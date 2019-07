V srpnovém Běhu na 2 míle ve Zlíně čeká každého v cíli tradiční teplý lívanec

Zlín – V sobotu se ve Zlíně opět koná oblíbený Běh na 2 míle. Start osmého podniku sezony 2019 je na obvyklém místě a v obvyklém čase v oblasti průmyslové zóny v Přílukách před budovou Madal Bal, v 9 hodin. Trať dlouhá 3,2 kilometru je rozložená do dvou rovinatých okruhů. Zváni jsou muži i ženy všech věkových kategorií. Poměřit síly samozřejmě může také mládež a na zkrácené 800metrové trati i děti.

,,Přestože jsou dovolené a prázdniny v plném proudu, tak věřím, že zajímavá účastnická tombola a teplý lívanec připravený pro každého v cíli k nám přiláká spoustu kvalitních i rekreačních běžců,“ vybízí k letnímu sportování všechny zájemce jeden z pořadatelů z klubu Sri Chinmoy Marathon Team Zlín Andrej Višněvský.

Loňský srpnový dvoumílový běh v Přílukách vyhráli Svatopluk Janečka ze Zlína (10:34) a otrokovická Dagmar Vrajíková (12:47).

CYKLISTIKA

Pavel Žák zaútočil na první příčku v bike maratonu v Buchlovicích v kopcích po čtyřicátém kilometru

Buchlovice – Největší favorit Pavel Žák (Kolovna KM-BT Morkovice) vyhrál MTB Maraton Amtech – Juvacyklo v Buchlovicích. V 56kilometrovém bike maratonu se startem v Lázních Leopoldov zajel čas 2:10:26. Stříbrnou pozici obsadil se ztrátou 1 minuty a 38 sekund zlínský Jaroslav Marek (Superoir Riders), třetí místo bral Adam Pilčík z Opavy (Maloia-Rocky Mountain Team, 2:12:12).

,,Po jedenácti letech obnovený závod se jel na náročné kopcovité, ale pěkné trati,“ upozornil Pavel Žák., který i v roce 2008 v Buchlovicích zvítězil.

Biker z Hané si od startu kontroloval pobyt na čelních pozicích. ,,Po deseti kilometrech se vpředu vytvořila pětičlenná skupina. Později jsme se hlavně s Pilčíkem pokoušeli o několik nástupů. Žádný z nich ale neměl dlouhého trvání. Na první příčku jsem tak definitivně zaútočil až po 40. kilometru. V tomto úseku začaly tři těžká stoupání. A protože jsem se cítil velmi dobře, tak se mi náskok na zlaté pozici dařilo až do cíle neustále navyšovat,“ popsal klíčové momenty zajímavého bike maratonu Žák.

V okolí Buchlovic a v Buchlovských horách se dařilo i dalším reprezentantům Zlínského kraje. Fryštacký Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 2:12:23) skončil čtvrtý, Pavel Skalický (2:15:36) pátý, Tomáš Petříček (oba Kolovna KM-BT Morkovice, 2:16:32) šestý, Radovan Holík (Cyklogat Malenovice, 2:16:45) sedmý a Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín, 2:22:29) osmý.

V ženách vybojovala první místo Lucie Skřivánková ze Zlína (Kolovna KM-BT Morkovice, 2:41:56), před týmovou kolegyní kroměřížskou Radkou Pospíšilovou (2:49:42). Bronzovou příčku získala za čas 2:59:19 Ewa Haltof z Bruntálu.

Závodu se ve všech kategoriích zúčastnilo 108 bikerů a bikerek.

DUATLON

Kunovický miniduatlon ovládli Jakub Boček a Svatava Kučná

Kunovice – Člen týmu Novatop Lapierre Jakub Boček zvítězil v 11. ročníku Kunovického terénního miniduatlonu. Boček dosáhl v podniku složeném z 6 kilometrů běhu, 22 kilometrů cyklistiky a 3 kilometrů běhu, výsledného, času 1:43:45. Druhou pozici na Valašskomeziříčsku obsadil se ztrátou šestasedmdesáti sekund obhájce loňského prvenství Martin Duřpek (Alarm Instal Team Vsetín), třetí místo získal Robert Kocián (Titan Trilife Zlín, 1:47:07).

Na Valašsku se zviditelnili i další regionální duatlonisté. Domácí Michal Flanderka skončil v čase 1:48:45 pátý, Daniel Čáň (Vivat Sport Valašské Meziříčí, 1:51:34) osmý, zlínský Martin Hečko (Valachbajk Team, 1:51:50) devátý a Martin Pekař z Lukova (1:56:48) desátý.

Závod žen vyhrála Svatava Kučná ze Lhoty u Kelče (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 2:03:33). Stříbrná byla Denisa Stodůlková (CEP Team, 2:10:26), ocenění za třetí pozici si do Kroměříže odvezla Veronika Brázdová (Valachbajk Team, 2:16:15).

