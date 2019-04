Pořadatelé v Chřibech vypsali dva trailové závody pro čtyři kategorie. Trasa LONG měřila pro muže i ženy 24 kilometrů a měla převýšení 825 metrů. Trať SHORT byla dlouhá 13 kilometrů s převýšením 403 metrů. Obě vedly po lesních pěšinách, loukách a zčásti i zpevněných cestách. Běželo se v obtížném terénu, ale v ideálních podmínkách. Na trati byla spousta překážek jako spadlé stromy, prudké stoupání a nebezpečné seběhy. Nechyběl ani závěrečný výběh sjezdovky.

Závod mužů LONG vyhrál časem 1:47:12 Libor Trtek (Komenského půlka). Stříbrný Jaroslav Vicher ze Sazovic (KESBUK Team) za ním v cíli zaostal o 2 minuty a 14 sekund, třetí doběhl Petr Harnoš (TPCA Bike Team, 1:51:00).

,,Mám rád rodinné závody. Proto je pro mě Memoriál ZINC, který se letos konal v ideálním počasí, srdeční záležitostí,“ přiznal druhý ve výsledkové listině Jaroslav Vicher.

Ten od začátku zvolil svoje tempo. ,,Libor Trtek se mi ovšem brzy vzdálil. Na 9. kilometru už jsem ale měl na dohled druhého v pořadí Harnoše. Poté jsem od tohoto úseku trpělivě stahoval jeho náskok. Rozhodující byl 17. kilometr, kdy jsem si díky rychlejšímu občerstvení na něho vytvořil menší náskok a pak už jsem druhou pozici uhájil až do cíle,“ pochvaloval si Vicher.

Mezi ženami na trati LONG byla nejrychlejší Alena Hénková (AK Drnovice, 2:15:21). Druhé místo vybojovala v čase 2:20:40 zlínská Kateřina Mitáčková, bronzovou příčku obsadila Veronika Vavrušová (SK Březnice, 2:20:49).

V závodu mužů SHORT vyhrál Pavel Šedík z Kyjova (54:11). Druhou pozici bral Adam Lisický (1:04:36), třetí místo získal Jan Stibal (1:06:09).

Prvenství mezi ženami na trati SHORT z loňského roku obhájila Veronika Jínková z Kvasic (Team Sobičky, 1:19:41), před Adélou Ševečkovou (1:22:03), třetí skončila Petra Roubíčková (1:25:00).

,,Letošní Memoriál ZINC v Osvětimanech se po sportovní i organizační stránce vydařil. Navíc Libor Trtek i Alena Hénková vytvořili na tratích LONG traťové rekordy. Jenom škoda, že kvůli zdravotním problémům nemohl závodit loňský vítěz Petr Hének. Jeho absenci však nahradila jeho žena Alena. Potěšil mě také zájem dětí.,“ hodnotil závod v chřibských lesích jeho hlavní pořadatel Lubomír Berka.

Jeho organizační tým připravil i kočárkovou trasu spojenou s opékáním špekáčků. ,,Chtěli jsme umožnit rodičům s malými dětmi, aby u nás aktivně strávili čas. Tato trať vedla na občerstvovací stanici na Nové louce. Také jsme čtvrtinu startovného 3000 Kč odeslali nadačnímu fondu Malé Mimi,“ prozradil ještě závěrem Berka.

Výsledky žákovských kategorií:

Děti 2 – 6 let (300 metrů):

1. Sabina Beránková, 2. Tomáš Hének, 3. Šimon Linhart.

Děti 7 – 8 let (600 metrů):

1. David Křemeček, 2. Kryštof Ponížil, 3. Šimon Valenta.

Děti nad 8 let: (1000 metrů):

1. Ema Manová, 2. Jiří Kratochvíl, 3. Jakub Křemeček.

ATLETIKA

Tomáš Blaha a Martina Novotná vyhráli Lesní běh v Opatovicích

Kroměříž – Reprezentanti AK Kroměříž Tomáš Blaha a Martina Novotná ovládli 40. ročník Lesního běhu v Opatovicích.

