„Ve vítězství jsem začal věřit asi v polovině závodu. V závěru jsem ale měl obavy, které byly spíše psychického charakteru. Prakticky pět hodin šlapete na čele sám, to není žádná sranda,“ pousmál se 25letý talentovaný cyklista, který v cíli přiznal: „Kdyby Drásal nebyl poprvé součástí mezinárodního seriálu UCI, nestartoval bych zde.“

Přijel jste si pro vítězství?

Doufal jsem v úspěch, ale konkurence zde byla dobrá, čtyři pět českých jezdců a další ze zahraničí pomýšleli na úspěch. V úvodu závodu jsem byl opatrný, postupně jsem si ale dělal sebevědomí. Rozhodující trhák se mi podařil již ve druhém stoupání a pak jsem již náskok kontroloval. Jsem šťastný, že to vyšlo. I když jedna větší komplikace přišla na padesátém kilometru.

Co se přihodilo?

Nějaký vtipálek na jedné odbočce otočil ceduli a já si pořádně zajel. Prakticky tvrdě získaný více než dvouminutový náskok jsem ztratil, naštěstí jsem nepřišel o vedení, třebaže kluci mi opět chvíli dýchali na záda, byli za mnou nějakých dvacet vteřin.

Kdy a jak jste zjistil, že jedete špatně?

Po nějakém čase, kdy jsem nenarazil na žádnou další šipku. Chvíli jsem přemýšlel, co mám v danou chvíli dělat, ale opět jsem za to vzal. Panice jsem nepropadl.

Už jste podobnou situaci zažil?

Mnohokrát. Občas totiž trasa vede přes soukromý pozemek a takto si s námi zahrávají naschvál.

Z koho jste měl ve startovním poli největší respekt?

Čtyři pět jezdců bylo velmi kvalitních, kolegové z týmu a řada dalších ze zahraničí.

Jakou kvalitu v konkurenci maratonských závodů má holešovský podnik?

Velmi vysokou, je velmi těžký, je zde hodně těžkých kopců do tahu. V neposlední řadě je náročná i jeho délka, kdy jste téměř pět hodin na trati. Pro mě to bylo o to fyzicky náročnější, že jsem asi sto kilometrů absolvoval na čele.

Přijedete obhájit prvenství za rok?

Uvidíme, je to ještě daleko. Ale pokud bude Drásal opět v kalendáři, asi se vrátím, abych nepřišel o UCI body.

Jak slavíte vítězství?

Nyní jsem hodně unavený, hlavně potřebuji odpočinek.

Neláká vás nejdelší verze Obr?

Vůbec mě neláká! V mých očích to už je spíše turistika než závodění. V mezinárodním seriálu se totiž jezdí podniky jen okolo sta kilometrů.