V sobotu 20. dubna začíná v našem kraji letošní třídílný seriál Franz Josef Kaiser Nočních běhů. Prvním závodem bude 7. ročník Nočního běhu v Kroměříži. Start 5 kilometrů dlouhého závodu je na kroměřížském Velkém náměstí, ve 20.30 hodin.

Běžecký seriál, pořádaný spolkem Běhy Zlín, je určen široké veřejnosti. Akce postupně zavítá také na Rusavu a do Zlína. Běžci budou mít možnost běhat i místy, které mají svoji historii a běžně jsou ve večerní dobu nepřístupné veřejnosti.

,,Například v Kroměříži trať vede Podzámeckou zahradou. Do ní se přitom veřejnost po setmění běžně nedostane. Běžci se tak na trase možná potkají i s pávy,“ popsal atraktivitu kroměřížského závodu jeden z jeho pořadatelů Bob Komín.

Odměny ve všech závodech čekají na nejlepší ve 4 mužských a 4 ženských kategoriích, včetně juniorů.

Součástí každého závodu bude i tandemový běh dvojic složených bez rozdílu věku, muž a žena, dvě ženy a dva muži. Novinkou pro rok 2024 jsou tandemy pro rodiny, tedy dospělý a dítě do 10 let a další kategorie dospělý a dítě do 15 let.

Každý účastník Franz Josef Kaiser Nočního běhu vždy dostane v cíli na památku originální medaili.

Na Noční běh v Kroměříži je možné se přihlásit přes web závodu za zvýhodněné startovné do středy 17. dubna (jednotlivci 500 Kč, tandemy 2 dospělí 850 Kč a tandemy Family 600 Kč). Nebo na místě v den závodu v sobotu 20. dubna (jednotlivci 600 Kč, tandemy 1000 Kč a tandemy Family 700 Kč).

V loňském roce kroměřížský Noční běh mezi muži vyhrál Filip Vabroušek z Malenovic (Sykora running), který 5kilometrový závod ovládl v čase 16:37. V závodě žen zvítězila Jarmila Hastíková. Vytrvalkyně z Napajedel se na Hané blýskla časem 19:28.

V roce 2023 si v Nočním běhu v Kroměříži ve všech kategoriích zazávodilo 165 vytrvalců, z toho bylo 88 mužů a 77 žen.