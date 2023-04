Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně v sobotu 15. dubna v okolí Kroměříže a v kopcích Chřibů pořádá jubilejní 20. ročník závodu horských kol FORCE Chřibská padesátka.

pozvánka na Chřibskou padesátku 2023, na sobotu 15. dubna 2023 | Foto: Sophie Malošíková

Start hlavního 50 kilometrů dlouhého závodu je v areálu kroměřížského Výstaviště Floria, v 11 hodin. Trať, která má převýšení 1000 metrů, povede převážně po zpevněných lesních cestách směrem na Kotojedy, kopec Bunč a zpět do Kroměříže. Cíl je opět na Výstavišti Floria.

Pořadatelé budou hodnotit celkem 5 mužských kategorií, 2 ženské kategorie a kategorii juniorů.

V rámci Chřibské padesátky se pojede také 33 kilometrový závod. Ten má převýšení 620 metrů. V něm poměří síly muži do 19 let, muži nad 19 let, ženy do 19 let a ženy nad 19 let. Tento závod odstartuje rovněž v 11 hodin.

,,V obou závodech si můžou zazávodit špičkoví bajkeři, ale také všichni další zájemci z řad široké sportovní veřejnosti,“ láká na Hanou hlavní organizátor letošní Chřibské padesátky Vladimír Kučera.

Na Hané se v obou závodech očekává účast zhruba 400 bajkerů.

V loňském roce na 50 kilometrové trati zvítězil reprezentant znojemské formace D2Mont Merida Cycling Team Filip Rydval. Na ní zajel čas 1:52:38. Mezi ženami vybojovala první příčku česká reprezentantka Tereza Tvarůžková z Jarcové (Expres CZ Tufo Tým Kolín, 2:11:08). 33 kilometrů dlouhý závod mezi muži ovládl Marek Vykoukal (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 1:12:33). Mezi ženami dojela na prvním místě Andrea Martincová (Endeka Bassta Team, 1:26:54).