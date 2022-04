,,Bikery na Kroměřížsku čekají tři šestnáctikilometrové okruhy. Trasa má převýšení 1200 metrů,“ informuje Pavel Mich za organizátory.

Pořadatelé z klubu Bike Triatlon Morkovice v hlavním závodu vypsali 3 mužské kategorie (pro ročníky narození 1983 – 2003, 1973 – 1982 a 1963 – 1972).

,,Nejlepší bikeři v cíli obdrží pohár a věcné ceny,“ prozradil ještě Mich.

V Morkovicích připravili ještě dva závody. Ten 32 kilometrů dlouhý má převýšení 800 metrů. V něm si zazávodí muži bez rozdílu věku i ženy bez rozdílu věku. Šestnáctikilometrový závod má převýšení 400 metrů. V něm mají možnost poměřit síly kadeti a kadetky od 15 let a starší žáci a starší žačky od 13 let. V Morkovicích připravili také bikerové závody pro děti. Ty si podle věku zazávodí na tratích od 100 metrů do 8 kilometrů.

V tradičním dubnovém závodu horských kol na Hané ve všech kategoriích očekávají kolem 300 bikerů.

V roce 2021 se Morkovské bajk kvůli koronavirovým opatřením uskutečnil až 9. října. Loni na podzim hlavní závod měřil 47 kilometrů a měl převýšení 1150 metrů. Mezi muži v něm první příčku vybojoval Vojtěch Neradil. Reprezentant týmu PSG Cyklosport Chropyně v něm zajel čas 1.35:37. Závod žen vyhrála Kateřina Zemánková z Uherského Hradiště (Bananariders, 2:07:41).