ROZHOVOR/ Původně chtěl rozbít stereotyp, zkusit něco nového. Při premiéře Obra Drásala v létě 2014 triumfoval, k tomu přidal dalších osm vítězství. Přesně za rok by mohl slavit už jubilejní desátý titul. A pak to třeba definitivně položit. „Rozhodně na to nemyslím, teď říkám, že se už nikdy na start nepostavím,“ pronesl úspěšný závodník po sobotním vítězství.

„Devítka by mi stačila, pořád je to pěkné číslo. Uvidíme však, jak to bude vypadat za měsíc, dva. Nechme se překvapit,“ zůstává Jobánek trochu tajemný.

Napadlo vás před deseti lety, že byste tak často mohl vyhrávat?

Vůbec ne. Závodil jsem eliťácky, hodně jsem se tomu věnoval. Tehdy jsem do toho šel spíše z hecu, ze srandy. Abych naboural stereotyp a vyzkoušel si něco jiného. Toto utrpení se mi zalíbilo. Je to pro mě trochu droga. (úsměv)

Až taková, že byste chtěl zkoušet ještě více maratonů?

Naštěstí je to pouze jednou za rok. Nedokážu si představit, že bych takových závodů jel několik. Znovu mi to dalo zabrat.

Na začátku července vás čeká další závod, že?

Už ve středu jsem nahlášený na start Bike Trilogy, což je etapový závod v Teplicích nad Metují. Pro mě je to druhý srdeční závod. Termín je však šibeniční, uvidím, jestli se dám dohromady.

Jak probíhá rozhodování, zda zasáhnete do dalších závodů?

Loni jsem byl po dojezdu hodně bolavý, nebylo mi vůbec dobře. Dlouho ve mně leželo, že to bylo naposled. Poslední měsíc jsem našel čas, abych něco natrénoval. Troufnul jsem si na to.

Stačí vám vážně se rozhodnout měsíc nebo dva před Obrem?

Pořád se snažím hýbat, mám vytrvalostní aktivity, ať už ski alpy nebo běžky. Na kole navíc jezdím celý rok, i když zimu už omezuju. Rozhodně by nefungovalo, kdybych jen ležel na gauči a rozhodl se poslední měsíc.

V čem stále vidíte takovou motivaci?

Zážitky jsou na trati každý rok jiné, z většiny si pamatuji okamžiky, co se kdy dělo. Zůstane mi to v paměti, motivuje mě to pořád dokola. Procházíte si krizemi.

Jaký byl letošní závod?

První půlka se mi jela dobře, možná to bylo i tím, že jsme od začátku nastoupili trochu volněji. Očekával jsem, že za námi dojedou kluci z áčka. Přijeli zrovna v době, kdy je trať kolem Kelčáku nejtěžší. Dlouho jsme se spolu nesvezli.

Na trati panovalo obrovské teplo. Jak jste se popasoval s klimatickými podmínkami?

První čtyři hodiny díky včasnému startu vypadaly slušně. V závěru bylo znát, že je hodně vedro. Lesy jsou tady docela vykácené, na některých výjezdech je to dost peklo. Poslední hodinku jsem měl náběhy na křeče. Snažil jsem se hodně pít, naštěstí mě nedostaly. Chystal jsem si deset litrů jonťáků a dalších pití.

Co je na Obrovi nejhorší?

Je to vše dohromady, komplexní pocit únavy a vyšťavení. Volím si tempo, abych nechytl křeče. Když to na mě jde, tak zvolním, pak je to lepší a nastoupím.

Vyhrál jste už devětkrát. Je každé další vítězství pro vás cennější?

Úplně to tak říct nejde, všech si vážím stejně. Je to více o boji se sebou samotným než soupeři, oproti krátkým závodům o hlavě. Je potřeba si zvolil taktiku, rozumné tempo a poprat se s tratí.