto by nejlepší běžci na přílucké trati mohli zaběhnout kvalitní časy,“ tuší ještě Višněvský.

Loni v září Běh na 2 míle ve Zlíně vyhrál domácí Svatopluk Janečka (10:35). V ženách zvítězila časem 13:58 Vinati Docziová z pořádajícího klubu Sri Chinmoy Marathon Team Zlín.

Mužský traťový rekord ve zlínských dvoumílových bězích drží Jan Kolárik z týmu Edhouse.cz. Ten 2. března 2019 zdolal čas 9:51. Mezi ženami je traťovou rekordmankou z 6. září 2014 Agnikana Šenkýřová (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín), jež před pěti lety zaběhla čas 11:59.

ATLETIKA

Nedělní týmový závod Craft Team Running ve Zlíně zakončí Afterparty

Zlín – Unikátní týmový závod, v němž nezvítězí pouze výkon, ale i správně zvolená strategie a efektivní komunikace, se koná v neděli ve Zlíně. 1. ročník Českého poháru v týmovém běhu Craft Team Running se uskuteční v Sadu Svobody na Třídě Tomáše Bati.

O co v závodu jde? Závodí v něm čtyřčlenné týmy. Běží se půlmaraton rozložený do 16 okruhů. Každý člen týmu musí absolvovat minimálně 2 okruhy.

Ve Zlíně jsou vypsány kategorie pro muže, ženy, juniory, juniorky, dále pak kategorie pro dospělé mix a pro juniory mix (2 muži a 2 ženy). Zazávodí si také kategorie Family Run. V ní se představí dítě a rodič. Dítě běží 300 metrů, dospělý pak 700 metrů.

PROGRAM ZÁVODU CRAFT TEAM RUNNING VE ZLÍNĚ:

9:00 – 12:00 – Prezentace.

12:45 – Hromadný start Family Run.

13:00 – Start Team Running Challenge.

16.30 – Vyhlášení výsledků.

16:45 – Afterparty.

FOTBAL

Valašské Klobouky skončily v národním poháru už v 1. předkole

Valašské Klobouky – Zázrak se nekonal. Fotbalistky Valašských Klobouk odjely k utkání 1. předkola Poháru FAČR žen kvůli dovoleným v oslabené sestavě a v Kotvrdovicích prohrály 0:3.

,,V utkání jsme zkoušeli mladé hráčky. Přesto jsme v něm chtěli uspět. Kotvrdovice však duel zvládly dobře takticky. Jihomoravanky byly sehranějším kolektivem. Celek z Blanenska také lépe kontroval balón. Za stavu 1:0 mohla ještě vyrovnat Bednářová, potom už jsme se ovšem do větších šancí nedostávali,“ hodnotil nepovedený pohárový souboj kouč Valašských Klobouk Jaroslav Maňas.

1. PŘEDKOLO POHÁRU FAČR ŽEN 2019-2020:

KOTVRDOVICE – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 3:0 (2:0)

Valašské Klobouky: Pavla Jeřábková – Tománková, Trčková, Hamalčíková, Bednářová, Machů, Andrea Jeřábková, Zichová, Raková, Lada Mačková, Juřenčáková.

MOTOKROS

V neděli se koná 48. ročník motokrosových závodů Zděchovská grapa

Zděchov – V neděli se koná již 48. ročník motokrosových závodů Zděchovská grapa. Pořadatelé ve Zděchově na Vsetínsku vypsali kategorie pro amatéry, juniory, ženy, hobby MX1 + MX2, veterány do 49 let, veterány nad 49 let, MX2 + MX1 a plechovky. Závodit se bude na 1800 metrů dlouhé trati, která se nachází ve zděchovském sportovním areálu. Tréninky začínají od 8 hodin. Závody budou probíhat mezi 12. a 18. hodinou. Pro diváky bude připravené bohaté občerstvení a slosovatelné vstupenky o hodnotně ceny.