,,Letos se našeho závodu zúčastnilo méně duatlonistů, než v loňském roce. Nicméně ti nejlepší předváděli velmi dobré výkony. Zajímavější byl závod mužů, v němž Boček bojoval o první příčku téměř až do konce. Mezi ženami byla Svatava Kučná suverénní. Domácí reprezentantka byla na čele už od úvodního běhu a později zejména v cyklistice svůj náskok na zlaté pozici pořád navyšovala,“ informoval jeden z pořadatelů Tomáš Maceček.

Toho také potěšil zájem dětí o závod v Kunovicích. ,,Pro ně jsme samozřejmě připravili kratší tratě. Děti se navíc mohly bavit při hrách půjčených z Mikroregionu Valašskomeziříčsko-kelečsko a při cykloškolce půjčené od Šela sportu Přerov.

Závodu se ve všech hlavních kategoriích zúčastnilo 93 duatlonistů. Do cíle jich dorazilo 84. Zazávodilo si také 14 štafet. V nich se představilo dalších 24 vyznavačů dualonu.

Pořadatelé připravili také doprovodný hudební program. Po vyhlášení výsledků v Kunovicích hrála místní kapela Dolbik a jeho šelmy. Večer se konala taneční zábava se skupinou Kalibra.

TENIS

Jan Kostka oslavil triumf v pátém turnaji ATP Valašska při domácí grilovačce

Brumov – Pátý letošní turnaj ATP Valašska zastihl ve velmi dobrém rozpoložení Jana Kostku. Reprezentant Valašských Klobouk v podniku, který se na antuce v Brumově hrál jako Grand Slam, postupně vyřadil v osmifinále Martina Lišku, ve čtvrtfinále Martina Kačániho z Trenčína, v semifinále luhačovického Martina Pláška a ve finále porazil Jiřího Macharu (Štítná nad Vláří-Popov).

,,Liška měl výborný servis, ale ve výměnách dělal spoustu nevynucených chyb. Daleko těžší byl souboj s Kačánim. Ve čtvrtfinálovém duelu jsem v prvním setu prohrával 2:4. Od tohoto stavu jsem se však zlepšil a ve zbytku střetnutí jsem body získával přes Slovákův bekhend. V následné partii s Pláškem mi vyšla sázka na risk, kdy se mi dařily tvrdé údery. Semifinálový zápas byl ovšem vyrovnaný. V první sadě jsem pouze jednou prolomil soupeřovo podání. Ve druhém setu luhačovický tenista už ale odpadl kondičně,“ informoval Jan Kostka.

Tomu se dařilo i ve finále. ,,Utkání o první příčku bylo překvapivě jednoznačné. Machara postavil taktiku na hře od základní čáry. Já jsem se naopak snažil připravovat útok a ten jsem úspěšně zakončoval,“ pochvaloval si Kostka, který svůj druhý letošní triumf ve valašském ATP oslavil večer po turnaji při domácí letní grilovačce

V Brumově se v rámci Grand Slamu hrály ještě dvě soutěže. Soutěž velké útěchy (o 9. místo) vyhrál Ladislav Psota (Valašské Klobouky) a Soutěž malé útěchy (o 17. místo) ovládl domácí Lukáš Ginter.

Pátý dvojnásobně bodově zaplacený turnaj ATP Valašska si zahrálo 25 tenistů. Šestým turnajem budou Valašské debly Open. Podnik ve čtyřhře se bude hrát opět v Brumově v sobotu 3. srpna 2019.

VÝSLEDKY 5. TURNAJE ATP VALAŠSKA 2019:

Osmifinále: Martin Plášek (Luhačovice) – Lukáš Koseček (Lidečko) 6:1, Petr Vitásek (Ostrava) – Anton Zagora (Púchov) 6:3, Jan Kostka (Valašské Klobouky) – Martin Liška (Valašská Polanka) 6:3, Martin Kačáni (Trenčín) – Kamil Malota (Luhačovice) 6:2, Radek Hořák (Brumov-Bylnice) – Dušan Struhař (Luhačovice) 6:3, Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) – Pavel Nevrlka (Svatý Štěpán) 6:4, Miloš Juříček (Vsetín) – Ladislav Psota (Valašské Klobouky) 6:1, Jiří Machara (Štítná nad Vláří-Popov) – Pavel Andrýs (Valašské Klobouky) 6:1. Čtvrtfinále: Plášek – Vitásek 7:6, 6:3, Kostka – Kačáni 6:4, 6:4, Hořák – Oškrobaný 6:3, 6:3, Machara – Juříček 6:4, 6:2. Semifinále: Kostka – Plášek 6:3, 6:4, Machara – Hořák 6:3, 6:4. Finále: Kostka – Machara 6:2, 6:2.

PŘEHLED DOSAVADNÍCH LETOŠNÍCH VÍTĚZŮ ATP VALAŠSKA 2019:

1. turnaj: Jan Kostka (Valašské Klobouky).

2. turnaj: Martin Plášek (Luhačovice).