Blaha vyhrál dvanáctikilometrový závod mužů rozložený do čtyř členitých okruhů, časem 45:45. Druhý v pořadí Pavel Dvořák (AC Prostějov) za ním v cíli zaostal o osm sekund, třetí skončil Lukáš Koudelka (AK Drnovice, 49:23).

,,Úvodní kolo jsem běžel na čele s Pavlem Dvořákem. V průběhu pátého kilometru jsem však zrychlit tempo a na můj nástup už krosař z Prostějova nedokázal zareagovat,“ upozornil na rozhodující moment Tomáš Blaha.

Novotná v šestikilometrovém závodu žen zvítězila v čase 27:33. Stříbrná byla s osmnáctisekundovou ztrátou Jana Žaludková ze Zlína, třetí příčku vybojovala Helena Kovařčíková (Poličná, 28:12).

,,Nedávno jsem měla střevní chřipku a na mém výkonu to bylo poznat. Tentokrát jsem se na trati trápila,“ přiznala po vyhlašování výsledků Martina Novotná.

V Opatovicích se dařilo také Miroslavovi Švihelovi. Člen týmu BS Slopné vybojoval v kategorii šedesátníků zlatou pozici, když 6 kilometrů zvládl v čase 26:53. Druhé místo mezi nimi získal Ladislav Špacír z Břeclavi 29:05, třetí skončil Petr Gromus (Vivat Sport Valašské Meziříčí, 29:38).

ATLETIKA

Prvenství v Kroměřížském půlmaratonu obhajují Rudolf Müller a Helena Kotopulu.

Kroměříž – V sobotu se na Hané se koná 7. ročník Kroměřížského půlmaratonu. Start 21,1 kilometru dlouhého závodu je v Kroměříži u zimního stadionu v 10 hodin. Prezentace na stejném místě začíná v 9 hodin. Pořadatelé vypsali tři kategorie pro muže a dvě kategorie pro ženy. Startovné je 150Kč. Pro zájemce je připravený také čtvrtmaraton, který měří 10,5 kilometru.

Stejně jako loni, tak i letos pořadatelé připravili také dětské závody. Ty začínají v 10.15 hodin a podle věku se poběží na tratích od 150 metrů do 1200 metrů.

Trať půlmaratonu je rozložená do dvou rovinatých okruhů. Na ní se převážně poběží po asfaltové cestě. Zhruba jeden kilometr povede po šotolině.

Loni půlmaraton v Kroměříži vyhrál časem 1:19:06 Rudolf Müller z Brna. Prvenství mezi ženami vybojovala Helena Kotopulu z otrokovického Moraviamanu (1:27:30).

ATLETIKA

V Holešově v sobotu pořádají charitativní Běh pro zdraví

Holešov – V rámci 12. ročníku Dne zdraví pořádají v sobotu v Holešově charitativní běh pro zdraví. Pořadatelé připravili dva závody. Ve 14 hodin poměří síly na 300metrové trati rodiče s dětmi. Hlavní 5 kilometrů dlouhý závod startuje rovněž ve 14 hodin. Oba se uskuteční na holešovském náměstí Edvarda Beneše. Prezentace začíná ve 13 hodin. Startovné je 100Kč. V jeho ceně je občerstvení a originální účastnická medaile. Všichni účastníci startovným přispějí na pořízení invalidního vozíku do Centra pro seniory v Holešově.

CYKLISTIKA

Cyklisté FORCE KCK Cykloteam Zlín vybojovali ve Velké ceně Hlohovce tři medailové pozice. Svoje kategorie vyhráli Jiří Hradil a Ladislav Pelc.

Zlín – Tři medailové pozice vybojovali reprezentanti FORCE KCK Cykloteam Zlín v silničním závodu Velká cena Hlohovce.

V úvodním podniku nové sezony v okolí Břeclavi vyhrál kategorii třicátků Jiří Hradil. Na výborný výsledek dosáhl rovněž Ladislav Pelc, který ovládl kategorii šedesátníků. Jiří Slavík obsadil mezi čtyřicátníky stříbrnou příčku.

