Martina Novotná doběhla na Velký Javorník na stříbrné příčce

Kroměříž – Martina Novotná z AK Kroměříž vybojovala druhou příčku ve 31. ročníku Běhu na Velký Javorník. V závodu dlouhém 10,2 kilometru, který měl převýšení 564 metrů, se prezentovala časem 52:17. V podniku zařazeném do Českého poháru v běhu do vrchu zvítězila Veronika Srníčková z Veřovic, jež byla v cíli o osm sekund rychlejší. Třetí místo obsadila Kateřina Bluchová (TJ Sokol Maxičky, 53:45).

,,Po celý průběh závodu jsem běžela vpředu společně se Srníčkovou a Bluchovou. Mezi pátým až osmým kilometrem jsem se dokonce osamostatnila na prvním místě. Závěr jsem ale nezvládla takticky. Kilometr před cílem jsem podcenila zrychlení Veroniky Srníčkové, která se probojovala na první pozici. V posledním prudkém stoupání už se mi ji nepodařilo dostihnout,“ přiznala v cíli Martina Novotná.

ATLETIKA

V pátek se v zámeckém parku v Holešově poběží pětikilometrový závod

Holešov – BK Holešov, Atletika Holešov, Tymy Všetuly a TJ Prusinovice v pátek pořádají 8. ročník krosového běhu Zámecká pětka.

,,Pětikilometrový závod bude rozložený do dvou rovinatých okruhů v parku u holešovského zámku,“ informuje ředitel závodu Ondřej Němec.

Pořadatelé vypsali 5 mužských a 4 ženské kategorie. Všechny mají společný start v 18.30 hodin. Zázemí závodu je na městském zámeckém koupališti v Holešově, kde prezentace začíná v 16.30 hodin. Startovné je 200 Kč.

Ale už od 16.20 hodin si na tratích různé délky můžou zazávodit dětské kategorie. Těch je připraveno celkem čtrnáct. Děti startovné neplatí.

Loni se hlavního závodu Zámecké pětky zúčastnilo 101 mužů a 71 žen. V holešovském parku si zazávodilo také 112 dětí.

Absolutním vítězem se stal Jiří Matoušek z AK Kroměříž, který pětikilometrový závod vyhrál v čase 15:56. Pro prvenství mezi ženami si doběhla rovněž reprezentantka kroměřížského atletického klubu Martina Novotná. Ta vybojovala první příčku za čas 20:26.

ATLETIKA

V sobotu se bude v Napajedlech v areálu Fatry běhat okolo komína

Napajedla – V areálu společnosti Fatra v Napajedlech se bude v sobotu sportovat. V tomto prostředí se uskuteční 4. ročník závodu Fatra desítka okolo komína. Ten je součástí pětidílné série Agrofert Run 2019.

Start hlavního desetikilometrového podniku je ve 12 hodin. Vypsány jsou kategorie pro muže i ženy. Trať povede směrem na kopec Makovou a Spytihněv. Pořadatelé připravili ještě nesoutěžní rodinný běh na 1 kilometr, který odstartuje v 11.30 hodin. Dětské běhy na 200 metrů, 300 metrů. 600 metrů a jednokilometrový závod pro juniory začínají už v 9.45 hodin. Zábavný a sportovní program v Napajedlech zpestří různé soutěže a bohatá tombola. Vyhlášení vítězů je na programu ve 14 hodin.

Loňský napajedelský běh okolo komína vyhrál Martin Kučera z Brna (33:39). V ženách zvítězila Martina Vévodová ze Švábenic, jež dominovala časem 39:56.

PROGRAM AGROFERT RUN V NAPAJEDLECH 2019:

8:00 Otevření areálu a zahájení prezentace.

9:00 Začátek dětské Sport arény.

9.45 Start dětských běhů.

10:45 Vyhlášení výsledků dětských běhů.

11:30 Start rodinného běhu na 1 kilometr.

12:00 Start Fatra desítky okolo komína.

14:00 Vyhlášení výsledků Fatra desítky okolo komína.

CYKLISTIKA

V 143kilometrovém přerovském Mamut Tour se dařilo zlínským cyklistům Jiřímu Hradilovi a Ivo Odvárkovi

Zlín – Jiří Hradil z FORCE KCK Cykloteam Zlín obsadil stříbrnou pozici v kategorii třicátníků v 19. ročníku přerovského cyklomaratonu Mamut Tour. V závodu dlouhém 143 kilometrů se prezentoval časem 3:57:32. Vyhrál Pavel Grässle (Team Bikecentrum.eu, 3:57:31), pro třetí místo si dojel Petr Holan (CT Weber, 3:57:32). Další zlínský cyklista Michal Hradil skončil v čase 4:06:39 v této společnosti sedmý.

