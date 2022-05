Na start se postavila až v poslední možný den závodu v pátek 29. dubna. Do Prusinovic ji ochotně dovezl partner Jakub. Support na trati ji dělala a coca colu na občerstvení podávala kamarádka Veya Jínková, která sama trasu zvládla dokonce dvakrát.

,,Protože závodní sezona ještě pořádně nezačala a do ideální formy se teprve dostávám, tak jsem se na prusinovický ultramaraton nijak speciálně nepřipravovala. Tréninkové kilometry jsem odběhala hlavně v Krčském lese, když jsem doma v Holešově, tak v hostýnských kopcích. Od podzimu běhávám tak 5 až 10 hodin týdně. Do původních plánů to však mám hodně daleko,“ uznává Pospíšilová.

O taktice měla jasno. ,,Neztratit se v rohálovských hvozdech a zaběhnout čas okolo 4 hodin a 30 minut. Ke splnění plánu mi v cíli moc nechybělo. Nicméně moje mentální nastavení se v závodu nesešlo s tím fyzickým. Na trase jsem se od začátku až do konce trápila. A to byly v porovnání s loňským rokem téměř ideální podmínky. Bylo suchu a nepršelo. Také bylo větší teplo,“ nezapírala vytrvalkyně z Holešova.

Ta na panoramatické běhatelné rychlé trati proto ocenila ,,koupačku“ na 42. kilometru.

,,V tomto úseku mi přišel vhod brod v Holešově pod Holajkou,“ přiznala Kateřina Pospíšilová.

Prvenství v Prusinovicích oslavila 1. května prací. A pak už zase spřádala plány na další své letošní vrcholy sezony.

,,V červenci se postavím na start Malofatranské 100, v srpnu zabojuji o co nejlepší výsledek v domácí Hostýnské osmě a na konci srpna se chytám do Alp na pětidenní etapový přeběh legendárního Ultra Tour du Mont Blanc,“ prozradila Pospíšilová.

Do letošního ročníku Rohálovského běžeckého samozávodního ultramaratonu se registrovalo 64 běžců a běžkyň. Závod jich absolvovalo 59. Z toho bylo 17 žen.

VÝSLEDKY 3. ROČNÍKU ROHÁLOVSKÉHO ULTRAMARATONU 2022 – ŽENY:

1. Kateřina Pospíšilová (Podhostýnský lenochod) 4:50:39

2. Michaela Chytílková (Holešov) 4:53:15

3. Ivana Martinčíková (Lověšice) 4:59:50

4. Veya Jínková (Chřibské paninky) 5:22:28

5. Vendula Skoupá (Sykora running team) 5:45:27