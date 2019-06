V Běhu olympijského dne ve Valašských Kloboukách byli suverénní Milan Zvonek a Silvie Zvonková

Valašské Klobouky – Domácí atleti Milan Zvonek a Silvie Zvonková (oba Zvonek Sport Valašské Klobouky) zvítězili v Běhu olympijského dne ve Valašských Kloboukách.

Zvonek dosáhl v hlavním desetikilometrovém závodu, času 36:34. Stříbrný v mužích skončil Jiří Kalousek (38:31), třetí místo obsadil v čase 39:58 Jiří Dohnal.

,,Závod se konal na nové cyklostezce směrem do Brumova a zpět. Poslední dva kilometry se běžely v terénu,“ informoval Milan Zvonek.

Ten od začátku zvolil ostré tempo a to mu zajistilo prvenství. ,,Na první místo jsem se probojoval hned po zaznění startovního výstřelu a pobyt na zlaté pozici jsem si pak kontroloval až do cíle,“ pochvaloval si Zvonek.

Zvonková v závodu žen získala první příčku za čas 44:09. Druhá doběhla se čtrnáctisekundovou ztrátou Helena Chromeková, třetí místo vybojovala Vendula Machučová (45:12).

,,Na těžké trati nechyběly prudké výběhy, ani nebezpečné seběhy,“ upozornila Silvie Zvonková.

Ta se pro start v olympijském běhu ve Valašských Kloboukách rozhodla až na poslední chvíli. ,,Přihlášená jsem sice byla dlouho dopředu. Ale v týdnu mě sužovala viróza. Lékař mi proto doporučoval, ať si závod zaběhnu v klidu. Jeho rady jsem dodržela a běžela jsem hlavně na dobrý pocit,“ přiznala nositelka barev valašskoklobouckého Zvonek Sportu.

,,Na začátku byla v čele Helena Chromeková. Po 1500 metrech jsem se v prudkém stoupání ale probojovala na první pozici. A protože jsem si v kopcích věřila, tak se mi podařilo domácí běh ovládnout,“ radovala se Zvonková.

Ve Valašských Kloboukách uspořádali i 5 kilometrů dlouhý závod V něm zvítězili Michal Vaculík (20:22) a Dominika Baklíková (26:59).

100metrové dětské běhy vyhráli Jan Vaculík a Sabina Fusková.

ATLETIKA

Jan Kalenda po vleklém zranění Achillovy šlachy vyhrál městský běh v Kunovicích

Kunovice – Devátý ročník Běhu o pohár města Kunovice vyhrál Jan Kalenda. Zlínský atlet se v 6,8 kilometru dlouhém závodu blýskl časem 22:58. Stříbrnou příčku obsadil s třicetisekundovým mankem Tomáš Skála ze slovenského Holíče, třetí pozici vybojoval Jihomoravan Petr Buček (Těmice, 24:15).

,,Závod komplikovalo velké třicetistupňové vedro. Proto jsem si po startu dával pozor, abych nepřepálil tempo,“ nezapíral Jan Kalenda.

Ten začal volněji a chvíli se pohyboval na třetím místě se čtyřicetimetrovou ztrátou na čelo.

,,Po dvou a půl kilometrech jsem se ale dotáhl na vedoucí dvojici Tomáše Skálu a Petra Bučka a po třech a půl kilometrech už jsem se probojoval na první příčku. Tu jsem pak s bezpečným náskokem udržel až do cíle,“ informoval Kalenda, pro něhož to byl teprve druhý závod v letošním roce.

,,Léčil jsem vleklé zranění Achillovy šlachy z loňské sezony. Už se ale pomalu dostávám do běžecké pohody,“ uklidňuje svoje fanoušky atlet ze Zlína Jan Kalenda.

Z běžců ze Zlínského kraje skončil ještě v konkurenci 56 mužů uherskohradišťský Jiří Daněk v čase 24:49 pátý, Bronislav Matouch (Jisva Zlín, 26:27) desátý a Jiří Světinský z Hluku (27:15) šestnáctý.

Žen se v Kunovicích představilo šestadvacet. Mezi nimi si na 3,4kilometrové trati zazávodila jediná reprezentantka z našeho regionu. Domácí Jana Mejtská (EPS Kunovice, 16:06) doběhla do cíle na 11. pozici. Zvítězila v čase 13:30 Slovenka z AK Holíč Maria Truissard.

ATLETIKA

V Uherském Hradišti se v rámci Slováckého léta poběží půlmaraton a závody na 10 kilometrů a 5 kilometrů

Uherské Hradiště – Třetí ročník běhů Decathlon Žhavá ,,21“ konaných pod hlavičkou Slováckého léta se uskuteční v sobotu v Uherském Hradišti.