Na Břeclavsku se představili ještě tři jezdci zlínského FORCE KCK Cykloteamu. Michal Hradil dojel mezi třicátníky pátý a Tomáš Galuška skončil ve společnosti čtyřicátníků devátý. Smůlu měl David Chovanec. Ten se přimotal do hromadného pádu a závod proto nedokončil.

,,Na startu se jako každý rok sešla početná a kvalitní konkurence. Závodu letos přálo také počasí,“ informoval Jiří Hradil.

Toho podnik v okolí Hlohovce, Valtic a Lednice zastihl ve velmi dobré formě. ,,Od startu jsme s týmovými kolegy kontrolovali čelo závodu. Snažili jsme se peloton roztrhat. To se nám ale nepodařilo. Povedl se mi však závěrečný spurt čtrnáctičlenné skupiny,“ pochvaloval si v cíli vítěz mezi třicátníky v letošní Velké ceně Hlohovce Jiří Hradil.

CYKLISTIKA

Vítěz sobotního Salašského drtikolu získá prize money 3000Kč

Salaš – CK Salaš a obec Salaš v sobotu pořádají 4. ročník závodu horských kol Salašský drtikol. Ten je druhým podnikem letošního sedmidílného seriálu MTB Karpaty Tour. V podhůří Chřibů se závod pojede na 45 kilometrů dlouhé trati, která má převýšení 1200 metrů. Vypsáno je šest mužských a dvě ženské kategorie. Pro nejlepší bikery jsou připravené zajímavé finanční prémie. Mužský vítěz získá prize money 3000Kč, nejlepší žena bude odměněná 2000Kč.

Start je v areálu hřiště v 12.30 hodin. Na stejném místě bude také cíl. Prezentace probíhá mezi 9. a 11. hodinou. Startovné je 300Kč. Už od 9 hodin si na Uherskohradišťsku na kratších tratích zazávodí také pět dětských kategorií od 2 do 15 let. Předvést svoje umění můžou dokonce maminky s kočárkem.

Loni hlavní závod v Salašském drtikolu vyhráli Jan Fojtík (FORCE KCK Cykloteam Zlín) a Radka Pospíšilová (Kolovna KM-BT Morkovice).

CYKLISTIKA

Cyklistický závod v Kostelanech Prachem Svatební cesty láká na zajímavou trať i ceny

Kostelany – Druhý ročník silničního cyklistického závodu Prachem Svatební cesty se koná v neděli v Kostelanech. Pořadatelé vypsali celkem 10 kategorií, které poměří síly na tratích různé délky. Od 10 hodin si zazávodí junioři, muži do 59 let, muži nad 60 let, ženy do 39 let, ženy nad 40 let, kategorie Gravel bike all a také manželské páry. Hlavní 80kilometrový závod pro muže do 29 let a muže do 39 let uslyší startovní výstřel ve 13 hodin. Ve stejnou dobu se vydají na trať v podniku dlouhém 70 kilometrů i muži do 49 let. Start i cíl obou závodů je u Ranče v Kostelanech.

,,Závod je pojmenovaný podle sektoru prašné lesní cesty nazvané Svatební, kterým budou cyklisté projíždět,“ vysvětluje netradiční název hlavní pořadatel Dušan Slavík.

Ten také popisuje trať. ,,Je složená ze dvou okruhů. Zaváděcí a závěrečný okruh je dlouhý 15 kilometrů. Ten se pojede od kostelanského Ranče přes Lhotku, Zlámanku, Vrbku, Tabarky a zpět k Ranči. Hlavní okruh měří jenom 9 kilometrů. Z toho se ale pojede 4,5 kilometru prašnou cestou a za ní ihned následuje prudké stoupání od Zdounek na horskou prémii na Bunč. Odtud se sjíždí do Kostelan. Jezdci budou hlavní okruh absolvovat podle kategorií dvakrát až čtyřikrát. Zaváděcí okruhy dva, nebo tři,“ informuje Slavík.

