ATLETIKA

Červnový Běh na 2 míle vyhrál veterán Svatopluk Janečka. Nejlepší žena Aneta Hronová dlouho nevěděla, že vybojovala první příčku

Zlín – Největší favorit domácí Svatopluk Janečka jednoznačně ovládl červnový Běh na 2 míle ve Zlíně, když dosáhl na rovinaté trati v Přílukách v závodu dlouhém 3,2 kilometru, času 10:31. Druhý byl s šestačtyřicetisekundovou ztrátou Petr Veselský z Aspotu Hulín, třetí místo obsadil Jiří Kalousek (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 11:19). František Dosoudil z Hulína (Solario Team, 11:44) doběhl v konkurenci 32 mužů čtvrtý, pátou pozici získal zlínský David Lavička junior (Ghost Team, 12:05).

,,Hned po startu jsem se probojoval do čela a po 800 metrech jsem měl před ostatními soupeři zhruba patnáctimetrový náskok. Ve zbytku závodu už jsem na první pozici neustále navyšoval náskok. Zajímavý byl souboj o stříbrnou příčku mezi Petrem Veselským a Jiřím Kalouskem. O zisku druhého místa rozhodl až v závěrečném spurtu Veselský,“ informoval Svatopluk Janečka.

V závodu žen při své premiéře v Přílukách zvítězila časem 15:43 šestadvacetiletá Aneta Hronová (Čokoládovna Janek Uherský Brod), před Ivetou Macek (Easy Fitness Zlín, 16:40). Bronzovou příčku vybojovala Zdeňka Lichková (Zlín, 17:15). Čtvrtá byla Markéta Bosáková z Hulína (17:38), pátá skončila Anežka Janečková (AK Zlín, 17:53).

,,O tom, že jsem vyhrála jsem se dozvěděla až při vyhlašování výsledků,“ prozradila Aneta Hronová.

Ta si totiž přijela ze Slovácka zlínský dvoumílový běh hlavně užít. ,,Protože závod běželi muži i ženy společně, tak jsem na trati neměla přehled, na jaké pozici se pohybuji,“ vysvětlovala dále Hronová.

V hodnocení závodu, v němž rozhodoval poměr věku a výsledného času, vyhrál kategorii mužů zlínský sedmačtyřicetiletý Svatopluk Janečka (10:31). Mezi ženami byla nejlepší 72letá Anežka Janečková (AK Zlín, 17:53).

V Přílukách si na 800 metrů dlouhé trati zazávodily také děti. Zlatou příčku v kategorii kluků vybojoval zlínský Tobias Riessler (3:08). Pro druhé místo si doběhl Jan Bezslezina (Zlín, 3:24), třetí byl Michal Pavlák z Hulína (3:46). Všichni medailisté se navíc blýskli osobními rekordy na přílucké trati.

ATLETIKA

Na Slovácku se v sobotu poběží 9. ročník závodu O pohár města Kunovic

Kunovice – V sobotu se koná 9. ročník běhu O pohár města Kunovic. Start 6,8 kilometru dlouhého městského závodu mužů rozloženého do dvou okruhů, je v 11.15 hodin u kunovické sportovní haly. Ve stejnou dobu uslyší startovní výstřel také ženy. Ty poběží 3,4 kilometru.

Organizátoři připravili 6 mužských a 2 ženské kategorie. Na zkrácených tratích můžou poměřit síly také junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky a několik žákovských kategorií. Zazávodit si můžou také vozíčkáři a zdravotně postižení muži i ženy. Vloženým závodem je ještě od 12.10 hodin štafeta družstev na 3x340 metrů.

Závod je zařazený do Moravsko-Slovenského běžeckého poháru 2019.

Vítězství v Kunovicích v roce 2018 vybojoval Lukáš Kučera z Univerzity Brno, který na 6,8 kilometrové trati zaběhl čas 22:38.

V ženách v podniku dlouhém 3,4 kilometru dominovala Slovenka Maria Truissard z AK Junior Holíč (13:16).

