,,Na chomýžské střelnici Skalka se závodilo ve střelbě na 2 x 25 terčů. Šest nejlepších střelců postoupilo do finále. V něm se střílelo na 1 x 25 terčů. Soutěž byla zajímavá a vyrovnaná až do konce závodu. Daniel Súkup postoupil do finále s nástřelem 49 terčů. Ve finále k nim přidal dalších 20 terčů. Miroslav Matejík starší sestřelil 68 holubů, Igor Lenikus měl 67 zásahů,“ informuje jeden z pořadatelů Jan Štěpaník starší.

,,Letošního závodu v americkém trapu v Chomýži se zúčastnilo 36 střelců. To dokazuje, že prostředí střelnice Skalka nad obcí Chomýž je mezi střelci oblíbené. Závodilo se však v náročných podmínkách. Bylo velké horko, teplota se pohybovala kolem 30 °C,“ prozradil ještě Jan Štěpaník starší.

Další už 32. ročník závodu v americkém trapu se v Chomýži se uskuteční na přelomu července a srpna 2025.