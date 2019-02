ATLETIKA

Krosový běh v okolí Jankovic v hlubokém sněhu vyhráli Radoslav Šíbl a Martina Novotná

Jankovice – Fryštačan Radomír Šíbl hájící barvy týmu Ekodrill Zlín zvítězil ve 4. ročníku horolezeckého běhu Lysinská krůta v Jankovicích na Kroměřížsku, když dosáhl v 16,5kilometrovém závodu s celkovým převýšením 867 metrů, času 1:27:35. Stříbrnou příčku vybojoval se ztrátou 3 minut a 42 sekund Jan Lachnit z Ligy 100 Olomouc, třetí místo obsadil v čase 1:33:54 Pavel Dvořák z AK Prostějov. Tomáš Minařík z kašavského Valachbajk Teamu skončil čtvrtý (1:37:46) a Josef Barot z TJ Slavkov pod Hostýmen pátý (1:37:54).

,,Byl to opravdu extrémně náročný kopcovitý závod. V něm jsme se zhruba osm kilometrů bořili do poloviny lýtek do sněhu,“ prozradil Radoslav Šíbl.

Tomu běhání do kopců většinou moc nejde. V okolí Jankovic se mu ale dařilo. ,,Ostatní soupeři asi na hluboký sníh nejsou zvyklí,“ myslí si fryštacký krosař, který byl v úvodním stoupání na Lysinu v čele společně s Pavlem Dvořákem.

,,V následném seběhu jsem však zrychlil tempo a mému největšímu soupeři z Prostějova jsem se vzdálil. Později jsem si pobyt na první příčce pohlídal až do cíle,“ potěšil další povedený výsledek v kariéře Šíbla.

Závod žen suverénně vyhrála Martina Novotná (AK Kroměříž, 1:43:35), před Kateřinou Mitáčkovou ze Zlína (1:58:22). Bronzová doběhla Jana Solanská (Maratonstav Úpice, 2:04:30).

Krosový podnik poblíž Holešova měl start i cíl ve sportovním areálu v Jankovicích. Trať vedla směrem na kopec Lysinu, rozcestí Pod Lysinou, vrch Javorčí, Poschlou a Barvínek.

ATLETIKA

Ve Zlíně se v sobotu koná 27. ročník Běhu Jižními Svahy

Zlín – Zlínští krosoví běžci v sobotu pořádají 27. ročník Běhu Jižními Svahy. Podnik je rozložený do pěti mužských a dvou ženských kategorii. Hlavní závod dlouhý 6 kilometrů, který má převýšení okolo 100 metrů, odstartuje v prostorách zlínského sídliště Jižní Svahy v parku na konci ulice Podlesí IV před denním barem U Macků, v 10 hodin. Trať povede z centrálního parku na Jižních Svazích po cyklostezce směrem na Rackovou k objektu vodárny a zpět. Prezentace probíhá od 8.45 do 9.45 hodin. Pro nejlepší běžce v cíli je připraveno zajímavé finanční ohodnocení. Po skončení hlavního běhu se na Jižních Svazích od 11 hodin uskuteční ještě dětské závody.

V loňském roce podnik na největším sídlišti ve Zlíně vyhráli Jiří Petr z Kovalovic u Brna (Solomon - Suunto, 19:54) a Helena Kotopulu z otrokovického Moraviamanu (24:18).

BASKETBAL

Valašské Meziříčí v kompletní sestavě vybojovalo dvě výhry. Kroměřížský Tomáš Kubík proměnil proti Žabovřeskám devět z deseti tříbodových pokusů

Region – Ve vítězném rozpoložení odehráli 15. a 16. kolo druhé ligy basketbalisté Valašského Meziříčí. Valaši na domácí palubovce porazili Slovan Černá Pole 91:76 a Žabovřesky 74:67.

,,V obou duelech jsme byli kompletní. Šanci na sbírání zkušenosti dostali také mladíci Vojtěch Palyza a Alexandr Markl,“ prozradil valašskomeziříčský hlavní kouč Petr Nachtmann.

Proti brněnskému celku z Černých Polí bylo jeho mužstvo suverénní. ,,V duelu se sedmým kolektivem soutěže jsme měli lepší obranu a byli jsme také úspěšnější ve střelbě. Hodně bodů jsme dali z dálky,“ pochvaloval si Nachtmann.

Žabovřesky byly nepříjemnějším protivníkem. ,,Rovněž druhý souboj jsme dobře začali. Ovšem s přibývajícími minutami jsme polevili v nasazení a problémy nám dělala zónová obrana hostů. Brňané ve čtvrté čtvrtině náš náskok dokonce stáhli na jediný bod. V závěru střetnutí jsme ale měli lepší útočný doskok,“ oddechl si po druhém zápase první muž lavičky Valachů Petr Nachtmann.

