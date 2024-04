V sobotu 6. dubna se v Morkovicích uskuteční 13. ročník závodu horských kol a gravelových kol Morkovské bajk. Start hlavního 69 kilometrů dlouhého závodu je před morkovickou sokolovnou, ve 13 hodin. Na stejném místě bude také cíl.

V sobotu 6. dubna se v Morkovicích uskuteční 13. ročník závodu horských kol a gravelových kol Morkovské bajk. | Foto: se svolením Pavla Žáka

,,Bikery na Kroměřížsku čekají tři 23kilometrové okruhy. Trasa má převýšení 1800 metrů. Okruh je vhodný jak pro horská, tak i pro gravelová kola,“ informuje za domácí organizátory Pavel Žák.

Pořadatelé z klubu Bike Triatlon Morkovice v hlavním závodě vypsali 3 mužské kategorie (pro ročníky narození 1985 – 2005, 1975 – 1983 a 1974 a starší), vypsána je také jedna společná kategorie žen.

V Morkovicích připravili ještě dva závody.

,,Ten 46 kilometrů dlouhý má převýšení 1200 metrů. 23kilometrový závod má převýšení 600 metrů. V něm mají možnost poměřit síly junioři a juniorky od 17 let, kadeti a kadetky od 15 let a starší žáci a starší žačky od 13 let,“ zve do Morkovic Pavel Žák.

V Morkovicích pořádají také bikerové závody pro děti. Ty si podle věku zazávodí na tratích od 100 metrů do 8 kilometrů.

V tradičním dubnovém závodě horských kol na Hané ve všech kategoriích očekávají kolem 300 bikerů.

V roce 2023 v hlavním 32kilometrovém závodě, který se jel v nepříznivém počasí, v Morkovském bajku zvítězil časem 1:26:32 Lubomír Petruš ze znojemské formace D2Mont Merida.

Loňského závodu se ve všech kategoriích včetně dětským na všech tratích zúčastnilo 153 bikerů.