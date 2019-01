Morkovice – Prvoligoví florbalisté Počenic hostili druhý a třetí tým celek tabulky Paskov a Havířov. Oba soupeři dávali zdarma florbalové lekce. Paskov nastřílel Počenicím dvanáct a Havířov sedm branek.

Počenice na soupeře nestačily. | Foto: DENÍK/Libor Kopčil

SFK KOZEL POČENICE – PASKOV SAURIANS 1:12 (0:1, 0:5, 1:6)

V první třetině byli Paskovští lepší a zaslouženě v Morkovicích vedli 1:0. Hosté měli famózní vstup do druhé třetiny, ve které přidali dalších pět branek. Domácím chyběli útočníci Uhrinovský a Zavadil a na výkonu Počenic to bylo znát. Počenickým florbalistům, kteří vstupovali do zápasu jako vedoucí tým tabulky, se nedařilo nic.

Nerovná hra kočky s myší pokračovala i v závěrečné části. Paskovští přidali dalších šest branek. Dvě minuty před koncem vstřelil alespoň čestnou branku domácích po přihrávce Houště junior Šindelka.

„Byla to jenom otázka času, jak dlouho budeme soupeři vzdorovat. V úvodu jsme ještě stačili fyzicky, i když Paskov byl od začátku lepší. Měli jsme v první třetině pořádné štěstí, když se hosté trefovali do brankáře, nebo mimo branku. Od druhé třetiny už nešlo se zápasem nic dělat. Herně byl Paskov na úplně jiné úrovni a ve složení v jakém jsme nastoupili, jsme mu nemohli konkurovat,“ řekl po utkání domácí trenér Tomáš Olšina.

Branka a asistence Počenic: 58. Šindelka (Houšť).

Počenice: Michajlovič – Zimek, Svoboda, Fiala, Pátík – Šindelka, Hyánek, Houšť, Kovařík, Lazor, Bláha. Trenér: T. Olšina.

SFK KOZEL POČENICE – TORPEDO HAVÍŘOV 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)

Ve druhém zápase se Počenice snažily hlavně bránit a překazit soupeřovu přihrávku. Právě kvalitní kombinace a běhavost byly největšími přednostmi Havířova. Od úvodních minut byl domácí gólman Michajlovič pod palbou střel. Inkasoval však jen jednou. I ve druhé třetině měli hosté míček častěji na svých holích.

Domácí hrozili jen z brejků, ale přesto se jim podařilo ve 28. minutě po samostatném nájezdu Lazora vyrovnat. Územní převaha hostů se začala v dalších minutách projevovat i na podobě skore. Ve druhé části inkasovaly Počenice třikrát. V závěrečném dějství vedl Havířov už 6:1, když se podařilo snížit domácím brankou Houště.

Počeničtí nakonec hostům podlehli 2:7 a v tabulce klesli z prvního na třetí místo.

„Havířov preferuje především defenzivu, takže to byl úplně jiný zápas. Proto jsme nedostali tolik branek jako v předchozím zápase. Soupeř nás nepouštěl do šancí. Naší jedinou zbraní tak byly jenom brejky. Od poloviny zápasu už nám chyběly síly. Hráči by rádi hráli první ligu, ale chovají se, jakoby hráli šestou obecnou. Přístup některých z nich je katastrofální. Namísto zápasu odjeli na dovolenou na hory. Tímto způsobem to nejde dělat,“ zdůraznil Tomáš Olšina.

Branky a asistence Počenic: 28. Lazor (Houšť), 51. Houšť (Lazor).

Počenice: Michajlovič – Zimek, Svoboda, Fiala, Pátík – Šindelka, Houšť, Kovařík, Lazor, Kalus, Bláha. Trenér: T. Olšina.

1. Paskov 16 11 0 0 5 115:66 33

2. Havířov 16 9 2 2 3 84:60 33

3. Počenice 16 9 2 0 5 112:105 31

4. Žďár n/S. 16 10 0 0 6 104:79 30

5. Otrokovice 16 9 1 1 5 107:88 30

6. Havl. Brod 16 9 0 2 5 91:77 29

7. Znojmo 16 7 1 2 6 85:95 25

8. Litvínov 16 7 1 1 7 97:106 24

9. Vinohrady 16 5 1 0 10 84:84 17

10. Č. Budějovice 16 3 2 3 8 80:112 16

11. Pelhřimov 16 4 1 1 10 92:114 15

12. Jablonec 16 1 1 0 14 64:129 5