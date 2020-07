„Z vítězství mám velkou radost. Valachy man je moje srdcovka, navíc je to závod v domácím prostředí,“ připomíná rodák ze Vsetína, který byl za rok 2019 vyhlášen českým triatlonovým talentem roku.

Ze všech tří jeho vítězných Valachy manů byl podle něj ten letošní nejtěžší. Den předtím se totiž nad Valašskem prohnala bouře, která rozbahnila trať kola. „Moje výhoda ale byla, že zdejší terény znám, trénuji tady pořád,“ připomíná.

V hlavním sobotním závodě poutal nejvíc pozornosti očekávaný souboj favorizovaného Grebíka s Lukášem Kočařem, aktuálně nejlepším terénním triatletem v Česku. Oba vyráželi na trať až jako poslední, Grebík deset vteřin před Kočařem.

„Bohužel jsem v depu po plavání ztratil čip. Kvůli tomu jsem přišel o půl minuty a do konce závodu i kontakt s Radimem. Ani tak bych ho ale dnes neporazil, byl výborný. Podle mě je největší nadějí českého olympijského triatlonu,“ vysekl poklonu svému přemožiteli Kočař.

Grebík v cíli přiznal, že šanci na zlatý hattrick a k tomu silného soupeře v zádech vnímal jako velký tlak. „Lukáš je top jezdec na horáku i silničce, na kole je nepřemožitelný, takže jsem celou dobu čekal, kdy mě dojede, což by mě určitě demotivovalo. To se naštěstí nestalo,“ oddechl si.

Ženskou kategorii ovládla Helena Karásková, pro kterou to byl po ročníku 2018 druhý start na Valachy Manovi a podruhé vítězný. „Minule, když bylo sucho, to byl na kole doslova letecký den, zato dnes mi to v tom blátě moc nejelo. Ale i tak to bylo hezké,“ pochvalovala si triatletka, která má na svém kontě řadu mistrovských titulů v terénním či zimním triatlonu.

Na krátké trase se radoval Petr Vabroušek. „Sprinty jsou pro mě zábava bez ambicí, chodím si je hlavně užít, takže vítězství pro mě bylo příjemné překvapení. Jezdím sem rád. Za těch deset ročníků přibylo lidí, přidala se dlouhá trasa, celá akce narostla, ale co na Valachy Manovi zůstává pořád stejné a skvělé, je atmosféra a pořadatelské zajištění," zhodnotil Vabroušek.

Závod štafet letos přilákal 34 týmů. Zajímavostí byla úvodní čestná štafeta v čele s Františkem Kubínkem, vítězem Valachy Mana 2017, jehož sportovní kariéru před časem zabrzdila vážná zranění z autonehody a nyní se z ní postupně zotavuje a vrací se ke sportu. František Kubínek se ujal plavecké části štafety, kterou na kole doplnil prezident Valachy tour Vladimír Sušil a na běhu ji zakončil další z pořadatelů Bohuslav Komín. „Na Valašsku je to vždy super, atmosféra byla opět výborná a plavalo se mi skvěle. Byl to krásný den. Příští rok určitě rád přijedu zase,“ pochvaloval si František Kubínek, který navíc také předával medaile vítězům závodu.

Kromě prize money pro absolutní vítěze v celkové hodnotě 40 000 korun odměnili pořadatelé tradičně také všechny ostatní účastníky v cíli speciálními medailemi. Ty letošní ručně vyrobili skláři Pavel a Tomáš Horákovi ze sousední Karolinky. Vznikly s maximální šetrností vůči přírodě, z použitých čtyřlitrových sklenic, které skláři postupně sbírali od ledna. Nejmenší závodníci do šesti let pak jako vždy obdrželi medaile z perníku.

Desátý ročník oblíbené sportovní akce, která se během let stala největším veřejným triatlonovým závodem u nás, přilákal k vodní nádrži Na Stanoch v Novém Hrozenkově 700 sportovců a k tomu 280 dětí, což bylo o zhruba stovku méně než v posledních dvou rekordních letech.

„S přihlédnutím k situaci nás tento zájem potěšil. Závod byl pro všechny komfortní a bezpečný. Po domluvě s hygieniky jsme přijali řadu opatření pro bezpečnost závodníků i diváků, mj. jsme omezili kapacitu startovní listiny, navýšili zázemí pro registrace, aby se lidé neshlukovali, v časovém rozvrhu jsme oddělili závod dětí a dospělých, zredukovali doprovodný program. Výhodou je, že má Valachy Man tradičně intervalový start, což samo o sobě omezuje kumulaci lidí na jednom místě,“ uvedl prezident Valachy tour Vladimír Sušil.

Neobvyklým počinem byl i finanční příspěvek z Valachy Mana pro domov seniorů ve Velkých Karlovicích. Fotografové od Nikonu zhotovovali zájemcům na místě pamětní placky s jejich fotografií „výměnou“ za dobrovolný příspěvek do kasičky. Vybralo se 7 260 korun.

V rámci seriálu Valachy tour, pořádaného Resortem Valachy Velké Karlovice, jsou plánovány letos ještě dvě akce: 29. srpna by se měl konat závod horských kol Bike Valachy, 17. října pak Běhej Valachy.

Valachy Man 2020

Dlouhá trasa – muži: 1. Radim Grebík (TITAN TRILIFE) 1:06:31, 2. Lukáš Kočař (KONRAD TOOLS triatlon) 1:08:46, 3. Vojtěch Bednarský (TITAN TRILIFE) 1:10:03

Dlouhá trasa – ženy: 1. Helena Karásková (Lawi Lekcebajku) 1:20:10, 2. Alžběta Hrušková (KONRAD TOOLS TEAM) 1:23:43, 3. Anna Lužná (OPLT Cycling) 1:23:52

Krátká trasa – muži: 1. Petr Vabroušek (Author Tufo Trilife) 0:45:35, 2. Kryštof Bursa (ZLPK) 0:48:27, 3. Jiří Souček (naBOSo) 0:49:34

Krátká trasa – ženy: 1. Alena Losertová (Zapro team) 0:55:32, 2. Monika Kadlecová (CK EPIC DOHŇANY SVK) 0:56:09, 3. Dita Ryšková 0:57:44