Nepříznivá předpověď počasí se naštěstí nenaplnila. V průběhu 21. ročníku bikemaratonu Topič Rusavské padesátky nepršelo. Pršet začalo až na konci závodu. Ten se ale letos jel na těžké trati.

Rusavská padesátka 2024, Filip Rydval, Michaela Tokarčíková | Foto: Lidka Polišenská

Závod, který zaštiťoval starosta Rusavy Bohumil Škarpich, vyhrál Filip Rydval ze znojemské formace D2mont Merida Cycling Team. Rydval v Hostýnských vrších zajel čas 1:53:56. Stříbrnou příčku vybojoval Jan Uruba (TÜV SÜD Rusava Bike Team). Domácí biker byl v cíli pomalejší o 3 minuty a 45 sekund, bronzovou pozici obsadil David Bártek (CykloMira Wallachian Racing, 1:59:33), čtvrtý byl David Vašut (Bike pro Racing, 1:59:46), páté místo bral za čas 2:00:45 Radovan Holík (Cykloop.cz – BT Morkovice).

Filip Rydval je biker ze Smržovky. Na Rusavskou padesátku se ale připravoval ve Slavičíně, kde bydlí se svou přítelkyní Terezou. Na Rusavě obhajoval prvenství z loňského roku.

,,Na Rusavu jsem se rád vrátil, protože místní pořadatelé tady dokážou připravit pěkný závod,“ vysvětloval svoji účast na startu Rydval.

Speciálně se však na něho nepřipravoval.

,,V posledním období se zaměřuji na objemové tréninky. Rusavská padesátka se mi proto hodila do tréninkového plánu. V týdnu před závodem jsem v okolí Slavičína, Luhačovic a také slovenské Dubnice najezdil zhruba 300 kilometrů,“ prozradil 28letý biker.

Ten po startu zvolil volnější tempo.

,,Nechtěl jsem přepálit začátek a to se mi podařilo. Ale už v prvním kopci jsem se probojoval do čela závodu a pobyt na první příčce jsem si pak kontroloval až do cíle,“ upozornil Rydval.

V Hostýnských vrších ho nepotkala žádná krize.

,,Přestože se závod jel na těžké, kromě asfaltových úseků, rozbahněné trati, tak jsem neměl žádný fyzický problém,“ pochvaloval si vítěz letošní Rusavské padesátky, který po vyhlášení výsledků relaxoval originálním způsobem.

,,Napřed jsem si dal dobré jídlo a potom jsme s přítelkyní Terezou a dcerami Malvinkou a Štěpánkou slavili den dětí,“ svěřil se ještě Filip Rydval.

V závodě byli vidět i další reprezentanti ze Zlínského kraje. Roman Bulis (4Ever Cyklobulis Bystřice pod Hostýnem, 2:01:15) skončil šestý, Jan Hyneček (TUFO Otrokovice, 2:02:45) sedmý, Pavel Dubčák (4Ever Cyklobulis Bystřice pod Hostýnem, 2:03:21) osmý, Jan Macharáček (Amenity Extrem sport Zlín, 2:03:33) devátý a Matěj Malý (CykloMira Wallachian Racing) dojel do cíle v čase 2:04:03 desátý.

V závodě žen zvítězila Michaela Tokarčíková (Napohodu!, bike team Píšť). Bikerka z Opavska vybojovala zlatou příčku za čas 2:36:32. Druhé místo obsadila obhájkyně prvenství z loňského roku Michaela Bojková z Prstné u Petrovic u Karviné (CykloMira Wallachian Racing), která byla v cíli pomalejší o 7 minut a 18 sekund. Třetí pozici brala Aneta Chudárková (2:54:55), čtvrtá

skončila Petra Pláničková (obě Ghost Team, 2:55:19), pátá byla Kateřina Zemánková z Uherského Hradiště (Mtbiker.cz, 2:56:23).

Michaele Tokarčíkové se na Kroměřížsku začíná líbit. Po triumfu na konci dubna v Rohálovské padesátce vybojovala zlatou příčku také v Rusavské padesátce.

,,Na Rusavě jsem ještě nezávodila. V Hostýnských vrších jsem chtěla poznat nové kopce,“ vysvětluje Tokarčíková.

Závod si chtěla hlavně užít.