Pořadatelé připravili tři závody. Na Slovácku se od 17 hodin poběží půlmaratona a od 17.15 hodin závod na 10 kilometrů a také pětikilometrový závod. Všechny startují na Masarykově náměstí. Prezentace probíhá mezi 14. a 16.30 hodinou. Vyhlášení výsledků bude ve 20 hodin.

,,Trať půlmaratonu, který má převýšení 128 metrů, vede z uherskohradišťského Masarykova náměstí směrem k řece Moravě. Poté podél řeky Moravy k soutoku s Olšavou. Dále přes most kunovským lesem k novoveským jezerům. Za golfovým hřištěm se napojí na cyklostezku do Kunovic a dále zpět k řece Olšavě. Pokračovat bude podél jejího pravého břehu k mostu u kunovického Letu až do cíle na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti,“ informovala za pořadatele Petra Lučná.

BIATLON

V letním Českém poháru si v Bystřici pod Hostýnem zazávodilo 933 biatlonistů

Bystřice pod Hostýnem – Vydařené bylo 2. kolo Českého poháru v letním biatlonu v Bystřici pod Hostýnem.

,,V okolí a v areálu střelnice Bedlina si v závodech ve sprintech se skupinovým startem v kategoriích žactva, dorostu a dospělých zazávodilo 469 biatlonistů. V závodech ve sprintech se štafetovou střelbou se představilo 464 vyznavačů letního biatlonu. V Bystřici pod Hostýnem se tak v obou závodech postavilo na start celkem 933 sportovců,“ potěšilo hlavního organizátora Vojtěcha Zicháčka.

V biatlonovém areálu Bedlina se soutěžilo v kategoriích od žáků až po veterány. V nich se bojovalo o 44 sad medailí. Ty si rozdělili zástupci 31 klubů.

,,Dvanáct medailí vybojovali reprezentanti Starého Města pod Landštějnem a Střelky Brno. Jedenáct medailí si odvezla Břidličná, deset cenných kovů KB Krkonoše, devět medailí získala Jilemnice a osm SK Rover,“ prozradil Zicháček.

Ten také představil nejúspěšnější biatlonisty ve 2. kole letního Českého poháru.

,,Oba závody jich dokázalo vyhrát celkem devět. V žácích to byli Martin Voves z Klecan, František Jelínek z KB Trefa a Lukáš Kulhánek z KB Krkonoše. Mezi žákyněmi ve svých kategoriích dominovaly Adéla Švihálková z SK Rover a Daniela Tomášková z KB Krkonoše. Mezi ženami dala o sobě nejvíc vědět Markéta Minichová z Břidličné. V mužích vybojovali dvakrát zlatou příčku Jiří Franz z Říčan, prostějovský Roman Večeřa a Ondřej Blaha z SK Rover,“ vypočetl nejúspěšnější biatlonisty v Bystřici pod Hostýnem Vojtěch Zicháček.

FOTBAL

Popřát k fotbalovým oslavám do Slušovic přijede Menšíkova 11

Slušovice – Ve Slušovicích se bude v sobotu slavit 90 let založení FC Slušovice.

Při této příležitosti se na tamním fotbalovém stadionu odehraje spousta zajímavých zápasů. K vidění bude turnaj starších přípravek, svoje umění předvedou legendy Slušovic a FC Zlína a vrcholem sportovního dne bude duel týmu Oldies Slušovice proti výběru Menšíkovy 11. Za domácí kolektiv nastoupí bývalí slušovičtí hráči nad 40 let. Menšíkova 11 má na soupisce sportovce, umělce a podnikatele známé z veřejného života.

V průběhu dne se o dobrou náladu budou také starat mažoretky Genesis Slušovice, finalista Talentmanie Miroslav Pokorný, na soprán saxofon zahraje František Bartl, připravená je i travesti show Miss Angelika, dále pak soutěže o ceny, focení a autogramiáda s účastníky a k tomu ještě parašutistický seskok.

Oslavy budou pokračovat i večer Mega Retro párty DJ Gajdůška a DJ Březíka. Po setmění program zpestří ohňostroj.

SOBOTNÍ PROGRAM OSLAV 90 LET ZALOŽENÍ FC SLUŠOVICE:

9:00 – 13:00 Turnaj starších přípravek O pohár starosty města Slušovice.

13:30 – 14:30 Utkání legend roku 1998 – 2003 FC Slušovice – FC Zlín.

15:00 Slavnostní výkop fotbalisty FC Fastav Zlín Lukáše Železníka.

15:00 – 17:00 Exhibiční zápas FC Slušovice Oldies – Menšíkova 11.

19:00 – 02:00 Mega Retro párty DJ Březíka a DJ Gajdůška.