BIATLON

V Bystřici pod Hostýnem o víkendu pořádají 2. kolo Českého poháru v letním biatlonu

Bystřice pod Hostýnem – V Bystřici pod Hostýnem se od pátku do neděle pořádají 2. kolo Českého poháru v letním biatlonu 2019. Divácky atraktivní měření sil se uskuteční v areálu a v okolí střelnice Bedlina. V pátek je na programu oficiální trénink na tratích a na střelnici. V sobotu bude k vidění závod ve sprintu se štafetovou střelbou. V neděli budou letní biatlonisté bojovat v závodu ve sprintu. Ve všech kategoriích se očekává účast okolo 350 biatlonistů.

PROGRAM 2. KOLA ČESKÉHO POHÁRU V LETNÍM BIATLONU V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM 2019:

Pátek 14. června

15:00-18:00 Oficiální trénink na tratích a na střelnici.

Sobota 15. června:

9:30 Start závodu žactva ve sprintu se štafetovou střelbou.

14:20 Start závodu dospělých a dorostu ve sprintu se štafetovou střelbou.

18:00 Vyhlášení výsledků.

Neděle 16. června:

9:30 Start závodu žactva ve sprintu.

13:30 Start závodu dospělých a dorostu ve sprintu.

15:30 Vyhlášení výsledků.

CYKLISTIKA

Jiří Slavík skončil v Bohumínské časovce, v Mokrolazecké 60 a ve Velké ceně Frýdku-Místku na stříbrných příčkách

Zlín – Cyklistovi FORCE KCK Cykloteam Zlín Jiřímu Slavíkovi se v posledních třech závodech silničního Slezského poháru dařilo.

Slavík nejprve vybojoval v hlavní mužské kategorii v dvacetikilometrové Bohumínské časovce jednotlivců, která byla mistrovstvím SPAC, díky času 27:37 stříbrnou příčku. David Chovanec obsadil sedmé místo (30:02). Vyhrál Ondřej Fierla (Team Forman Cinelli, 27:30).

,,Letos už jsem měl závodit v kategorii čtyřicátníků. Před sezonou jsem se ale rozhodl potrápit mladé soupeře, a proto závodím v hlavní mužské kategorii 18 až 29 let,“ vysvětloval Jiří Slavík, který se v každé nové sezoně rozjíždí pozvolna.

,,Výsledek v Bohumínské časovce ale potvrdil moji vzrůstající výkonnost,“ potěšilo Slavíka.

Ten se zviditelnil i v následném silničním závodu Mokrolazecká 60, v níž skončil také druhý. Zvítězil Michal Malejka z Polska.

,,V náročném kopcovitém podniku na okruhu v okolí Mokrých Lazců, Hrabyně, Budišovic, Výškovic a Jakubčovic se sešla kvalitní konkurence. Na trati jsem však byl jedním z nejaktivnějších jezdců a v cílovém spurtu jsem prohrál pouze s Polákem Malejkou,“ informoval o Mokrolazecké 60 jeden z lídrů zlínského FORCE KCK Cykloteamu.

Třetím povedeným podnikem Jiřího Slavíka byla Velká cena Frýdku-Místku, kterým byla časovka jednotlivců dlouhá 18 kilometrů. Slavík v ní dojel v čase 23:54 druhý. David Chovanec skončil jedenáctý (28:16). Prvenství bral Roman Galatík (CK Continental Frenštát pod Radhoštěm, 23:46).

,,Ve Frýdku-Místku už jsem cítil únavu ze silničního závodu v Mokrých Lazcích. Nicméně znovu mi v tamní časovce těsně unikl zisk zlaté příčky. S výsledkem ve druhé letošní časovce ve Slezském poháru jsem ale spokojený,“ tvrdí Jiří Slavík.

DALŠÍ VÝSLEDKY REPREZENTANTŮ FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN V 6. – 8. ZÁVODU SLEZSKÉHO POHÁRU 2019:

BOHUMÍNSKÁ ČASOVKA (20 KM):

Muži do 39 let: 6. Michal Hradil 28:57.

Muži do 49 let: 9. Tomáš Galuška 29:36, 10. Pavel Kokeš 29:40.

Muži do 59 let: 2. Ivo Odvárka 29:55.

MOKROLAZECKÁ 60:

Muži do 39 let: 1. Michal Hradil.

Muži do 49 let: 6. Tomáš Galuška.

Muži do 59 let: 1. Ivo Odvárka.

Muži nad 60 let: 4. Josef Slezák, 5. Ladislav Pelc.

