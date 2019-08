V sobotu se uskuteční 16. ročník běhu na Svatý Hostýn. Závod startuje ve 13 hodin na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem. Cíl je u rozhledny na Svatém Hostýně. Běžci při stoupání na vrchol Hostýna musí zdolat trať dlouhou 5 kilometrů s převýšením 422 metrů.

Běh na Hostýn | Foto: archiv pořadatelů

Podnik je zařazený do Českého poháru v běhu do vrchu 2019. Prezentace probíhá v budově společenského domu Sušil od 10 do 12 hodin. Startovné pro přihlášené elektronicky je 170 Kč, na místě 200 Kč. V jeho ceně je také oběd. Vyhlášení výsledků proběhne u restaurace Ovčárna na Svatém Hostýně v 14.30 hodin.