3. turnaj: Martin Plášek (Luhačovice).

4. turnaj: Jiří Machara (Štítná nad Vláří-Popov).

5. turnaj: Jan Kostka (Valašské Klobnouky).

TENIS

Na antuce v Brumově se bude v sobotu hrát tenisový turnaj Valašské debly Open

Brumov – Na třech antukových kurtech Topas Clubu v Brumově se v sobotu uskuteční otevřený turnaj tenisových amatérů ve čtyřhře Valašské debly Open. Podnik je vloženým turnajem letošního ATP Valašska pro hráče nad 20 let. Zajímavé měření sil začíná v 9 hodin. Prezentace probíhá od 8.15 do 8.45 hodin. Hrát se nejprve bude skupinovým systémem, nejlepší dva páry z každé skupiny postoupí do vyřazovacích zápasů. Semifinálové duely a finálové utkání jsou na programu mezi 14. a 16. hodinou. Turnaje se zúčastní maximálně 15 deblových dvojic.

Vítězství z roku 2018 obhajují Lukáš Rakušan s Janem Šenkeříkem. Zlínský debl ve finále porazil Radka Hořáka s Jiřím Macharou (Brumov-Bylnice, Štítná nad Vláří-Popov) 4:6, 6:4, 10:3. Na bronzové příčce skončili Jan Kostka s Daliborem Novákem (Valašské Klobouky, Zlín).

TRIATLON

Petr Vabroušek si v sobotním Challenge Prague užíval atmosféru okolo závodu

Zlín – Petr Vabroušek obsadil v 5. ročníku triatlonového závodu Ford Challenge Prague čtyřicáté místo. V podniku, který byl letos potřetí součástí celosvětové série Challenge Family, dosáhl na polovičních ironmanových tratích, času 4:40:50.

,,Po 103kilometrovém ultratrailu minulý víkend v Nízkých Tatrách jsem závod v Praze pojal jako přípravu na sobotního Slovakmana. V týdnu jsem poctivě pět dnů odpočíval a tak jsem byl zvědavý, jak se mi bude v hlavním městě dařit,“ přiznal Petr Vabroušek.

,,Výkon v plavání byl skvělý. Asi to bylo díky výhledům z Vltavy na Národní divadlo, Karlův most a Hradčany. Na retardéru na 12. kilometru cyklistiky ale pohoda skončila. Dostatečně jsem se nad ním nenadlehčil a asi o deset centimetrů mi zajela nová sedlovka do rámu. Po většinu cyklistiky jsem tak střídavě nacvičoval jízdu ze sedla a šlapání vsedě na rámové trubce. Také závěrečný běh nebyl ideální. Ještě den před závodem jsem totiž chodil ze schodů s použitím zábradlí. Po cyklistice mně nestandardně bolely kolena a hýždě. Nicméně překvapivě se mi ovšem dařilo držet tempo 4:30 na kilometr a tak jsem si mohl bez tlaku na výsledek užívat skvělou atmosféru kolem trati,“ uvedl po doběhu do cíle malenovický Ironman Vabroušek, který byl v konečném účtování osmým nejlepším Čechem ve výsledkové listině.

TRIATLON

Orientační běžci z Luhačovic v sobotu pořádají 10. ročník triatlonu. Start závodu je v 15.30 hodin u vodní nádrže Křešov

Luhačovice – Oddíl orientačních běžců v Luhačovicích v sobotu pořádá 10. ročník LCE3aTlonu 2019 – Luhačovického triatlonu.

Pořadatelé připravili dvě tratě. Pro muže: 560 metrů plavání, 22 kilometrů jízdy na horském kole a 10 kilometrů běhu. Ženy budou plavat 380 metrů, na horském kole pojedou 20 kilometrů a poběží 8,3 kilometru.

,,Plavat se bude ve vodní nádrži Křešov poblíž Slopného. Trať horského kola povede přes Loučku, dále pak směrem na Haluzice, Lipovou, Petrůvku, Kladnou-Žilín do Luhačovic, kde bude ve sportovním areálu Radostová depo kola. Ženy mají svoje cyklistické depo na Ovčírně. Závěrečný běh se poběží přes Ovčírnu, potom po hřebeni až na Okrouhlou a po horizontě lesem na Goliáška, Šťávnici až ke Kolibě U Luxů,“ představil trať předseda oddílu orientačního běhu TJ Slovan Luhačovice Libor Slezák.

Ten by chtěl překonat účast minimálně 35 triatlonistů.

Start závodu je v 15.30 hodin u vodní nádrže Křešov. Cíl bude U Koliby U Luxů před Újezdcem u Luhačovic. Prezentace probíhá od 15 hodin.

V loňském roce Luhačovický triatlon v mužích vyhrál novojičínský Jan Procházka (OK 99 Hradec Králové, 1:41:06). Na ženské trati vybojovala první příčku Jindra Hlavová (Žabovřesky Brno, 1:42:29).