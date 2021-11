Bojuje na více frontách, je hrdinou nejen našeho sportovního regionu. Jedním z mála, spíše jediným tuzemským vrcholovým sportovcem hrajícím nejvyšší soutěž, který aktuálně svádí boj v první linii s epidemií koronaviru, je brankář zuberských házenkářů Milan Malina.

Brankář Zubří Milan Malina | Foto: pro Deník Ondřej Grúza

„To, co se děje nyní, jsme nikdo nezažili, je to nyní šílené. Předčilo to čísla a nasazení z posledního vrcholu a bojím se, že poslední čísla nejsou konečná,“ potvrzuje 34letý bývalý reprezentační gólman, který pracuje u záchranné služby v Rožnově pod Radhoštěm.