,,Od startu jsme byli na čele v úniku s bratrem Michalem Hradilem, Jiřím Slavíkem a Lukášem Heinrichem z týmu Forman Cinnelli. Heinrich však jel 220kilometrový závod. V úniku jsme vydrželi zhruba 100 kilometrů, kdy nás v kopci za Hadovnou postupně dojelo několik skupinek. Potom už jsem šetřil síly na závěrečný spurt. V něm jsem v kategorii třicátníků vybojoval druhé místo,“ byl i se ziskem stříbrné pozice spokojený Jiří Hradil.

V kategorii padesátníků se dařilo matadorovi FORCE KCK Cykloteam Zlín Ivo Odvárkovi. Ten mezi nimi suverénně zvítězil časem 4:02:16. Druhé místo obsadil se ztrátou 11 minut a 3 sekund Jiří Halamka (CK Kramolín, 4.13:19), třetí příčku bral Michal Běhounek (Veloservis Team, 4:15:56).

CYKLISTIKA

Bahnitá trať v závodu horských kol Vařákovy paseky nedělala Silvii Zvonkové problémy

Horní Lideč – Silvie Zvonková z týmu Zvonek Sport Valašské Klobouky vyhrála 17. ročník závodu horských kol Vařákovy paseky, když dosáhla v 21kilometrovém podniku času 1:01:25. Stříbrná v absolutním pořadí žen dojela Aneta Chudárková ze Zlína (1:05:33), na třetí pozici skončila Zdeňka Bednářová (Brumov-Bylnice, 1:07:00).

,,Od startu do cíle jsem jela na prvním místě,“ užívala si svůj druhý letošní bikerový závod Silvie Zvonková, které náročné podmínky v okolí Horní Lidče nevadily. ,,Bahnitá trať mi nedělala žádné problémy,“ tvrdí bikerka z Valašska.

39kilometrový závod mužů se stal kořistí slovenského bikera Miroslava Michálka z Púchova, který zlatou příčku vybojoval za čas 1:27:20. Druhé místo v absolutním pořadí vybojoval Roman Štuler z Karolínky (1:27:58), třetí pozici obsadil Michal Krejčí (Valachbajk Team, 1:28:58).

CYKLISTIKA

Sobotní 17. ročník Chřibské padesátky odstartuje na Výstavišti Floria v Kroměříži

Kroměříž – Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně pořádá v sobotu v okolí Kroměříž a v kopcích Chřibů 17. ročník závodu horských kol FORCE Chřibská padesátka. Start hlavního 50 kilometrů dlouhého podniku je v areálu kroměřížského výstaviště Floria v 11 hodin. Trať, která má převýšení 920 metrů, povede převážně po zpevněných lesních cestách směrem na Kotojedy, kopec Bunč a zpět do Kroměříže. Cíl je opět na výstavišti Floria.

Pořadatelé budou hodnotit celkem 5 mužských kategorií, 2 ženské kategorie a také kategorii juniorů.

Také letos se v rámci Chřibské padesátky pojede 30kilometrový závod. Ten má převýšení 580 metrů. V něm poměří síly muži do 19 let, muži nad 19 let, ženy do 19 let a ženy nad 19 let.

Na Hané se v obou závodech očekává účast zhruba 600 bikerů.

Vítězství v roce 2018 v mužích vybojoval časem 1:44:39 Pavel Žák z týmu Kolovna KM-BT Morkovice. V ženách byla nejrychlejší Sofie Joannidu z formace SupGirls (2:05:09).

NOHEJBAL

V Kroměříži na Bajdě se bude bojovat o singlové nohejbalové tituly

Kroměříž – V sobotu se v Kroměříži koná otevřené mistrovství kroměřížského okresu v nohejbalu jednotlivců. Turnaj hraný na jeden, nebo dva dopady se uskuteční na antukových kurtech v areálu na Bajdě.

Hodnotně dotované přebory začínají v 8.30 hodin. Vítěz získá 2000 Kč, poražený finalista 1000 Kč a bronzový v pořadí 500 Kč.

Turnaj vyvrcholí mezi 14. a 16. hodinou. Startovné je 100 Kč a v jeho ceně je zahrnutý guláš a 2 piva.

Singlový titul v loňském roce vybojoval Petr Zemánek z druholigových Ivanovic na Hané, který porazil ve finále ve dvou sadách klubového kolegu Richarda Jičínského. Bronzovou příčku obsadil Lukáš Němec (Bajda Kroměříž). Vítězství mezi ženami vybojovala domácí Lucie Holubová.

NOHEJBAL

Prštné jednoznačné porazilo Vlčnov. Ve valašském derby se z výhry radovalo Valašské Meziříčí

Region – Ve 2. kole krajského přeboru nohejbalových družstev splnilo Prštné v zápase s Vlčnovem roli favorita. Zlínský tým slovácký celek porazil 8:2. Tímto výsledkem si v tabulce upevnil pobyt na prvním místě.

