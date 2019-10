/FOTOGALERIE/Seriál pěti závodů v pěti různých sportech Valachy Tour v krásném prostředí valašské přírody má staronové vítěze. Svá prvenství v 7. ročníku obhájili Lucie Skřivánková z týmu Kolovna KM - BT Morkovice a Petr Šťastný z Sport Races. Král a královna této sezony kromě hodnotných cen od partnerů získali jako už tradičně pravou valašsku od řezbáře z Velkých Karlovic Tomáše Dujky.

Valachy Tour 2019 | Foto: archiv pořadatele

Pěti klání v okolí Resortu Valachy ve Velkých Karlovích a v Novém Hrozenkově se zúčastnilo 1900 dospělých závodníků a do dětské Valachy Tour se zapojilo 1170 dětí ve věku od 2 do 16 let. „Zejména amatérští sportovci si vyzkoušeli klasické běžkování s čelovkami, terénní duatlon, bikemaraton, triatlon na dvou různých tratích běžecký trialový závod,“ připomněl prezident seriálu Vladimír Sušil.