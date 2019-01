ATLETIKA

Vojtěch Král vybojoval na mistrovství republiky v přespolním běhu čtvrté místo. Tomáš Navrátil skončil osmnáctý

Kroměříž – Vojtěch Král z AK Kroměříž vybojoval na mistrovství republiky v přespolním běhu v kategorii vytrvalců čtvrté místo. V Dlouhoňovicích na Ústeckoorlicku zaběhl v závodu dlouhém10 kilometrů, rozloženém do pěti okruhů, čas 33:55. Tomáš Navrátil hájící barvy stejného klubu skončil na šampionátu díky času 36:24 osmnáctý. Titul získal Jakub Zemaník (SSK Vítkovice, 33:07), před Jiřím Homoláčem z Univerzity Brno (33:16). Bronzovou pozici obsadil časem 33:41 Dominik Sádlo z Nového Města nad Metují.

,,Závod se mi povedl. Rovněž terén mi seděl. Vedoucí trojice se sice brzy vzdálila všem ostatním soupeřům, ovšem já jsem se od startu bojoval o čtvrté místo, které jsem v cíli uhájil o devět sekund před pátým v pořadí Viktorem Šináglem z Olympu Praha,“ byl v sobotu se svým výkonem spokojený Vojtěch Král.

Naopak Tomášovi Navrátilovi příliš do řeči nebylo. ,,V Dlouhoňovicích se mi neběželo ideálně. Už v úvodním kole jsem nestačil reagovat na tempo nejlepších krosařů a v průběžném pořadí jsem se propadl na konec druhé desítky. Podmáčená trať mi vůbec nevyhovovala. Účast na šampionátu však byla pro mě dobrou zkušenost. Lepší výsledky ovšem budu dosahovat v závodech na silnici,“ konstatoval v cíli Navrátil.

Zlínský seriál běhů na 2 míle má před sebou poslední letošní závod

Zlín – Poslední závod z celoroční série Běh na 2 míle se koná v sobotu v Přílukách. Start dvanáctého podniku letošní sezony je v 9 hodin na tradičním místě v oblasti průmyslové zóny před budovou Madal Bal. 3,2 kilometru dlouhý závod, který se poběží po asfaltové silnici, je rozložený do dvou rovinatých okruhů. Zváni jsou muži i ženy všech věkových kategorií. Poměřit síly může i mládež a na zkrácených tratích mají možnost zazávodit si také děti.

,,Jako vždy jsme připravili zajímavý doprovodný program a každý účastník bude v cíli odměněný teplým lívancem. Všechno zakončí závodnická tombola,“ zve na start co nejvíc zájemců jeden z pořadatelů Andrej Višněvský.

Ten zároveň ujišťuje, že běhu v Přílukách se nemusí nikdo obávat. ,,Na startu se sice objeví někteří špičkoví atleti a atletky. V příjemném prostředí a hlavně v přátelské atmosféře si k nám však chodí zasportovat amatérští běžci různého věku. V průběhu roku se u nás objevila spousta nadšenců ještě žákovského věku, ale i několik běžců a běžkyň starších ročníků. Například 69letý veterán Pavel Šmakal reprezentující SKOB Zlín, nebo 70letá Anežka Janečková z AK Zlín stále dosahují na výborné časy,“ upozorňuje Višněvský.

Letos se doposud do zlínského běhu na 2 míle do hlavního závodu aktivně zapojilo 249 atletů. Z toho bylo 158 mužů a 91 žen. V dětských kategoriích poměřilo síly 45 kluků a 42 holek. Po jedenácti podnicích je na tom v mužích nejlíp Aleš Ličman z Ekol Teamu Brno, který nasbíral 1330 bodů. Ženám jednoznačně kraluje se ziskem 808 bodů Anežka Janečková z AK Zlín.

FLORBAL

Unavenému Hluku i Lvům ze Zlína s tahouny Jaroslavem Vaňkem, Matějem Koňaříkem a Martinem Krkoškou se v Uničově líbilo.

