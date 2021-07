Prezentace do závodu bude probíhat na místním obecním úřadě mezi 15.30 a 17.30 hodinou.

,,Od startu u autobusové zastávky na návsi se poběží po silnici směrem do Bystřice pod Hostýnem. U kapličky se odbočí doprava a po další asfaltové cestě se pokračuje směrem k Hostýnu. Asi po 400 metrech se přeběhne na polní cestu a po dalších 100 metrech se odbočí doleva a kolem kapličky pod strání se vyběhne na Stráň, kde bude občerstvovací stanice. Poté se poběží po louce vedle sloupů s vysokým napětím až k lesu pod Hostýnem. Zde se trať závodu kříží s turistickou trasou z Bystřice pod Hostýnem. Ovšem už po 20 metrech se ostře odbočí vlevo do kopce, který směřuje k Vodní kapli na Hostýně. Odtud se po schodech vyběhne až pod hostýnskou baziliku. Zde je obrátka a potom se kolem restaurace Ovčárna po Císařské cestě, Brusenským chodníkem po Svážnici a přes Loučku poběží zpět do cíle,“ podrobně popsal trať hlavní organizátor závodu Josef Barot.

Už v 17.30 se ve Slavkově pod Hostýnem poběží kilometrový závod Slavkovské kolečko pro rodiče s dětmi. Všechny děti dostanou v cíli perníkovou medaili.

Pro nejlepší muže a ženy v hlavním závodu jsou připravené medaile a věcné ceny.

Loňský Slavkovský poutní běh ovládl v čase 31:36 Jaroslav Kukučka (Slavkov pod Hostýnem). Mezi ženami zvítězila také domácí vytrvalkyně Lenka Janečková, jež první příčku vybojovala za čas 40:08.