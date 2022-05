Závod měl start i cíl na prostranství pod obecním úřadem v Prusinovicích. Trať střídavě vedla po polních cestách, lesních cestách a v některých úsecích i po asfaltových silnicích mezi Prusinovicemi, Pacetluky, Karlovicemi, Líšnou, Dobroticemi, Holešovem, Tučapy a Prusinovicemi.

OBRAZEM: Erik Cais obhájil prvenství na Rallysprint Kopná před Březíkem

PETRUŠ V PRUSINOVICÍCH TESTOVAL FORMU PŘED MISTROVSTVÍM REPUBLIKY V MARATONU HORSKÝCH KOL

Vítěznému Petrušovi se v Prusinovicích líbilo. Vyhovovalo mu také počasí a rychlá trať.

,,Rohálovská padesátka mi zapadala do bikerového programu. Chtěl jsem v ní otestovat a vyladit formu před mistrovstvím republiky v maratonu horských kol, které se bude konat na konci května v Jeseníkách v Dolní Moravě,“ vysvětloval Lubomír Petruš svoji účast na Hané.

Na trať se vydal s představou, aby závod v Prusinovicích vyhrál někdo s jeho formace D2mont Merida. ,,To se také podařilo,“ pochvaloval si.

Vývoj závodu měl pod kontrolou. ,,Od startu se kvůli rychlostní prémii na 5.kilometru jelo v rychlém tempu. Prémii jsem také vyhrál. Poté jsem si hlídal pobyt na čelních pozicích. Na první místo jsem se definitivně posunul v průběhu jednadvacátého kilometru. V tomto úseku jsem nastoupil, abych odrazil ataky Roberta Huly z týmu Expres CZ – TUFO Team Kolín,“ upozornil Petruš na klíčový moment na trati.

Ve Chřibské padesátce vybojoval hulínský biker Vojtěch Neradil stříbrnou příčku

DO PRVNÍ DESÍTKY VÝSLEDKOVÉ LISTINY SE VEŠLI VOJTĚCH NERADIL, TOMÁŠ PAPRSTKA A PAVEL ŽÁK

V Prusinovicích se dařilo také regionálním bikerům. Vojtěch Neradil z Hulína (PSG Mechanix 1, 1:39:13) skončil čtvrtý, Tomáš Paprstka z Jablůnky (BIKEaction – rocky mountain team, 1:42:05) pátý, Pavel Žák (Cykloop.cz BT Morkovice, 1:42:27) devátý, Tomáš Strnka (PSG Mechanix 1, 1:43:18) třináctý, Pavel Dubčák (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 1:43:18) patnáctý, Ludvík Kurečka (FORCE KCK Zlín, 1:43:54) šestnáctý, Radoslav Šíbl z Fryštáku (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 1:43:55)

sedmnáctý a Filip Chovanec (PSG Mechanix 1, 1:45:55) dojel devatenáctý.

DORKA ŠEVČÍKOVÁ O ZISKU PRVNÍ PŘÍČKY ROZHODLA V PRŮBĚHU ŠESTADVACÁTÉHO KILOMETRU

V závodu žen zvítězila devatenáctiletá Dorka Ševčíková (4Ever Cyklo Bulis Woman Bystřice pod Hostýnem). První příčku brala za čas 2:04:54. Stříbrná byla obhájkyně loňského prvenství Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín, 2:09:45), třetí pozici obsadila Naďa Voráčová (TUFO PARDUS Prostějov, 2:12:38). Aneta Trněná (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem Woman, 2:19:50) dojela pátá, Natálie Sichálková (Businnes Logic, 2:20:31) skončila šestá a Veronika Brázdová (Valachbajk Team, 2:25:23) byla osmá.

Dorka Ševčíková bydlí v Uherském Hradišti, ale reprezentuje klub 4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem. Bikerovým závodům se věnuje teprve tři roky. Na ně se připravuje hlavně v Chřibech, kde každý den trénuje 2 až 3 hodiny. V Prusinovicích si připsala cenný triumf.

,,Bikerové maratony mě baví, ale jinak se věnuji hlavně závodům v cross country,“ prozradila.

Rohálovská padesátka ji zastihla ve velmi dobré formě. ,,Chtěla jsem se co nejdéle udržet nejlepších bikerů a bikerek. Mezi ženami jsem do pětadvacátého kilometru bojovala o první příčku s Julii Malošíkovou. Poté jsem se od své největší soupeřky odpoutala. Pobyt na zlaté pozici jsem pak udržela až do cíle,“ potěšilo Ševčíkovou prvenství mezi ženami v Prusinovicích.