Region – Výjezd do Uničova se divizním florbalovým klubům z našeho kraje povedl. Hluk ani zlínští Lvi neměli s výhrou na půdě posledního celku soutěže problémy a obě mužstva z jihovýchodní Moravy si proto upevnily svoje postavení v tabulce. Po 9. kole je Hluk druhý a tým Zlín Lions sedmý.

Hlučané v Uničově vyhráli 13:7. ,,Na začátku střetnutí jsme byli trochu nervózní. Na našem výkonu se projevila únava v posledních týdnech z nabitého programu i pozdní příjezd k zápasu. S přibývajícími minutami jsme se však dostali do tempa, kterému domácí nestačili čelit. Od prostřední třetiny jsme Uničov přehrávali technicky i takticky. Rovněž jsme se dokázali prosazovat individuálně na polovině soupeře. Duel jsme proto bezpečně ovládli,“ konstatoval po povinném vítězství hrající trenér celku ze Slovácka Pavel Rochovanský.

Zlínští Lvi s oporami Jaroslavem Vaňkem, Matějem Koňaříkem a Martinem Krkoškou na uničovské půdě zvítězili 12:8. ,,V zápase jsme byli favority a když domácí do něho nastoupili pouze s deseti hráči, tak jsme od úvodního buly tušili, že v partii s nejslabším celkem soutěže budeme brát tři body. Cesta k nim ale nebyla bezproblémová. Měli jsme pasáže, kdy jsme polevili v nasazení a toho soupeř využíval ke korekci skóre. To by se nám proti silnějším týmům mohlo vymstít,“ uvědomoval si po utkání kouč Zlína Zbyněk Macura.

UNIČOV – SPARTAK HLUK 7:13 (2:4, 1:6, 4:3)

Branky Hluku: Olbert 5, Janča 3, Jílek 2, Martin Krchňáček 2, Pavel Krchňáček.

Hluk: Kolečkář – Duda, Petlan, Olbert, Rochovanský, Janča, Martin Krchňáček, Jílek, Pavel Krchňáček, Kovář, Holý.

UNIČOV – ZLÍN LIONS 8:12 (2:2, 3:5, 3:5)

Branky Zlín Lions: Vaněk 2, Graclík 2, Ondroušek 2, Pospíšil 2, Baroň, Ženožička, Červenka, Horník.

Zlín Lions: Bartík – Červenka, Vaněk, Baran, Ondroušek, Ženožička, Koňařík, Tkadlec, Baroň, Horník, Martin Krkoška, Jaromír Roth, Pospíšil, Graclík.

FLORBAL

Na návrat do čela tabulky Zlínské ligy stačily Uherskému Brodu dvě remízy

Uherský Brod – Dvě remízy stačily družstvu 1. AC Uherský Brod, aby se po dohrávkách 7. a 8. kola vrátilo do čela tabulky Zlínské florbalové ligy.

Uherskobrodský kolektiv nejprve uhrál smírný výsledek 2:2 s béčkem Hluku. Brod v prestižním Slováckém derby vedl necelých sedm minut před koncem 2:1. V této pasáži střetnutí remízu pro Hlučany zachránil Olbert. ,,Oba celky postrádaly některé opory. Nicméně my jsme jeli do Hluku s úmyslem vyhrát. S šestým týmem soutěže to však bylo těžké utkání. Zvlášť, když jsme se nechávali často vylučovat. Přesilovkám domácích jsme se ale ubránili. V zápase nán také podržel gólman Sedláček,“ nebyl ovšem se ziskem pouze jednoho bodu spokojený uherskobrodský útočník Josef Vintr.

