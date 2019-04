Atraktivní novinku v podobě rodinných štafet přinese sportovcům Valachy duatlon, který se uskuteční jako součást série Valachy tour v sobotu 4. května v beskydských Velkých Karlovicích. On-line registrace probíhá na www.valachytour.cz, do 22. dubna za zvýhodněné startovné.

„Dětí na našich závodech přibývá a my chceme podporovat tento trend a rodinný charakter Valachy tour. Proto jsme se rozhodli, že letos duatlon obohatíme o rodinné štafety tvořené dvěma závodníky, přičemž jeden musí být mladší šestnácti let – ideálně rodinní příslušníci, ale není to nutnou podmínkou. To, jak si mezi sebou rozdělí běžeckou a cyklistickou disciplínu, je na jejich uvážení. Vzhledem k obtížnosti cyklistické části ale doporučujeme, aby se mladší člen štafety ujal spíše běhu,“ říká prezident Valachy tour Vladimír Sušil.