V závodu neměla téměř žádné problémy. Nevyhovovaly jí však úseky, kde se jelo po loukách.

,,V posledních 5 kilometrech mě braly křeče. Tyto problémy ovšem brzy odezněly,“ svěřila se Dorka Ševčíková v cíli.

DO CÍLE DOJELO 578 BIKERŮ. V PRUSINOVICÍCH SI ZAZÁVODILO TAKÉ 216 DĚTÍ

V letošním ročníku se do hlavního závodu v Rohálovské padesátce registrovalo 620 bikerů. Na startu se jich objevilo 598. Do cíle jich dojelo 578. Z toho 525 mužů a 53 žen. Na Hané si zazávodily také 4 tandemy a ve 14 kategoriích se registrovalo 216 dětí. Do cíle jich dojelo 184.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V ROHÁLOVSKÉ PADESÁTCE 2022:

Muži do 39 let: Lubomír Petruš (D2mont Merida) 1:36:47

Muži do 49 let: Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:43:55

Muži do 59 let: Bronislav Vykopal (OKCYKLO) 1:56:50

Muži nad 60 let: Leopold Spáčil (Mondraker Racing team) 2:02:12

Muži do 22 let: Jakub Hník (D2mont Merida) 1:39:07

Junioři: Jan Hyneček (TUFO CykloZákladna Otrokovice) 1:47:06

Ženy do 34 let: Dorka Ševčíková (4Ever Cyklo Bulis WOMAN Bystřice pod Hostýnem) 2:04:54.

Ženy nad 35 let: Naďa Voráčová (TUFO PARDUS Prostějov) 2:12:38.

Tandemy: Filip Dvouletý, Michal Dvouletý (OD Morava Holešov) 2:09:14.

Týmy: D2mont Merida (Lubomír Petruš, Karel Hník, Jakub Hník) 5:08:27.

Rohálovský biker: Radek Vrubel (Rohálov Bike Team 1) 1:55:14.

Rohálovská bikerka: Michaela Vrubelová 3:01:03

TIR (bikeři nad100 kg): Tomáš Vybíral (2:10:42).

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ:

Filip Hradil, Klára Vrzalová, Jakub Simon, Anna Mlýnková, Vojtěch Dlabaja, Adéla Ptáčková, Josef Gaja, Bára Neužilová, Tomáš Huťka, Valerie Müllerová, Adam Šalanda, Viktorie Erbanová, Václav Plšek, Alexandra Pěluchová.

PŘEHLED VÍTĚZŮ VŠECH ROČNÍKŮ ROHÁLOVSKÉ PADESÁTKY (2010 – 2022):

1. ročník 2010:

Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:46:37.

Veronika Strašilová (Pell´s Team) 2.06:36.

2. ročník 2011:

Jan Jobánek (Merida biking team) 1:56:54.

Pavla Nováková (Merida biking team 2) 2:42:03.

3. ročník 2012:

Jan Jobánek (Merida biking team) 1:42:07.

Pavla Nováková (Trek – Ar Brno) 2:06:23.

4. ročník 2013:

Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice) 1:51:27.

Jana Bednaříková (Amenity – Extrem Sport) 2:19:38.

5. ročník 2014:

Kryštof Bogar (Betch.nl superior brentjens MTB) 2:01:39.

Irena Berková (Amenity – Extrem Sport) 2:18:51.

6. ročník 2015:

Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:49:12.

Irena Berková (Amenity – Extrem Sport) 2:02:12.

7. ročník 2016:

Marek Rauchfuss (Bikeranch Drásal) 1:43:15.

Radka Pospíšilová (Bikecentrum Olomouc) 2:12:08.

8. ročník 2017:

Jan Jobánek (Superior OSTB Team) 1:59:56.

Martina Tichovská (USK Praha) 2:18:12.

9. ročník 2018:

Jan Jobánek (Superior Suninvent MTB Team) 1:44:53.

Zuzana Krzystala – Stepieň (Polsko) 2:03:31.

10. ročník 2019:

Johnny Cattaneo (Willier 7C FORCE) 1:45:00.

Tereza Tvarůžková (Majala – Rocky) 2:04:53.

11. ročník 2020 (závod se jel opačným směrem):

Tomáš Strnka (PSG Cyklosport Chropyně 1) 1:36:30.

Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 1:57:41.

12. ročník 2021:

Tomáš Ševců (Amenity-Extrem Sport) 1:49:49.

Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 2:10:43.

13. ročník 2022:

Lubomír Petruš (D2mont Merida) 1:36:47.

Dorka Ševčíková (4Ever Cyklo Bulis WOMAN Bystřice pod Hostýnem) 2:04:54.