VELKÁ CENA FRÝDKU-MÍSTKU (18 KM):

Muži do 49 let: 4. Tomáš Galuška 25:48,

Muži do 59 let: 1. Ivo Odvárka 25:28,

Muži nad 60 let: 1. Josef Slezák 25:24, 2. Ladislav Pelc 26:29.

CYKLISTIKA

Ve Všemině si v neděli děti a mládež zazávodí na horských kolech

Všemina – Závod horských kol Cyklobrána do prázdnin se uskuteční v neděli ve Všemině. Ten se pojede na tratích různé délky v areálu a v okolí hotelu Všemina. Pořadatelé vypsali kategorie od odrážedel až po kategorii kadetů a kadetek do 17 let. Prezentace pro jednotlivé kategorie bude probíhat od 8 do 12 hodin. Startovné je 100 Kč. Od 8 do 9.20 hodin je na programu volný trénink. Start prvního závodu je v 9.30 hodin. Vyhlášení výsledků začne v 14.45 hodin.

HOKEJBAL

Na ploše PSG arény se bude o víkendu hrát o hokejbalový Zlínský pohár České pojišťovny

Malenovice – V krajském městě se o víkendu koná 4. ročník hokejbalového Zlínského poháru České pojišťovny starších žáků (ročník narození 2004 a mladší). Turnaje na ploše PSG arény ve Zlíně se zúčastní mužstva Malenovic, Mostu, Rebelu Praha a Autoskla H.A.K. Pardubice.

Hrát se bude dvoukolově systémem každý s každým. V sobotu od 9 do 19 hodin je na programu 8 zápasů. V neděli mezi 9. a 14 hodinou budou k vidění 4 utkání. Vyhlášení výsledků bude v 14.30 hodin.

V neděli od 10 do 14 hodin proběhne před PSG arénou v rámci doprovodného programu turnaj minipřípravek (ročník narození 2011 a mladší) Ten je otevřený pro všechny zájemce bez nutnosti hokejbalové registrace.

PROGRAM ZLÍNSKÉHO POHÁRU ČESKÉ POJIŠŤOVNY 2019:

Sobota 15. června:

Pardubice – Malenovice (9), Most – Rebel Praha (10), Rebel Praha – Pardubice (11.45), Malenovice – Most (12.45), Pardubice – Most (14.30), Rebel Praha – Malenovice (15.30), Malenovice – Pardubice (17.15), Rebel Praha – Most (18.15).

Neděle 16. června:

Pardubice – Rebel Praha (9), Most – Malenovice (10), Most – Pardubice (11.45), Malenovice – Rebel Praha (12.45).

INLINE HOKEJ

Mladým zlínským Dáblům se na domácí ploše dařilo proti Kladnu a Hořovicím

Zlín – Úspěšné bylo ve třetím letošním turnaji juniorské extraligy v inline hokeji mužstvo Devils Zlín. Mladí Ďáblové na domácí ploše v PSG aréně postupně prohráli s Přerovem 3:7, potom porazili Kladno 6:4 a Hořovice 4:3.

,,V duelu s lídrem soutěže Přerovem jsme nestačili čelit útočnému pojetí a rychlosti Hanáků. Ve vyrovnaném zápase s Kladnem se nám vyplatilo bojovat až do konce střetnutí. Ještě ve dvaadvacáté minutě to bylo 4:4, ale v závěru utkání Chludil dvěma góly strhl důležitou výhru na naši stranu. Dařilo se nám i v nečekaně dramatické partii s Hořovicemi. Celek z Berounska dobře bránil a dlouho nám vzdoroval. Na vítěznou čtvrtou trefu, o kterou s postaral po spolupráci s Lužou Jiří Podešva, už ale hosté nedokázali odpovědět,“ informoval o zlínských zápasech kouč Devils Roman Kořének.

Čtvrtý závěrečný turnaj základní části juniorské extraligy se bude hrát v neděli v Hořovicích.

VÝSLEDKY 7. – 9. KOLA AMBICA EXTRALIGY JUNIORŮ:

DEVILS ZLÍN – NIGHT BIRDS PŘEROV 3:7 (1:5)

Branky Zlína: Chludil 2, Filip Weintritt.