V následném zápase Uherský Brod vybojoval plichtu s družstvem FBC Slovácko 9:9. V dalším lokálním derby byla nejzajímavější závěrečná pasáž střetnutí. Brod v průběhu třetí třetiny prohrával ještě 4:8, ale také vedl 9:8. Spravedlivou dělbu bodů zařídil pětatřicet sekund před koncem utkání Opravil. ,,Soupeř byl urputný v obraně a také se mu dařily brejkové akce. Z nich byl kolektiv Slovácka maximálně produktivní. My jsme se v koncovce pořádně probudili až od pětatřicáté minuty, kdy se nám konečně dařilo proměňovat šance. Nakonec jsme i v tomto duelu přišli o vítězství. Smolný devátý gól jsme inkasovali po tečované střele,“ mrzela zbytečná ztráta Josefa Vintra.

Výsledky dohrávek 7. a 8. kola:

HLUK B – 1. AC UHERSKÝ BROD 2:2 (0:0, 1:2, 1:0)

Branky: Kahánek, Olbert – Mlynář, Vintr.

Hluk B: Podškubka – Kolečkář, Gajzur, Cileček, Kahánek, Pavel Rochovanský, Olbert, Hubáček, Koželuha.

1. AC Uherský Brod: Sedláček – Kostelník, Vintr, Krajčovič, Mlynář, Borovský, Saňák, Šlahůnek, Halík.

FBC SLOVÁCKO – 1. AC UHERSKÝ BROD 9:9 (4:2, 2:2, 3:5)

Branky: Maršálek 2, Uherek 2, Opravil 2, Lebánek, Jančík, Stašek – Halík 4, Řihák 2, Krajčovič 2, Kostelník.

FBC Slovácko: Stránský – Vlachynský, Opravil, Lebánek, Stašek, Tichoň, Maršálek, Pelka, Jančík, Uherek.

1. AC Uherský Brod: Sedláček – Kostelník, Vintr, Řihák, Krajčovič, Mlynář, Borovský, Saňák, Šlahůnek, Halík.

FLORBAL

V Lize veteránů Holešov dvakrát vyhrál. Aligátory skolil Milan Šubín. Skalp brněnského Hattricku nezastavily ani dvě vyloučení Roberta Doležala

Holešov – Domácí prostředí florbalovým matadorům Holešova svědčilo. Hanáci si po nevydařených posledních soubojích napravili reputaci, protože v Lize veteránů před vlastními diváky vybojovali dvě výhry. Ty jim v tabulce zajistily posun na druhou příčku.

Holešovský kolektiv zdolal tým FbC Aligators 3:1. Hned záhy Hanáci překonali Hattrick Brno 5:3.

,,V porovnání s posledními třemi zápasy jsme sestavu vyztužili o rychlonohého beka Roberta Doležala a také o forvarda Milana Šubína. S těmito posilami jsme mysleli na dobré výsledky,“ přiznal holešovský obránce Jan Vysloužil.

Jeho tým měl ale už v duelu s klubem FbC Aligators těžkou práci. ,,Soupeř se v letošní sezoně hodně zlepšil. Ani proti nám se aligátoři nebáli útočit a vypracovali si i několik příležitostí. V bráně nás však podržel gólman Matula. My jsme ovšem měli v utkání převahu a hlavně zásluhou dvou branek Milana Šubína se nám podařilo vybojovat těsné vítězství,“ potěšilo Vysloužila.

Skalp brněnského Hattricku byl pro Holešov větším úspěchem. ,,V souboji dvou nejlepších celků veteránské ligy jsme byli kompletní. Hosté naopak postrádali svoji brankářkou jedničku Michala Jansu. Posílil je ovšem útočník Tomáš Pavelka. Ten také naši obranu hodně trápil. Tahouna Hattricku se nám ale podařilo ubránit. Nerozhodila nás ani skutečnost, když florbalovější Brno v závěru druhé třetiny korigovalo stav na 3:2. Ve třetím dějství, přestože jsme hráli po dvou vyloučeních Doležala dvakrát v oslabení, jsme dalšími dvěma trefami tříbodový zisk potvrdili. Navíc jsme lídra soutěže v zápase přestříleli,“ radoval se Jan Vysloužil.

