Prezentace bude probíhat na fotbalovém hřišti mezi 15.30 a 17.30 hodinou.

,,Od startu vede trať po silnici směrem do Bystřice pod Hostýnem. U kapličky se odbočí doprava a po další asfaltové cestě se pokračuje směrem k Hostýnu. Asi po 400 metrech se přeběhne na polní cestu a po dalších 100 metrech se odbočí doleva a kolem kapličky pod strání se vyběhne na Stráň, kde bude občerstvovací stanice. Poté se poběží po louce vedle sloupů s vysokým napětím až k lesu pod Hostýnem. Zde se trať závodu kříží s turistickou trasou z Bystřice pod Hostýnem. Ovšem už po 20 metrech se ostře odbočí vlevo do kopce, který směřuje k Vodní kapli na Hostýně. Odtud se po schodech vyběhne až pod hostýnskou baziliku. Zde je obrátka a potom se kolem restaurace Ovčárna po Císařské cestě, Brusenským chodníkem po Svážnici a přes Loučku poběží zpět do cíle,“ podrobně popsal trať Josef Barot, hlavní organizátor závodu.

Slavkovský poutní běh má ale letos zásadní nový formát.

,,Nepůjde v něm o výsledek. Tento běh, ale klidně i pochod je určen pro každého, kdo si troufne zdolat trasu po stopách tradiční poutě ze Slavkova pod Hostýnem na Svatý Hostýn a vrátit se zpět. Od tohoto roku se nebude jednat o klasický závod. Výsledky v cíli nebudou vyhlášeny. Hlavní motivací každého účastníka je dostat se po značené trase ze hřiště k bazilice na Hostýně. Tam si vyzvedne pamětní očíslovaný náramek a s ním se vrátí zpět do místa startu na hřišti ve Slavkově pod Hostýnem. Číslo na náramku určí pořadí na Hostýně. Náramek bude slosovatelný v tombole. Časový limit pro zdolání trasy je pohodlných 90 minut. Pro zájemce bude možnost nechat si v cíli zapsat čas v minutách na prázdné ,,startovní číslo“. Bude to pro něho památka a motivace pro příští ročník Slavkovského poutního běhu, nebo pochodu,“ vysvětloval Barot.

Kapacita běhu (pochodu) je omezená z důvodu propustnosti trati na 100 účastníků. Rezervace je možná na emailové adrese slavkovskypoutnibeh@gmail.com.

Už v 17.15 se ve Slavkově pod Hostýnem na okruhu kolem hřiště poběží kilometrový běh Slavkovské kolečko pro rodiče s dětmi. Všechny děti dostanou v cíli perníkovou medaili.

Loňský Slavkovský poutní běh, který se běžel ještě jako závod, mezi muži vyhrál v čase 25:35 Pavel Dvořák (Atletika Alojzov). Mezi ženami zvítězila Martina Novotná z Brusného, jež první příčku vybojovala za čas 32:35.