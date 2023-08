Favorité kralovali ve 20. ročník bikemaratonu FORCE Rusavská 50ka.

bikemaraton Rusavská 50 | Foto: Vilém Horáček

Závod, který zaštiťoval starosta Rusavy Bohumil Škarpich, vyhrál Filip Rydval ze znojemské formace D2mont Merida Cycling Team. Rydval v Hostýnských vrších zajel čas 1:42:28. Druhý do cíle dojel biker z Hulína Vojtěch Neradil (PSG Mechanix). Ten byl pomalejší o 2 minuty a 59 sekund. Bronz bral za čas 1:46:32 další reprezentant týmu D2mont Merida Cycling Team Jakub Zemene, čtvrtou příčku vybojoval Radovan Holík (FORCE KCK Zlín, 1:47:02), pátou pozici obsadil domácí biker Jan Uruba (TÜV SÜD Rusava Bike Team, 1:47:19).

Filip Rydval je biker ze Smržovky. Na Rusavskou padesátku se ale připravoval ve Slavičíně, kde bydlí se svou přítelkyní Terezou.

,,V týdnu před závodem jsem v okolí Slavičína najezdil kolem 300 tréninkových kilometrů. V pátek jsem regeneroval a připravoval si kolo na závod,“ prozradil Rydval.

V Hostýnských vrších chtěl dosáhnout na co nejlepší výsledek.

,,Chtěl jsem skončit do třetího místa,“ plánoval.

Od startu jel na předních příčkách.

,,Hned v prvním kopci jsme se s Vojtou Neradilem probojovali do čela. Ve sjezdu mezi 4. a 5. kilometrem nás pak dojeli Jakub Zemene, Radovan Holík a Jan Uruba. V dalším stoupání v průběhu 10. kilometru jsem zrychlil tempo a od všech soupeřů jsem se odpoutal a posunul se na první příčku. Na první pozici jsem pak zůstal až do cíle,“ upozornil na rozhodující momenty Rydval.

V Hostýnských vrších se mu jelo dobře.

,,Na těžké, pro mě neznámé trati, mě nepotkala žádná krize,“ pochvaloval si letošní vítěz Rusavské padesátky.

Tomu se proto na Kroměřížsku líbilo.

,,Po vyhlášení výsledků jsme se ještě byli s přítelkyní Terezou Struhařovou a s našimi dětmi tříletou Malvínkou a dvouměsíční Štěpánkou projít po okolí Rusavy,“ odjížděl domů spokojený 27letý Filip Rydval.

V závodu se prosadili i další reprezentantům ze Zlínského kraje. Matěj Malý (Amenity Extrem Sport Team, 1:52:18) skončil šestý, Jan Hyneček (TUFO CykloZákladna Otrokovice, 1:52:49) sedmý, Pavel Dubčák z Bystřice pod Hostýnem (4Ever Cyklo Bulis 1:52:59) osmý, Vít Balcárek (Cykloop.cz – BT Morkovice, 1:53:29) devátý a Štěpán Dalecký (Bike Team Sazovice, 1:53:33) desátý.

V závodu žen zvítězila Michaela Bojková z Ostravy (Bike 2000, 2:24:06) před Dagmar Sladkovskou z Uherského Hradiště (ondrejfojtik.cz team, 2:26:47), třetí příčku vybojovala Petra Pláníčková (Ghost Team, 2:29:47), Martina Doleželová ze Sazovic (FORCE KCK Zlín, 2:29:49) dojela do cíle čtvrtá, pátá byla v čase 2:30:32 Natálie Sichálková (Business Logis, 2:30:32), šestá skončila Aneta Bulisová z Bystřice pod Hostýnem (4Ever Cyklo Bulis, 2:31:12).

Michaele Bojkové se v posledním období ve Zlínském kraji daří. Po výhře v Hostýnské padesátce a prvenství v Bratřejovských kotárech triumfovala i na Rusavě. A to i přesto, že ji v sobotu ráno před závodem zradila záda.

,,Chvíli jsem se nemohla postavit na nohy a vůbec jsem netušila, jak to se mnou bude vypadat v závodě. Největší bolest mi sice postupně odezněla, ale cítila jsem velkým limit. Věděla jsem, že se postavím na start závodu, ale nevěděla jsem, jestli mě záda pustí dojet do cíle. Chtěla jsem to ovšem zkusit,“ přiznává Bojková.

Start se jí však povedl. Od začátku jela na čele s Dagmar Sladkovskou.

,,Dáša se ale ode mě několikrát odpoutala. Vždy jenom o několik metrů, bylo to ovšem pár sekund a pár šlápnutí, které jsem musela dohnat,“ prozradila bikerka u Ostravy.