Částečně se dařilo Kroměříži. Hanáci zdolali Žabovřesky 81:77 a prohráli se Slovanem Černá Pole 75:81.

,,Proti Žabovřeskám odehrál velmi povedené utkání Tomáš Kubík, který proměnil 9 z 10 tříbodových pokusů. To je pravděpodobně rekord druhé ligy. Zápas však rozhodlo až prodloužení. V něm jsme byli bojovnějším týmem. V partii se Slovanem Černá Pole jsme tři čtvrtiny duelu dobře bránili a v průběhu této pasáže střetnutí jsme vedli až o třináct bodů. Ve čtvrté části jsme ovšem byli nedůslední v obraně a osmé družstvo toho využilo k obratu ve skóre. Porážkou jsme si tak hodně zkomplikovali cestu do play off,“ hodnotil oba zápasy kroměřížský trenér Vojtěch Šibor.

V tabulce se po 16. kole Valašské Meziříčí posunulo na první příčku. Kroměříž je jedenáctá. V dalších kolech se Valašské Meziříčí představí v sobotu v 18 hodin v Šumperku a v neděli od 11 hodin v Krnově. Kroměříž bude hrát v sobotu od 15 hodin v Krnově a v neděli od 11 hodin v Šumperku.

Výsledky 15. a 16. kola:

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – SLOVAN ČERNÁ POLE 91:76 (31:18, 56:35, 77:62)

Body Valašského Meziříčí: Blažek 28, Kašpar 19, Denk 13, Janík 11, Martin Odstrčilík 6, Kročil 5, Riemer 5, Stodůlka 4.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ŽABOVŘESKY 74:67 (26:18, 43:36, 61.51)

Body Valašského Meziříčí: Blažek 24, Janík 23, Denk 11, Riemer 8, Kašpar 4, Markl 2, Palyza 2.

KROMĚŘÍŽ – ŽABOVŘESKY 81:77 (18:20, 38:35, 53:48, 69:69)

Body Kroměříže: Kubík 29, Hlobil 18, Kadlec 13, Šindler 10, Pavlů 6, Křůmal 3, Kalousek 2.

KROMĚŘÍŽ – ČERNÁ POLE 75:81 (17:12, 39:33, 62:53)

Body Kroměříže: Hlobil 20, Kubík 15, Pavlů 12, Vavruša 7, Kadlec 6, Kalousek 5, Křůmal 3, Pobořil 3, Legát 2, Šindler 2.

HOKEJ

Vsetín doma padl po samostatných nájezdech s Třincem a v prodloužení s Vítkovicemi. Zlín si ze severozápadočeského tripu přivezl jenom jeden bod

Region – Extraligoví hokejoví junioři Vsetína prohráli o víkendu na domácím ledě dva zápasy.

V 17. kole skupiny o pořadí v play off Valaši podlehli Třinci 3:4 po samostatných nájezdech. ,,Po dlouhé době se nám podařilo bodovat v základní hrací době. Dvě třetiny jsme předváděli dobrý hokej. Ve třetí části už byl ale Třinec výrazně lepší a dobře rozehraný zápas jsme ztratili v jednapadesáté minutě, kdy Raška vyrovnal na 3:3. V nájezdech padaly pěkné góly. Ten rozhodující však proměnil hostující Adam Raška,“ byl ale i se ziskem bodu proti druhému celku tabulky spokojený domácí trenér Petr Fojtů.

V 18. kole se vsetínský kolektiv musel smířit s porážkou od Vítkovic 5:6 v prodloužení. ,,V zápase jsme prohrávali 1:4 a 2:5. V pětapadesáté minutě se nám podařilo Lukačkou srovnat stav na 5:5. A to měl ještě záhy obrovskou šanci Frydrych, který netrefil prázdnou hostující bránu. Také v prodloužení jsme mohli být ze dvou sólových akcí úspěšní. Nakonec se však z druhého bodu radovaly Vítkovice,“ informoval o zajímavém průběhu druhého víkendového střetnutí Fojtů.

Ve skupině o 13. – 24. místo se nedařilo Zlínu. Ševci v pátečním duelu prohráli v Chomutově 2:3. V utkání s předním týmem tabulky nezvládli ani nadstavbu. ,,Ztratili jsme dobře rozehrané střetnutí. Ještě v třiačtyřicáté minutě jsme totiž vedli 2:1. Uspět jsme mohli i v nadstavbě. Na jejím začátku měl totiž ze samostatného úniku velkou šanci Matyáš Hamrlík,“ konstatoval po zápase útočník beranů Vlastimil Hefka.