,,Ovšem v přípravě jsem se na něho nezaměřovala. V týdnu před startem na Rusavě jsem hlavně odpočívala. Na kole jsem jezdila pouze do práce. Proto jsem najezdila jenom 60 kilometrů,“ prozradila bikerka z Opavska.

Po startu zvolila rozumné tempo.

,,V prvním sjezdu už jsem ale zrychlila a definitivně se odpoutala od všech soupeřek. Hodně technicky náročný byl závěr závodu. Hlavně proto, že na trati bylo hodně bahna a kaluží. Nevyhnula jsme se ani jednomu pádu, kdy mi 15 kilometrů před cílem uklouzlo přední kolo,“ uvedla v cíli 36letá Michaela Tokarčíková.

Ta ve zbytku víkendu pak odpočívala.

,,V neděli jsem byla na kole vyjezdit únavu a potom jsem se šla projít s pejskama v lese,“ tím si užívala povedený výsledek na Rusavě Tokarčíková.

V letošním ročníku Rusavské padesátky bylo na startu 252 bikerů a bikerek, do cíle jich dojelo 250.

Závod doprovázelo poměrně příznivé počasí. V jeho průběhu bylo polojasno, teplota se pohybovala kolem 20°C. Dešťové přeháňky začaly až na konci závodu.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORII V TOPIČ RUSAVSKÉ 50 2024:

Muži do 29 let:

Filip Rydval (D2Mont Merida Cycling Team) 1:53:56

Muži do 39 let:

Jan Uruba (TÜV SÜD Rusava bike Team) 1:57:42

Muži do 49 let:

Radoslav Šíbl (4Ever Cyklobulis Bystřice pod Hostýnem) 2:04:38

Muži do 59 let:

Radek Fiala (TÜV SÜD) Witzenmann Opava 2:22:59

Muži nad 60 let:

Václav Tomeček 2:24:01

Junioři:

David Vašut (Bike pro Racing) 1:59:46

Tandemy: Filip Dvouletý, Adam Dvouletý (OD Morava) 2:48:53

Ženy do 39 let:

Michaela Tokarčíková (Napohodu! bike Team Píšť) 2:36:32

Ženy nad 40 let:

Petra Pláničková (Ghost team) 2:55:19

Juniorky:

Kamila Podolová (Rohálov bike team) 4:43:09

VÍTĚZOVÉ POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ V RUSAVSKÉ 50 (2011 – 2024):

2011:

Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:55:58

Kristina Obručová (Zubr Přerov) 2:34:44

2012:

Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice) 1:48:43

Tereza Huříková (Sabine Spic) 1:58:29

2013:

Jiří Hradil (FORCE Cykloteam Zlín) 1:46:39

Irena Berková (Amenity Extrem Sport Team) 2:04:54

2014:

Ondřej Fojtík (X-Sports Cannondale) 1:46:25

Irena Berková (Amenity Extrem Sport Team) 2:07:17

2015:

Ondřej Fojtík (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:45:54

Barbora Průdková (Nutrend Specialized Racing) 2:04:23

2016:

Johnny Cattaneo (Wilier-FORCE) 1:40:37.

Jana Bednaříková (Amenity Extreme Sport Team) 2:14:39.

2017:

Johny Cattaneo (Wilier-FORCE) 1:41:10

Irena Berková (Amenity Extreme Sport) 2:08:34

2018:

Gregory Brenes (Wilier 7C FORCE) 1:38:57

Martina Tichovská (Forride.cz) 2:03:23

2019:

Martino Tronconi (Wilier 7C FORCE) 1:44:42

Natálie Sichálková (Business Logic s.r.o.) 2:25:56

2020:

Marco Rebagliati (Wilier 7C FORCE) 1:43:44

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 2:18:53

2021:

Marek Konwa (FORCE Team) 1:50:47

Milena Cesnaková (Bikeaction Rocky Mountain Team) 2:18:09

2022:

Johnny Cattaneo (Wilier FORCE 7C MTB Team) 1:45:45

Naďa Voráčová (TUFO Pardus Prostějov) 2:21:02

2023:

Filip Rydval (D2Mont Merida Cycling Team) 1:42:28

Michaela Bojková (Bike 2000) 2:24:06

2024:

Filip Rydval (D2Mont Merida Cycling Team) 1:53:56

Michaela Tokarčíková (Napohodu! bike team Píšť) 2:36:32