Jeho organizační tým vypsal i finanční prémie a připravil zajímavé ceny. ,,První tři cyklisté v jednotlivých kategoriích,, kromě kategorie pro manželské páry, dostanou 2000Kč, 1000Kč, 500Kč plus originální kovaný pohár a dary od sponzorů. Nejlepší manželské páry budou kromě originálního kovaného poháru a darů od sponzorů odměněni pobytem ve wellness Ranč Kostelany,“ prozradil dále Dušan Slavík.

Absolutním vítězem loňského premiérového ročníku závodu v Kostelanech se stal Tomáš Strnka z BT Sazovice. V závodu žen vybojovala první příčku Alena Háblová z CK Salaš.

CYKLISTIKA

Zvýhodněná přihláška na Rohálovskou padesátku končí 22. dubna

Prusinovice – V sobotu 27. dubna se pojede 10. ročník závodu horských kol Rohálovská padesátka. Pořadatelé upozorňují, že zvýhodněná přihláška do tohoto populárního závodu, který se každý rok koná na začátku bikerové sezony, končí v pondělí 22. dubna.

,,Do tohoto termínu jsou v ceně startovného 450 Kč zahrnuté náklady na zdravotní a pořadatelskou službu, na startovní číslo, na měření časů a zpracování výsledků čipovou technologií, energetický přípravek, občerstvení v průběhu závodu, teplé jídlo v cíli, limo, nebo pivo v cíli, mytí kol, možnost návštěvy doprovodného programu a účastnický dárek. Tím je v letošním roce kšiltovka s logem závodu. Startovní číslo je zároveň slosovatelné v tombole,“ upozorňuje ředitel závodu Martin Koplík.

Zájemci se však mohou přihlásit i po tomto termínu. Nejpozději až v den závodu v sobotu 27. dubna při prezentaci. ,,Už ale nedostanou kšiltovku,“ informoval ještě Koplík.

STOLNÍ TENIS

Prestižní stolně tenisové TOP 12 Valašska se bude hrát v sokolovně ve Valašských Kloboukách

Valašské Klobouky – Ve Valašských Kloboukách se v sobotu uskuteční 32. ročník turnaje ve stolním tenise TOP 12 Valašska. Jednoho z nejsledovanějších turnajů ve Zlínském regionu se zúčastní dvanáct nejúspěšnějších hráčů z valašských klubů z regionálních soutěží okresu Zlín.

Prestižní podnik se bude hrát na třech stolech v sokolovně ve Valašských Kloboukách. Stolní tenisté budou nejprve od 9 hodin bojovat ve dvou základních skupinách. Nejlepší dva hráči z každé skupiny postoupí do semifinále. Vítězové semifinálových zápasů si zahrají finále, poražení semifinalisté změří síly v utkání o 3. místo. Na programu je duel i o 5. příčku. Turnaj vyvrcholí mezi 13. a 15. hodinou.

Loňské TOP 12 Valašska vyhrál Petr Trčka ze Štítné nad Vláří, který ve finále porazil v pěti sadách Martina Bělašku (Valašské Klobouky). Třetí místo vybojoval Petr Fojtík (Štítná nad Vláří).

STOLNÍ TENIS

Ve Fryštáku se bude bojovat o stolně tenisový pohár Zlínského švece. Vítěz získá 100 litrů piva

Fryšták – V sobotu se bude ve Fryštáku hrát finálový turnaj stolně tenisového poháru Zlínský švec. Toho se zúčastní kolektivy Sokola Kostelec, TJ Štítná nad Vláří, SK Slopné, zlínského Orla a vítěz utkání mezi záložním týmem SK Louky a rezervou Sokola Kostelec. Duely se budou hrát ve fryštacké sokolovně na čtyřech stolech. Vítěz získá 2 padesátilitrové sudy piva Zlínský švec.

Prvenství z loňského roku obhajuje družstvo Orlu Zlín v sestavě Pavel Vítek, Zdeněk Klimek, Erik Orság a David Šaur, které ve finále zdolalo Štítnou nad Vláří 7:3 (Petr Trčka, Petr Fojtík, Jiří Šuráň, Petr Šuráň). Bronzové skončily Napajedla (Pavel Ratiborský, Tomáš Tesař, Petr Mikulka, Miroslav Tomek).