Výsledky 6. a 7. kola:

HOLEŠOV – FBC ALIGATORS 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky Holešova: Šubín 2, Štětkář.

HOLEŠOV – HATTRICK BRNO 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Branky Holešova: Dragan 2, Svozil, Nuhlíček, Vysloužil.

Sestava: Matula, Stoklásek – Šimoňuk, Balcárek, Svozil, Vysloužil, Nuhlíček, Šubín, Doležal, Štětkář, Dragan, Nesvadba.

HOKEJ

Hokejoví junioři Zlína ztratili dobře rozehraný zápas se Spartou Praha. S pražskou Slávii utrpěli mladí berani debakl

Zlín – Černý víkend mají za sebou extraligoví hokejoví junioři týmu Aukro Berani Zlín, kteří z duelů se Spartou Praha a Slávii Praha vytěžili pouze jeden bod. V tabulce klesli na desáté místo. V dalších soubojích hraje Zlín v pátek od 17 hodin v Liberci a v sobotu od 13 hodin v Mladé Boleslavi.

V pátek mladí berani prohráli se Spartou Praha 5:6 v prodloužení. ,,Ztratili jsme dobře rozehraný zápas,“ mrzelo domácího obránce Martina Padrnose. Zlín totiž v utkání v pětatřicáté minutě vedl 4:1 a ve dvaapadesáté minutě ještě 5:3. Pěnička a Schwamberger ale stačili v základní hrací době vyrovnat na 5:5 a po šestnácti sekundách prodlužení zajisti Pražanům dvoubodový zisk Tomáš Pěnička.

,,V první třetině byla Sparta útočnějším celkem, ve druhé části jsme se zlepšili a hra se vyrovnala. Zlomová byla pasáž okolo pětapadesáté minuty, kdy jsme neudrželi vedení 5:3. Lépe bruslící hosté díky závěrečnému tlaku nakonec vybojovali výhru,“ mrzela porážka zlínského beka Martina Padrnose.

V sobotu museli ševci strávit debakl od pražské Slávie 3:7. Ráz tohoto střetnutí nasměrovala už první minuta, kdy po úvodních šestačtyřiceti sekundách poslal hosty do vedení Jaša. To hráče Slávie uklidnilo a ti v dalším průběhu střetnutí vedli 3:0, 4:1 a 7:2. Marně bojující domácí tak v duelu s pátým celkem soutěže jenom korigovali svoji druhou nejvyšší porážku v letošním ročníku juniorské extraligy.

,,Od začátku střetnutí jsme hráli špatně. Nic se nám nedařilo. Prohrávali jsme většinu osobních soubojů. Problémy nám dělalo agresivní napadání naší rozehrávky. V utkání jsme propadli v obraně i v ofenzívě,“ uznal po druhém víkendovém zápase Martin Padrnos.

Výsledky 19. a 20. kola:

AUKRO BERANI ZLÍN – SPARTA PRAHA 5:6 (1:1, 3:1, 1:3, - 0:1) v prodloužení

Branky Aukro Berani Zlín: Kočica 2, Karafiát 2, Dlabaja.

AUKRO BERANI ZLÍN – SLÁVIA PRAHA 3:7 (0:1, 2:4, 1:2)

Branky Aukro Berani Zlín: Karafiát 2, Jenáček.

Sestava: Šimonů, Huf – Martínek, Marek, Augustin, Gába, Padrnos, Budil, Jenáček, Kollár, Gazda – Kenša, Dvořáček, Kočica, Mikulec, Chalupa, Knápek, Karafiát, Kotek, Dobiáš, Dlabaja.

