V Morkovicích v podniku dlouhém 46 kilometrů s celkovým převýšením 1150 metrů, dosáhl na čas 1:35:37. Na stříbrné příčce do cíle dojel s mankem 1 minuty a 31 sekund domácí morkovický biker Pavel Žák, třetí místo obsadil Vít Balcárek (Cykloop.cz BT Morkovice, 1:37:12).

Trať byla složená ze zaváděcího 8 kilometrů dlouhého okruhu a dvou 19 kilometrových kopcovitých okruhů.

,,Byl to můj poslední závod v letošní sezoně. Proto jsem v něm chtěl zabojovat o co nejlepší výsledek,“ plánoval Vojtěch Neradil.

To se mu povedlo a v Morkovicích slavil vítězství.

VOJTĚCH NERADIL NASTOUPIL NA 32. KILOMETRU

,,V zaváděcím osmikilometrovém okruhu jela vpředu patnáctičlenná skupina. Na začátku prvního okruhu jsem ale zrychlil tempo. To akceptoval pouze Pavel Žák. Společně jsme pak jeli na čele zhruba dalších 20 kilometrů. O tempo jsem se však staral já. O rozhodující nástup jsem se pak pokusil ve stoupání na kopec Kleštěnec, kde se mi podařilo od Pavla Žáka odpoutat. Ta bylo zhruba v úseku kolem dvaatřicátého kilometru závodu. Pobyt na první příčce jsem si potom pohlídal až do cíle,“ radoval se ze zisku první příčky dvacetiletý biker z Hulína v barvách PSG Cyklosportu Chropyně Vojtěch Neradil.

DAŘILO SE TAKÉ DALŠÍM REGIONÁLNÍM BIKERŮM

Do první desítky výsledkové listiny se ještě vešlo pět regionálních bikerů. Radek Ponížil (Cykloop.cz BT Morkovice, 1:38:18) skončil pátý, Dalibor Hudeček (PSG Cyklosport Chropyně, 1:41:15) bral šesté místo, Maxim Lakota (TUFO CykloZákladna Otrokovice, 1:41:15) byl sedmý, Pavel Ovesný (Snow§Bike Valašské Klobouky, 1:41:56) si z Valašska odvezl zisk deváté pozice a Jan Dřevojánek (Cyklomira, 1:42:24) byl klasifikovaný na desáté příčce.

KATEŘINA ZEMÁNKOVÁ LADILA FORMU NA ZÁVOD NA MALLORCE

Závod žen vyhrála Kateřina Zemánková (Bananariders, 2:07:41), před bikerkou z Vyškovska Ester Svobodovou z Nových Hvězdlic (2:14:12). Bronz brala za čas 2:21:55 Martina Doleželová ze Sazovic.

,,Připravuji se na listopadový závod na Mallorce. A protože jsem v Morkovicích ještě nikdy nezávodila, tak jsem si chtěla v Morkovském bajku otestovat formu,“ svěřila se Kateřina Zemánková.

Na Kroměřížsku se jí dařilo. V rychlém závodu očekávala horší podmínky.

,,Na suché trati se mi jelo velmi dobře. Od začátku jsem se dostala do tempa a v některých úsecích se mi dařilo ještě zrychlovat. Navíc mě na trati nepotkala žádná krize. Před týdnem ve Zlínské padesátce jsem byla v horším rozpoložení,“ nezapírala po vyhlašování výsledků 37letá bikerka z Uherského Hradiště Kateřina Zemánková.

SEDMADVACETIKILOMETROVÝ ZÁVOD OVLÁDLI TOMÁŠ CHOVANEC A BARBORA JANOVSKÁ

V Morkovicích uspořádali také 27 kilometrový závod.

V něm mezi muži vybojoval prvenství díly času 58:33 Tomáš Chovanec (PSG Cyklosport Chropyně). Závod žen ovládla mladá bikerka Barbora Janovská (Moravec Team, 1:14:24).

V MORKOVICÍCH SI ZAZÁVODILO 169 BIKERŮ

Celkem si v letošním Morkovském bajku včetně dětí zazávodilo 169 bikerů a bikerek.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HLAVNÍM ZÁVODU V MORKOVSKÉM BAJKU 2021 – 46 kilometrů:

Muži do 29 let: Vojtěch Neradil (PSG Cyklosport Chropyně) 1:35:37.

Muži do 39 let: Pavel Žák (Morkovice) 1:37:08.

Muži do 49 let: Radek Ponížil (Cykloop.cz BT Morkovice) 1:38:18.

Muži do 59 let: Roman Pistovčák (LOKO Břeclav) 1:53:37.

Muži nad 60 let: Karol Majerník (HaPe cyklosport Brno) 2:08:59.

Junioři: Vít Balcárek (Cykloop.cz BT Morkovice) 1:37:12.

Ženy do 35 let: Ester Svobodová (Nové Hvězdlice) 2:14:12. Ženy nad 36 let: Kateřina Zemánková (Bananariders) 2:07:41.

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ V MORKOVSKÉM BAJKU 2021:

Závod kluků (2011 – 2009) – 7,5 kilometru:

Jakub Křupala (TUFO CykloZákladna Otrokovice) 21:25.

Závod holek (2011 – 2009) – 7,5 kilometru:

Lucie Fröhlichová (Open Cycling Academy) 23:59.

Závod kluků (2013 – 2012) – 5 kilometrů:

Tobiáš Měřínský (TUFO CykloZákladna Otrokovice) 16:10.

Závod holek (2013 – 2012) – 5 kilometrů.

Karolína Černá (TUFO CykloZákladna Otrokovice) 17:47.

Závod kluků (2014 – 2015) – 2,5 kilometru:

Jonáš Janovský (Moravec team) 9:29.

Závod holek (2014 – 2015) – 2,5 kilometru:

Thea Žáčková (Open Cycling Academy) 9:30.

Závod kluků (2017 – 2016) – 1 kilometr:

Dominik Vodica 4:11.

Závod holek (2017 – 2016) – 1kilometr:

Adéla Polnická 5:53.

Odrážedla kluci (2020 – 2017) – 100 metrů:

Zdeněk Čecháček (Cykloop.cz BT Morkovice) 00.18.

Odrážedla holky (2020 – 2017) – 100 metrů:

Tereza Žáková (Cykloop,cz BT Morkovice) 00:21.