Bojková ale cítila, že je v prudších výjezdech lepší.

,,Proto jsem na 15. kilometru na konci prudšího stoupání zrychlila tempo a Dáši jsem odjela. Chvíli jsem váhala, jestli to nebylo moc brzo, ale nakonec to bylo tak akorát. Poté jsem si na první příčce vytvořila menší náskok, který se mi ale těžce budoval. Dáša totiž pořád jela skvěle. Já jsem jela tempo, podle toho, co mi záda dovolila. V některých úsecích jsem byla schopná jet naplno, někde bylo potřeba zádům ulevit. Situaci za sebou jsem však měla pod kontrolou,“ tvrdí 21letá Michaela Bojková.

Náročný závod v okolí Rusavy se jí líbil.

,,Byl opravdu pestrý. Byly v něm dlouhá a táhlá stoupání, krátké i prudké sjezdy. Na začátku pršelo, poté se jelo v bouřce a nakonec při něm svítilo slunce,“ užívala si pobyt na Rusavě Bojková.

V letošním ročníku Rusavské padesátky, která se jela na nové trati, se ve všech kategoriích prezentovalo 311 vyznavačů horských kol. Na startu jich bylo 305, do cíle dojelo 292 bikerů a bikerek.

Závod doprovázelo typické srpnové počasí. Před závodem bylo dusno. Na startu mírně pršelo a bylo 23 stupňů. Chvíli se jel i v bouřce. V polovině závodu déšť ustál. Pak bylo polojasno. V cíli se teplota pohybovala kole 25 stupňů.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORII VE FORCE RUSAVSKÉ 50 2023:

Muži do 29 let:

Filip Rydval (D2Mont Merida Cycling Team) 1:42:28

Muži do 39 let:

Radovan Holík (FORCE KCK Zlín) 1:47:02

Muži do 49 let:

Jan Dřevojánek (Januška Kompresor Cycling) 1:54:54

Muži do 59 let:

Radek Fiala (Witzenmann Opava (TÜV SÜD)) 2:05:06

Muži nad 60 let:

Petr Salač (Amenity Extrem Sport Zlín) 2:23:17

Junioři:

Jan Hyneček (TUFO CykloZákladna Otrokovice) 1:52:49

Ženy do 39 let:

Michaela Bojková (Bike 2000) 2:24:06

Ženy nad 40 let:

Dagmar Sladkovská (ondrejfojtik.cz team) 2:26:47

Juniorky:

Ivana Rýdlová (Bike Pro Racing) 2:54:20

Tandemy: Filip Dvouletý, Adam Dvouletý (OD Morava) 2:30:29

VÍTĚZOVÉ POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ VE FORCE RUSAVSKÉ 50 (2011 – 2023):

2011:

Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:55:58

Kristina Obručová (Zubr Přerov) 2:34:44

2012:

Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice) 1:48:43

Tereza Huříková (Sabine Spic) 1:58:29

2013:

Jiří Hradil (FORCE Cykloteam Zlín) 1:46:39

Irena Berková (Amenity Extrem Sport Team) 2:04:54

2014:

Ondřej Fojtík (X-Sports Cannondale) 1:46:25

Irena Berková (Amenity Extrem Sport Team) 2:07:17

2015:

Ondřej Fojtík (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:45:54

Barbora Průdková (Nutrend Specialized Racing) 2:04:23

2016:

Johnny Cattaneo (Wilier-FORCE) 1:40:37.

Jana Bednaříková (Amenity Extreme Sport Team) 2:14:39.

2017:

Johny Cattaneo (Wilier-FORCE) 1:41:10

Irena Berková (Amenity Extreme Sport) 2:08:34

2018:

Gregory Brenes (Wilier 7C FORCE) 1:38:57

Martina Tichovská (Forride.cz) 2:03:23

2019:

Martino Tronconi (Wilier 7C FORCE) 1:44.42

Natálie Sichálková (Business Logic s.r.o.) 2:25:56

2020:

Marco Rebagliati (Wilier 7C FORCE) 1:43:44

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 2:18:53

2021:

Marek Konwa (FORCE Team) 1:50:47

Milena Cesnaková (Bikeaction Rocky Mountain Team) 2:18:09

2022:

Johnny Cattaneo (Wilier FORCE 7C MTB Team) 1:45:45

Naďa Voráčová (TUFO Pardus Prostějov) 2:21:02

2023:

Filip Rydval (D2Mont Merida Cycling Team) 1:42:28

Michaela Bojková (Bike 2000) 2:24:06