,,Hned po vyhlášení výsledků začne večerní zábava. Vystoupí kapela SKARLET rock, po nich EXPO & PENSION rock,“ zve Koplík na sobotu do Prusinovic.

Pořadatelé vypsali 5 mužských, 2 ženské a 1 juniorskou kategorii. Zazávodit si můžou i tandemy. Vypsány jsou rovněž speciální kategorie, a to pro bikery nad 100 kg, soutěž tříčlenných týmů a soutěž o nejlepšího reprezentanta a reprezentantku Prusinovic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.