TENIS

Ve vsetínském Milocupu se hrál ve finále mezi Janem Podešvou a Milošem Juříčkem půlhodinový gem

Vsetín – Domácí Jan Podešva vyhrál 4. ročník tenisového turnaje ve dvouhře amatérů Milocup ve Vsetíně. Podešva v podniku, jehož se zúčastnilo 22 hráčů, ve čtvrtfinále porazil dalšího vsetínského tenistu Romana Vilímka 6:4, v semifinále překonal Jana Kostku (Valašské Klobouky) 6:2 a ve vsetínském finále si poradil s Milošem Juříčkem 6:4. Třetí místo obsadil Martin Marušák, když v duelu o bronzovou příčku v super tiebreaku za stavu 4:1 Jan Kostka zápas skrečoval.

,,Ozdobou utkání o první místo byl téměř půl hodiny dlouhý devátý gem. Ten určitě bavil diváky. V něm jsem odvrátil osm mečbolů a také jsem neproměnil několik gembolů. V následující hře jsem ale ztratil podání a Podešva dovedl střetnutí do vítězného konce,“ mrzelo poraženého finalistu Miloše Juříčka, který v duelu o titul vedl 2:0 a 30:0.

Jeho soupeř, jehož herní styl byl postavený na jistotě a hře od základní čáry, ovšem zápas ještě zvrátil ve svůj prospěch.

,,Honza Podešva byl ve výměnách trpělivý a vnutil mi jeho hru. Já jsem měl víc útočit,“ konstatoval po turnaji Juříček.

Na Valašsku se bojovalo také v Soutěži velké útěchy (o 9. místo). V ní ve finále Jiří Rafaja z Lukova zdolal Luboše Jenáčka (Vsetín).

Soutěž malé útěchy (o 17. místo) ovládl domácí Aleš Pavelka.

VÝSLEDKY MILOCUPU VE VSETÍNĚ 2019:

Čtvrtfinále: Miloš Juříček (Vsetín) – Michal Koukal (Babice) 6:5, Martin Marušák – Lukáš Rakušan (oba Zlín) 6:1, Jan Kostka (Valašské Klobouky) – Peter Barták (Púchov) 6:2, Jan Podešva – Roman Vilímek (oba Vsetín) 6:4. Semifinále: Juříček – Marušák 6:4, Podešva – Kostka 6:3. O 3. místo: super tiebreak: Marušák – Kostka 4:1 skreč Kostka. Finále: Podešva – Juříček 6:4.

#galerie|3965831#

TRIATLON

Olympijského Hulmena jela Martina Novotná na vypůjčeném kole. Petr Veselský si zlepšil loňský čas o tři a půl minuty

Hulín – Regionální ženy byly úspěšné ve 4. ročníku Olympijského Hulmena. Ten byl posledním sedmým závodem z letošního Okresního poháru v triatlonu na Kroměřížsku Triseries 2019 a konal se na trati složené z 1500 metrů plavání, 40 kilometrů cyklistiky a 10 kilometrů běhu.

Druhou příčku mezi něžným pohlavím vybojovala Martin Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team, 2:21:50), bronzovou pozici si zaknihovala domácí Silvie Pavlíčková (Aspot Hulín, 2:22:25). Čtvrtá skončila Adéla Anderlová (2:25:18), páté místo brala za čas 2:26:11 Simona Světinská-Švecová (obě Titan Trilife Zlín). Zvítězila Brňačka Tereza Tůmová (2:19:42).

,,Tůmová byla silná soupeřka,“ uznala Martina Novotná, která ale byla v plavání v hulínském koupališti o 78 sekund lepší, než triatlonistka z Brněnska.

,,Cyklistiku jsem ovšem jela na vypůjčeném kole. To se také projevilo na mém výkonu. Náskok jsem ztratila a na začátku závěrečného běhu už jsem měla na první místo zhruba dvouminutovou ztrátu. A když jsem se smažila běžet co nejrychleji, tak se mi manko na Tůmovou už smazat nepodařilo,“ konstatovala Novotná

V mužích byl rovněž stříbrný Petr Veselský (Aspot Hulín, 2:04:37). David Jílek (Titan Trilife Zlín, 2:09:12) bral šesté místo a domácí Václav Hošek (Aspot Hulín, 2:10:13) doběhl do cíle sedmý. Vyhrál Petr Cívela z Příbora (1:58:21), třetí příčku získal Martin Kňáva (Los Rapidos, 2:05:25).