Domácí utkání od začátku kontrolovali. Dařilo se jim v duelech dvojic i v partiích trojek. Singl vyhrál Skřivánek.

,,Zápas se nám povedl. Bojovný Vlčnov jsme přehrávali lepší obranou i produktivnějším útokem,“ informoval spokojený smečař Prštného Petr Pastyřík, který se podílel na čtyřech bodech svého družstva. U čtyř bodů byl také Petr Honysz.

Hrálo se také valašské derby. V něm céčko Climaxu Vsetín podlehlo Valašskému Meziříčí 4:6.

,,Od začátku do konce to byl vyrovnaný souboj. My jsme v něm ale měli větší vůli po vítězství. Domácí nás ovšem trochu podcenili,“ prozradil valašskomeziříčský smečař Martin Andris.

Ten také upozornil na strůjce úspěch hostů. ,,Petr Ferst a Marek Lukavský měli podíl na čtyřech našich bodech,“ chválil svoje spoluhráče Andris.

3. kolo krajského přeboru je na programu v sobotu 8. června. V něm Prštné vyzve třetí družstvo Vsetína a Vlčnov změří síly s Valašským Meziříčím. Oba zápasy začínají v 9 hodin.

SOKOL PRŠTNÉ – KSK VLČNOV 8:2 (16:2)

Body: Prštné: Pastyřík – Honysz 2, Skřivánek – Šůstek 2, Honysz – Šíp – Pastyřík 2, Šůstek – Skřivánek – Hýža, Šíp – Hýža, Skřivánek.

Vlčnov: Gálek – Kováč – Jakša, Kováč – Jakša.

CLIMAX VSETÍN C – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 4:6 (10:15)

Body Valašského Meziříčí: Ferst – Lukavský 2, Ferst – Lukavský – Kosík 2, Čunek – Zbrožek, Andris.

Tabulka po neúplném 2. kole:

1. Sokol Prštné 2 0 0 14:6 4

2. NK Valašské Meziříčí 1 0 1 10:10 2

2. Clinax Vsetín C 0 0 1 4:6 0

4. KSK Vlčnov 0 0 1 2:8 0

TENIS

První turnaj ATP Valašska ovládl favorizovaný valašskokloboucký tenista Jak Kostka.

Brumov – První turnaj tenisového ATP Valašska 2019 vyhrál Jan Kostka. Ten se na antuce v Brumově představil v dobré formě. Reprezentant Valašských Klobouk ve skupině porazil Dušana Struhaře, Tomáš Vaška a Martina Pláška (všichni Luhačovice). V pavouku si Kostka ve čtvrtfinále poradil s dalším valašskokobouckým tenistou Janem Nahodilem 6:2, ve čtvrtfinále udolal Jiřího Macharu (Štítná nad Vláří-Popov) 7:6 a ve finále zdolal novou tvář na okruhu valašského ATP Martina Pláška z Luhačovic 6:3.

,,S Macharou to byl od začátku do konce vyrovnaný zápas se spoustou dlouhých výměn. V téměř hodinu dlouhé partii se bojovalo o každý bod. Klíčové nakonec bylo, že můj soupeř z Popova udělal v tiebreaku tři dvojchyby,“ prozradil Jan Kostka.

,,Těžký byl také finálový souboj. Překvapení turnaje Pláška, který se opírá o kvalitní servis a razantní forhend, jsem sice ve skupině porazil 6:1, ovšem v duelu o první příčku jsem prohrával 0:2. Poté jsem ale změnil taktiku. Zpřesnil jsem hru a pro vítězné body jsem si začal chodit na síť, kde jsem výměny úspěšně zakončoval,“ radoval se z triumfu v prvním letošním turnaji ATP Valašska Kostka.

Na Valašsku uspořádali také Soutěž útěchy (o 9. místo). V ní si ve finále zlínský Jiří Fiala porazil Ladislava Psotu 6:4.

VÝSLEDKY HLAVNÍ SOUTĚŽE 1. TURNAJE ATP VALAŠSKA 2019:

Čtvrtfinále: Jan Kostka – Jan Nahodil (oba Valašské Klobouky) 6:2, Jiří Machara (Štítná nad Vláří-Popov) – Peter Barták (Púchov) 6:2, Martin Plášek (Luhačovice) – Pavel Nevrlka (Svatý Štěpán) 6:1, Radek Hořák (Brumov-Bylnice) – Martin Kačáni (Trenčín) 6:0. Semifinále: Kostka – Machara 7:6, Plášek – Hořák 6:3. Finále: Kostka – Plášek 7:6.