21:30 Slavnostní ohňostroj.

FOTBAL

Prvenství v Turnaji rodů v Nedašově obhajují Kolínci

Nedašov – Tradičním způsobem zakončí fotbalovou sezonu 2018 – 2019 v Nedašově. V sobotu se tam koná Turnaj rodů. Prestižního klání spojeného se zajímavým programem se zúčastní mužstva Nováků, Fojtíků, Kolínků, Holbů a Zbytku světa. Začátek je ve 13 hodin. Hrát se bude systémem každý s každým.

Loňský Turnaj roků vyhráli díky pevné defenzívě Kolínci. Stříbrnou příčku vybojovali Nováci, třetí místo obsadili Holbové, čtvrtou pozici bral Zbytek světa a pátí skončili Fojtíci.

Na Valašsku nebude nouze ani o další zábavu. V rámci nedašovského sportovního dne se bude také soutěžit v hodu polenem pro zdatné chlapy. Zajímavé atrakce jsou připravené rovněž pro děti.

FOTBAL

Vítězové Uličního turnaje v Martinicích spláchnou únavu pivem

Martinice – Bavit fotbalem se budou v sobotu v Martinicích, kde pořádají 33. ročník Uličního turnaje. V něm si zahrají čtyři místní týmy. O prestižní vítězství zabojují mužstva Jednoty, Mlýna, Zvonice a Lesní. Začátek je naplánovaný na 13 hodin. Hraje se systémem každý s každým 2x15 minut. V prestižním martinickém turnaji se budou rozdávat také zajímavé a speciální ceny jako například pro nejlepšího dříče, hodnotit se budou nejlepší kopačky a vybírat se bude i nejsympatičtější hráč. Nejlepší kolektiv získá tradiční prémii 100 piv.

Prvenství v loňském roce v Martinicích vybojoval celek Jednoty. Stříbrný skončil tým Mlýna, třetí místo obsadil kolektiv Lesní a čtvrtá příčka zbyla na mužstvo Zvonice.

INLINE HOKEJ

Inline hokejoví junioři Zlína postoupili do finále extraligy

Zlín – Inline hokejoví junioři Zlína postoupili do finále extraligy. Postup potvrdili ve čtvrtém turnaji sezony, který se hrál v Hořovicích. Ve středních Čechách dva zápasy vyhráli a jeden prohráli.

Ďáblové z krajského města na hořovické ploše postupně zdolali Přerov 6:3, podlehli Kladnu 5:6 po samostatných nájezdech a porazili domácí kolektiv 5:4.

,,V duelu s Přerovem jsme využili skutečnosti, že Hanákům chybělo několik hráčů základní sestavy. V souboji s lídrem soutěže se nám dařil rychlý přechod do útoku. V utkání s Kladnem jsme ještě v sedmadvacáté minutě prohrávali 2:5. Sekundu před koncem základní hrací doby ale Luža vyrovnal na 5:5. V následných samostatných nájezdech ovšem Petr Hašek zajistil Středočechům výhru. Také v partii s Hořovicemi se nám dlouho nedařilo. V 15. minutě jsme nabrali gólové manko 1:4. Zápas se nám však podařilo otočit. O vítězný gól se postaral v devětadvacáté minutě z brejkové akce Richard Hrazdira. Chvíli před tím ale chytil vyloženou šanci domácích skvělý brankář Šarman,“ hodnotil poslední duely v základní části v letošním ročníku juniorské extraligy zlínský trenér Roman Kořének.

VÝSLEDKY 4. TURNAJE AMBICA EXTRALIGY JUNIORŮ 2019:

NIGHT BIRDS PŘEROV – DEVILS ZLÍN 3:6 (1:2)

Branky Zlína: Liss 2, Richard Hrazdira ml. 2, Martinec, Luža.

ČERTI KLADNO – DEVILS ZLÍN 6:5 (3:1) PO SN

Branky Zlína: Luža 3, Liss, Podešva.

CVOČKAŘI HOŘOVICE – DEVILS ZLÍN 4:5 (4:1)

Branky Zlína: Richard Hrazdira ml. 3, Luža, Liss.

Zlín: Šarman – Adam Bachánek, Baďura, Chludil, Richard Hrazdira ml., Liss, Luža, Martinec, Podešva, Jiří Suhrada ml., Filip Weintritt.

TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI AMBICA EXTRALIGY JUNIORŮ 2019:

1. Přerov 12 8 0 0 1 3 57:37 25

2. Zlín 12 4 3 0 2 3 48:50 20

3. Hořovice 12 4 1 0 1 6 41:49 15

4. Kladno 12 3 1 0 1 7 44:54 12

MALÁ KOPANÁ

Noční turnaj ve Střelné vyvrcholí po sobotní půlnoci

Střelná – Noční turnaj v malé kopané, který je Memoriálem Ondry Vrány, se koná v sobotu ve Střelné. V tamním sportovním areálu se představí 20 až 24 mužstev. Startovné je 1200 Kč. Začátek je naplánovaný na 15 hodin. Losování proběhne ve 14 hodin.