DEVIL ZLÍN – ČERTI KLADNO 6:4 (4:3)

Branky Zlína: Podešva 3, Chludil 2, Martinec.

DEVILS ZLÍN – CVOČKAŘI HOŘOVICE 4:3 (3:3)

Branky Zlína: Liss, Chludil, Luža, Podešva.

Devils Zlín: Šarman, Hamrla – Adam Bachánek, Chludil, Richard Hrazdira ml., Liss, Luža, Martinec, Podešva, Filip Weintritt.

TENIS

Luhačovický tenista Martin Plášek triumf ve druhém turnaji ATP Valašska oslavil jedenáctihodinovým spánkem

Brumov – Druhý turnaj tenisových amatérů ATP Valašska vyhrál letošní nováček na okruhu Martin Plášek. Reprezentant Luhačovic na antuce v Brumově v základní skupině porazil zkušeného slovenského hráče Štefana Traje z Námestova a prohrál s Marianem Pastorkem (Púchov). Ve vyřazovacích duelech pak ve čtvrtfinále zdolal zlínského Jana Šenkeříka 6:3, v semifinále překonal Slováka Antona Oškrobaného z Považské Bystrice také 6:3 a ve finále udolal domácího Radka Hořáka 7:5.

,,S Šenkeříkem jsem prohrával 0:2. Z tohoto stavu jsem začal hrát na jistotu a tato taktika se mi vyplatila. Soupeř začal dělat nevynucené chyby. Proto se mi zápas podařilo obrátit v můj prospěch. Ve vyrovnaném souboji s Oškrobaným jsem podal nejlepší výkon v turnaji. Byl jsem úspěšný v dlouhých výměnách, dařila se mi pestrá hra a spolehnout jsem se mohl na přesný forhend,“ pochvaloval si Martin Plášek.

Ten zvládl i těžký finálový souboj. ,,Hořák byl hodně nepříjemným soupeřem. Přesto jsem nad ním vedl 5:2. Potom mi ovšem došly síly a domácí tenista vyrovnal na 5:5. Záhy jsem však prolomil jeho servis a při svém následném podání jsem dotáhl utkání o první příčku do vítězného konce,“ radoval se Plášek.

A jak svůj premiérový triumf v ATP Valašska oslavil? ,,Po turnaji na mně dolehla únava, tak to bylo v sobotu v noci do nedělního rána jedenáctihodinovým spánkem,“ přiznal tenista z Luhačovic.

VÝSLEDKY 2. TURNAJE ATP VALAŠSKA 2019:

Čtvrtfinále: Radek Hořák (Brumov-Bylnice) – Marian Pastorek (Púchov) 6:3, Martin Kačáni (Trenčín) – Martin Liška (Valašská Polanka) 6:1, Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) – Jiří Machara (Štítná nad Vláří-Popov) 6:4, Martin Plášek (Luhačovice) – Jan Šenkeřík (Zlín) 6:3. Semifinále: Hořák – Kačáni 6:2, Plášek – Oškrobaný 6:3. Finále: Plášek – Hořák 7:5.

TENIS

První příčku v Grand Prix Zlína obhajuje domácí Dušan Machala

Zlín – V sobotu se koná 7 ročník turnaje tenisových amatérů nad padesát let Grand Prix Zlína. Podnik, který se bude hrát na 6 antukových kurtech v areálu zlínského tenisového klubu na Vršavě, je zároveň devátým letošním turnajem celostátní série neregistrovaných padesátníků.

,,Turnaje se zúčastní maximálně 32 tenistů z Moravy a také ze Slovenska. K favoritům patří hlavně Anton Oškrobaný z Považské Bystrice a Miroslav Petružela z Daskabátu u Olomouce. V pavouku do závěrečných soubojů určitě postoupí také matadoři ze Zlína Dušan Machala a Dalibor Novák. Překvapit ale může spousta dalších hráčů,“ typuje turnajový ředitel Jan Nahodil.

První výměny budou v krajském městě k vidění od 9 hodin. Semifinálové duely a finálový zápas jsou na programu mezi 14. a 16. hodinou.

Vítězství v loňském Grand Prix Zlína vybojoval Dušan Machala. Domácí veterán porazil ve finále dalšího tenistu z krajského města Dalibora Nováka 6:2.