,,V závodu jsem chtěl zlepšit svůj loňský čas. To se mi také o 3 minuty a 26 sekund podařilo,“ pochvaloval si spokojený Petr Veselský.

,,Hodně mi pomohlo, že jsme na kole spolupracovali s klubovým kolegou Václavem Hoškem. Vydařil se mi i závěrečný běh. V něm jsem dlouho držel solidní tempo. Do cíle jsem však dobíhal dost vyčerpaný,“ nezapíral Veselský.

TRIATLON

V Kelči vítězný Pavel Hradil stačil ještě pomáhat mamce Pavlíně s přípravou na první triatlon v životě.

Kelč – Pavel Hradil ze Vsetína ze zlínského týmu Titan Trilife zvítězil ve 4. ročníku mezinárodního Kelečského terénního triatlonu. Hradil ovládl závod na valašskomeziříčsku složený z 800 metrů plavání, 23 kilometrů jízdy na horském kole a 5 kilometrů běhu, výsledným časem 1:33:15. Druhou pozici obsadil s dvaačtyřicetisekundovou ztrátou Vojtěch Pospíšil (AD Team), třetí místo získal Jakub Boček (Novatop Lapierre, 1:35:04).

,,V Kelči to pro mě byl přípravný závod. Ladím totiž formu na 22. září, kdy budu startovat v polovičním Irommanu v Srbsku. Navíc jsem pomáhal s přípravou mamce Pavlíně, pro kterou byl kelečský podnik prvním triatlonem v životě,“ měl o motivaci postarané Pavel Hradil.

Ten si podle předpokladů po plavání na první pozici vytvořil výrazný náskok před ostatními soupeři.

,,Kolo jsem si pak užíval a také v běhu se mi dařilo držet plánované tempo. Nicméně dvakrát jsem musel odrážet atak Vojtěcha Pospíšila. Nejprve mě dojel na konci cyklistiky a potom jsme společně vybíhali do závěrečného běhu. Po necelém kilometru jsem se ale definitivně probojoval na první místo a na zlaté příčce už jsem zůstal až do cíle,“ popsal klíčové momenty závodu Hradil.

Z regionálních borců se na Valašsku ještě zviditelnil Martin Duřpek (Alarm Instal Team Vsetín, 1:36:33), který skončil pátý. Daniel Čáň z Vivat Sportu Valašské Meziříčí získal za čas 1:38:18 šestou příčku a zlínský Martin Hečko (Valachbajk Team) do cíle v čase 1 hodina a 41 minut doběhl osmý.

V závodu žen obhájila loňské prvenství reprezentantka klubu AD Team Olga Čechmánková (1:57:28), před Veronikou Brázdovou z Kroměříže (Valachbajk Team, 2:03:23). Bronzová byla Olga Pekařová z Lukova (Zlínská 50, 2:05:51). Veteránka Pavlína Hradilová z Klubu Biatlonu Vsetín Bobrky skončila díky času 2:15:35 těsně za stupni vítězů čtvrtá, Lucie Odehnalová z Ostravy (2:17:03) obsadila páté místo.

,,Kelečský triatlon jsem si vyzkoušela poprvé. A velmi dobře organizovaný závod s příjemnou atmosférou kolem něho se mi líbil,“ užívala si pobyt na Valašsku nejúspěšnější triatlonistka ze Zlínského kraje v závodu v Kelči Veronika Brázdová.

Pro ni bylo nejtěžší plavání, protože moc dobře nezvládá plaveckou techniku. ,,Ztrátu z vody jsem však na kole téměř smazala a v průběhu cyklistiky jsem se probojovala na druhé místo. V závěrečném běhu už jsem si jenom kontrolovala víc jak minutový náskok na třetí v pořadí Olgu Pekařovou,“ byla i se ziskem stříbra spokojená kroměřížská triatlonistka v barvách kašavského Valachbajk Teamu Brázdová.