V sobotním souboji zlínské mužstvo neuspělo v Karlových Varech po výsledku 2:5. ,,V tomto střetnutí jsme nezvládli druhou třetinu. V ní byli domácí produktivní v koncovce. Ve třetí části jsme se zlepšili. Na obrat to ale nestačilo,“ posteskl si Hefka. Ten se však ve třetí minutě nadstavby postaral alespoň o zisk jednoho bodu pro Zlín ze severozápadočeského tripu.

Výsledky 17. a 18. kola skupiny o pořadí v play off:

VSETÍN – TŘINEC 3:4 (2:2, 1:0, 0:1 – 0:1) po SN

Branky Vsetína: Šimon Jenáček, Vašenka, Klímek.

VSETÍN – VÍTKOVICE 5:6 (1:1, 1:3, 3:1 – N 0:1)

Branky Vsetína: Vašenka, Frydrych, Pernický, Jindra, Lukačka.

Dohrávka 5. kola:

KOMETA BRNO – VSETÍN 9:2 (1:2, 6:0, 2:0 – N 1:0)

Branky Vsetína: Krupa, Šimon Jenáček.

Vsetín: Málek, Chrástecký – Ondračka, Zeman, Šimon Jenáček, Pernický, Kožený, Houser, Kunst – Půček, Jindra, Klímek, Pospíšil, Lukačka, Krupa, Adámek, Vašenka, Frimel, Frydrych, Vrána, Petriska, Zemánek.

Výsledky 17. a 18. kola skupiny o 13. – 24. místo:

CHOMUTOV – PSG BERANI ZLÍN 3:2 (1:0, 0:2, 2:0 – N 1:0)

Branky Zlína: Weintritt, Sebera.

KARLOVY VARY – PSG BERANI ZLÍN 5:2 (1:0, 4:1, 0:1 – N 0:1)

Branky Zlína: Luža, Hamrlík, Hefka.

Zlín: Kořének, Šarman – Uhříček, Jarošek, Hamrlík, Reidl, Bednařík, Pavlas, Talafa – Hefka, Bachánek, Weintritt, Lekeš, Podešva, Handl, Kozubík, Luža, Dobiáš, Fajkus, Sebera.

KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ

Závody v Lačnově ovládli Michal Krejčí a Barbora Muchová.

Lačnov – Michal Krejčí zvítězil v hlavním 10,5kilometrovém závodu v klasickém lyžování v Lačnově. Stříbrnou příčku obsadil Pavel Fojtů, třetí skončil Jiří Dohnal.

Ženy poměřily síly na sedmikilometrové trati. Prvenství mezi nimi brala Barbora Muchová. Druhá byla Petra Holznerová, třetí pozici vybojovala Marie Pechová.

,,Letošnímu ročníku závodu na běžkách v Lačnově příliš nepřálo počasí. Neustálé sněžení ztěžovalo trať. Nicméně zhruba 100 diváků vidělo spoustu dramatických soubojů,“ informoval jeden z organizátorů Tomáš Brhel.

Pořadatelé v Lačnově připravili trať s několika zatáčkami na místním fotbalovém hřišti a na okruhu okolo Sucháčkových pasek. Vypsáno bylo 6 kategorií. Na konci každého závodu musel každý lyžař střílet ze vzduchovky na malorážkový terč. Tato soutěž se hodnotila zvlášť.

,,Připravit trať bylo ovšem hlavně kvůli mrazům technicky velmi náročné,“ upozornil Brhel.

Ten také ocenil výkony dětí i méně zdatných lyžařů, kteří se nebáli poměřit síly se silnějšími soupeři. ,,Z časových důvodů nebylo totiž možně připravit víc kategorií,“ vysvětloval závěrem Tomáš Brhel.

Výsledky zbývajících kategorií:

Muži 7 km: 1. Radek Rumánek, 2. Dušan Sucháček, 3. Rostislav Zvonek.

Ženy 3,5 km: 1. Veronika Muchová, 2. Eva Muchová, 3. Hana Smejkalová.

Junioři: 1. Jakub Novák, 2. Jůlie Dohnalová, 3. Vojtěch Zvonek.

Děti: 1. Anna Štěpánková, 2. Ondřej Talafa, 3. Adéla Štěpánková.

Vítězové střelby ze vzduchovky:

Muži 10,5 km: Jan Švehlík. Muži 7 km: Dušan Sucháček. Ženy 7 km: Petra Holznerová. Ženy 3,5 km: Eva Muchová. Junioři: Martin Šerý.