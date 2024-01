Klub Aspot Hulín v sobotu 20. ledna pořádá 18. ročník silničního běhu Hulmenská desítka. Start závodu dlouhého 10 kilometrů, je ve sportovním areálu na fotbalovém a atletickém stadionu Spartaku Hulín, v 10 hodin. Cíl je na stejném místě. Prezence končí v 9.45 hodin. Trať povede z Hulína směrem do Pravčic a zpět.

Klub Aspot Hulín v sobotu 20. ledna pořádá 18. ročník silničního běhu Hulmenská desítka. | Foto: Lidka Polišenská

Závodit se bude ve 4 mužských kategoriích. Poměřit síly si můžou muži do 39 let, do 49 let, do 59 let a nad 60 let. Svůj závod na Hané mají také 3 ženské kategorie: ženy do 34 let a ženy do 44 let a ženy nad 45 let. Vypsané jsou také kategorie o nejlepšího Hulíňáka a nejlepší Hulíňačku.

Nejlepší tři muži i tři nejrychlejší ženy v absolutním pořadí budou finančně odměněni.

V případě příznivého počasí pořadatelé do programu Hulmenské desítky zařadí také dětské závody. Od 12 hodin si můžou v kategoriích podle věku zazávodit kluci a holky od 3 do 15 let. Ti mají připravené tratě od 150 metrů do 1500 metrů.

Startovné pro dospělé běžce je 200 Kč, děti zaplatí 50 Kč.

A po sportovním výkonu bude v Hulíně pro všechny účastníky připravené chutné občerstvení.

V posledním ročníku Hulmenské desítky v roce 2023 hlavní závod mužů ovládl časem 34:44 Tomáš Navrátil (AK Kroměříž). V ženách se ze zisku první příčky radovala zlínská vytrvalkyně Jana Žaludková, která první místo vybojovala za čas 45:55.