O víkendu startuje play off ve 2. basketbalové lize mužů. V něm ve čtvrtfinále vyzve po základní části třetí tým tabulky Slavia Kroměříž šesté družstvo soutěže SK Žabovřesky. Série hraná na dva zápasy začíná v sobotu 6. dubna prvním duelem od 17 hodin v Brně. Druhé utkání se bude hrát v neděli 7. dubna od 10 hodin v kroměřížské hale TJ Slavia.

,,Žabovřesky mají podobný tým jako my, složený z mladých hráčů doplněný o několik zkušených borců. Vede je zkušený trenér Pavel Beneš. Brňané mají herní styl postavený na rychlém basketbalu s důrazem na rychlé zakončení nájezdem pod koš, nebo vyhozením na volného střelce. Jejich největší oporou je rozehrávač Daniel Szarowski, který střílí průměrně 18 bodů na utkání. Dalším tahounem je vysoké křídlo Vítězslav Rygl, který dokáže zakončit z podkoše i zpoza tříbodového oblouku,“ představil čtvrtfinálového soupeře trenér Kroměříže Jan Hlobil.

Hanáci si uvědomují, že do série musí od začátku nastoupit koncentrovaně a s chutí zvítězit.

,,To našim hráčům nechybí a na čtvrtfinálové duely se všichni těšíme. Pokud budeme hrát naši hru, to znamená agresivně na obou stranách hřiště, tak postoupíme do semifinále. Nutné ale je ubránit největší opory Žabovřesk,“ zná recept na postup mezi čtyři nejlepší týmy Hlobil.

V sobotu se koná Morkovské bajk. Hlavní závod je dlouhý 69 kilometrů

Kroměříž v obou zápasech nastoupí v kompletní sestavě, tedy i s po zranění vracejícím se Tadeášem Šrucem.

Hanáci ovšem žádají svoje fanoušky, aby je hlavně v domácím duelu přišli podpořit.

,,V nedělním utkání spoléháme na pomoc našich skvělých diváků. Potřebujeme, aby kolem zápasu vytvořili pravou play off atmosféru a hnali nás za postupem. Také budeme rádi, když přijdou v červeném a v hledišti vytvoří červené peklo. Červená trika Slavie Kroměříž si můžou koupit přímo ve sportovní hale,“ věří ve velkou podporu diváků Jan Hlobil. Lubomír Hotař