TENIS

Dušana Machalu v Turnaji mistrů vyřadil Brňan Petr Handlíř. Zlínskému tenisovému matadorovi se nedařily prohozy

Region – Sezona na Českém veteránském tenisovém okruhu padesátníků Senior’s Tour 2017 skončila. V závěrečném Turnaji mistrů v kategorii Open v halovém podniku na umělém povrchu v Hranicích na Moravě se mezi jedenácti kvalifikovanými hráči představilo také pět reprezentantů ze Zlínského kraje.

Na nejlepší výsledek dosáhl Dušan Machala, který postoupil do semifinále. Matador ze Zlína porazil ve čtvrtfinále valašskoklobouckého Jana Nahodila, v semifinále ho vyřadil Brňan Petr Handlíř. ,,Na začátku letošního roku mě brzdily zranění. Léčil jsem kyčle a záda. Na nejlepší soupeře jsem proto ztratil hodně bodů. Turnajů, kterých jsem se zúčastnil, jsem si ale užíval. Nejinak tomu bylo také v Master v Hranicích na Moravě,“ přiznal Dušan Machala.

Ten si na severu Moravy na Jana Nahodila věřil. ,,Honzu dobře znám. Ve vzájemných zápasech se vždycky snaží se mnou chvíli držet krok. Ovšem razantní hrou a tlakem do jeho bekhendu ho většinou porážím. Recept na moji taktiku nenašel ani v Hranicích,“ neměl s výhrou nad zkušeným soupeřem Machala problémy.

Handlíře ovšem už zlínský veterán nepřekonal. ,,Brňan ví, co na mě platí. Nesmí se pouštět se mnou do dlouhých výměn. A to se mu v Turnaji mistrů dařilo. Navíc byl silný na servisu i na síti. Mě se v utkání o postup do finále nedařily prohozy,“ uznal porážku tenista z krajského města.

V nejdůležitějším turnaji sezony vypadli už v osmifinále Michal Friedrich z Otrokovic a Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří). Jaromír Vičan ze Zašové postoupil, stejně jako Jan Nahodil do čtvrtfinále.

V Hranicích na Moravě se hrála také Soutěž velké útěchy (o 5. místo). V ní ve finále skrečoval zápas za stavu 1:1 Miroslav Petružela Jaromírovi Vičanovi. Ve finále Soutěže malé útěchy (o 9. místo) vyhrál Josef Hnaníček nad Michalem Friedrichem 6:2.

Výsledky Turnaje mistrů v kategorii Open Senior’s Tour 2017:

Osmifinále: Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce) – Michal Friedrich (Otrokovice) 6:3, Peter Mišík (Ilava) – Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) 7:5, Jaromír Vičan (Zašová) – Pavel Saturka (Jihlava) 6:0. Čtvrtfinále: Petr Handlíř (Brno) – Miroslav Petružela 6:4, Dušan Machala (Zlín) – Jan Nahodil (Valašské Klobouky) 6:1, Peter Mišík – Pavel Remiáš (Ostrava) 6:0, Petr Vrba (Lipník nad Bečvou) – Jaromír Vičan 7:6. Semifinále: Handlíř – Machala 6:3, Vrba – Mišík 6:3. Finále: Vrba – Handlíř 6:3.

Konečné pořadí Seniors’s Tour 2017 (klasifikováno bylo 66 tenistů):

1. Petr Handlíř (Brno) 339 bodů, 2. Petr Vrba (Lipník nad Bečvou) 309, 3. Pavel Remiáš (Ostrava) 270, 4. Jan Nahodil (Valašské Klobouky) 238, 5. Dušan Machala (Zlín) 236, 6. Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) 231, 7. Pavel Saturka (Jihlava) 208, 8. Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce) 197, 9. Karel Křen (Luhačovice) 191, 10. Marián Dobrotka (Sidonie) 165, 11. Libor Zapletal (Lhotka u Zlína) 161, 12. Vlastimil Kadlec (Lomnička u Tišnova) 146, 13. Josef Táborský (Vyškov) 146, 14. Jiří Fiala (Zlín) 141, 15. Josef Kučírka (Valašské Meziříčí) 138.