,,Hrát se nejprve bude skupinovým systémem. Vyřazovací zápasy budou k vidění pod umělým osvětlením. Rozhodující semifinálové duely a finálové utkání je na programu mezi 22. a 24. hodinou. Vyhlášení výsledků bude hodinu po sobotní půlnoci. V pozdních večerních hodinách tradiční a zajímavý sportovní podnik na Valašsku doprovodí taneční zábava. Bohaté občerstvení je samozřejmě zajištěné,“ zve na Vsetínsko jeden z pořadatelů Vojtěch Krajča.

NOHEJBAL

Singlový titul v nohejbalových přeborech na Kroměřížsku potřetí získal Petr Zemánek

Kroměříž – Petr Zemánek z Ivanovic na Hané vyhrál 3. ročník otevřeného mistrovství okresu Kroměříž v nohejbale jednotlivců Franta Cup 2019. Zemánek vybojoval titul po finálovém dvousetovém skalpu Aleše Střebovského z NK Čechovice. Nohejbalista z Ivanovic na Hané tak ovládl všechny tři dosavadní ročníky Franta Cupu.

,,Nejprve se hrálo skupinovým systémem. Potom turnaj pokračoval vyřazovacími zápasy,“ prozradil jeden z organizátorů Jindřich Procházka.

,,Petr Zemánek vyhrál zaslouženě. Střebovský ho ale ve skupině porazil. V zajímavém finále mu hráč s ligovými parametry Zemánek, který vynikal technikou, dobrým příjmem i razantním útokem, porážku oplatil. Skvělé výkony předváděl také levonohý Aleš Střebovský. Ten trápil všechny svoje soupeře pestrou a přesnou hrou. Bronzového Lukáše Němce zdobila tradiční bojovnost. Lukáš ale střídal vynikající okamžiky s těmi slabšími,“ hodnotil všechny medailisty Procházka.

VÝSLEDKY VYŘAZOVACÍCH ZÁPASŮ FRANTA CUPU 2019 :

Čtvrtfinále: Richard Jičínský (Ivanovice na Hané) – Marek Vilímek (Bajda Kroměříž) 2:0 (9, 3), Petr Zemánek (Ivanovice na Hané) – Leoš Kašpárek (NK Čechovice) 2:0 (9, 8), Lukáš Němec – Lukáš Bábek (oba Bajda Kroměříž) 2:1 (-5, 2, 5), Aleš Střebovský (NK Čechovice) – Martin Bosák (Bajda Kroměříž) 2:0 (6, 7). Semifinále: Zemánek – Jičínský 2:0 (7, 8), Střebovský – Němec 2:1 (7, -5, 8). O 3. místo: Němec – Jičínský 2:1 (4, -7, 5). Finále: Zemánek – Střebovský 2:0 (5, 8).

TENIS

Ve Valachia Cupu slavila úspěch trpělivá hra luhačovického Karla Křena

Brumov – V Brumově se konal tenisový turnaj padesátníků Valachia Cup 2019. Na antuce v areálu Topas Clubu se odehrály tři soutěže. V nich se představilo 19 hráčů.

Kategorii Jašek Cup vyhrál Karel Křen. Reprezentant Luhačovic ve čtvrtfinále zdolal Mariana Dobrotku ze Sidonie 6:2, v semifinále udolal Jana Chvála (Moravský Svätý Ján) 6:4 a ve finále porazil Vladimír Kuchaře z Púchova 6:1.

,,Karel Křen nabírá antukovou formu,“ hlásí z Valašska ředitel Valachia Cupu Jan Nahodil.

,,Ve čtvrtfinále měl však luhačovický tenista zdatného soupeře. Dobrotka zápas začal aktivně. Rychle mu ale ubývaly síly. Křen tak proti veteránovi ze Sidonie slavil úspěch díky taktice postavené na trpělivé hře. Dařily se mu také loby a prohozy. Ve vyrovnaném semifinálovém duelu s Chválou byl tenisový matador z Luhačovic psychicky odolnějším hráčem. Finále rozhodly dlouhé Křenovy údery k základní čáře. Tím eliminoval útočné pojetí Kuchaře,“ chválil vítěze Nahodil.

Zbývající dvě soutěže ovládli favorité. V kategorii Open zvítězil zlínský Dušan Machala a prvenství v soutěži Medium vybojoval Pavel Remiáš z Ostravy.