Program:

8.30-9.00: Prezentace semifinálové trojice.

9.00: Začátek miniturnaje o 3. – 5. místo.

10.30-11.00: Prezentace účastníků finále.

11.00: Finále: Sokol Kostelec A – TJ Štítná nad Vláří.

ŠACHY

Turnaj v Horní Lhotě si zahraje také Denis Vilson z Ruska

Horní Lhota – Pátý ročník Velikonočního turnaje pro registrované i neregistrované hráče pořádají v sobotu v Horní Lhotě. Na Luhačovicku si zahrají dvě kategorie. Pro hráče nad 15 let je startovné 100Kč. Děti mají startovné 50Kč. Začátek turnaje, který se koná v kulturním domě, je v 9 hodin. Prezentace probíhá mezi 8 a 8.50 hodinou. Hrát se bude švýcarským systémem v tempu 2x15 minut na 9 kol. Zajímavého šachového klání se zúčastní také Denis Vilson z Ruska.

Loni se hlavního turnaje v Horní Lhotě zúčastnilo 26 šachistů z Česka, Ukrajiny a Ruska. Prvenství z roku 2018 obhajuje mezinárodní mistr Milan Bahula z Vlčnova. Druhý skončil Zdeněk Hába (ŠK Mahrla Praha), třetí místo vybojoval Stanislav Juříček ze Zbrojovky Brno.

TENIS

Zimní Grand Prix Zlína ovládl Brňan Petr Handlíř. Překvapením byly výkony Milana Rolince

Zlín – Brňan Petr Handlíř zvítězil v 2. ročníku tenisového turnaje amatérů nad 50 let Zimní Grand Prix Zlína 2019.

Handlíř zdolal v semifinále Petra Vrbu z Lipníku nad Bečvou a ve finále Milana Rolince z Opatovic. Ve druhém semifinále Rolinc porazil Antona Oškrobaného z Považské Bystrice.

Čest regionálních tenistů v halovém turnaji na antuce na Vršavě zachraňoval valašskokloboucký Jan Nahodil. Ten v konkurenci 17 hráčů vybojoval postup do čtvrtfinále. V souboji o postup do semifinále Nahodila vyřadil Milan Rolinc. Petr Zapletal ze Lhotky u Zlína skončil v osmifinále na raketě stejného hráče opatovického Rolince.

,,Na zlínské antuce se odehrála spousta kvalitních a zajímavých zápasů. Překvapil hlavě Milan Rolinc, který ve vyřazovacích duelech porazil tři žebříčkově výše postavené tenisty. Matador z Opatovic ničil svoje soupeře nepříjemnou hrou od základní čáry, dařily se mu prohozy a vynikal také skvělým pohybem,“ informoval nejúspěšnější hráč ze Zlínského kraje v turnaji Jan Nahodil.

,,Vítězem se ale nakonec stal největší favorit Petr Handlíř. Brňan se opíral o výborný servis a bezchybnou hru na síti,“ prozradil dále Nahodil.

Ten byl se svými výkony spokojený. ,,Po dlouhé době se mi podařilo porazit Remiáše. Ve čtvrtfinálové partii s Rolincem už mi ale chyběly síly,“ uznal tenisový veterán z Valašských Klobouk Jan Nahodil.

Výsledky turnaje Zimní Grand Prix Zlína 2019:

Čtvrtfinále: Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) – Pavel Saturka (Jihlava) 6:3, Milan Rolinc (Opatovice) – Jan Nahodil (Valašské Klobouky) 6:3, Petr Handlíř (Brno) – Pavel Remiáš (Ostrava) skreč., Petr Vrba (Lipník nad Bečvou) – Miloš Michel (Bytča) 6:4. Semifinále: Rolinc – Oškrobaný 6:3, Handlíř – Vrba 7:6. Finále: Handlíř – Rolinc 6:3.